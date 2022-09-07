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Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Зачем Дальнему Востоку мастер-план?

Популярность Дальнего Востока как туристического региона постоянно растет, уже сейчас он входит в тройку наиболее востребованных направлений для путешествий внутри страны: в 2021 году турпоток в макрорегион превысил допандемийный уровень и составил 3,46 млн человек. В первую очередь туристов привлекает уникальная природа, возможность посетить особо охраняемые природные территории региона и побывать на берегах двух океанов: Тихого и Северного Ледовитого.

Однако для роста турпотока требуется развитие инфраструктуры, которое невозможно без инвестиций. Привлечь финансирование и сделать вложение средств максимально эффективным позволяет мастер-планирование.

Это новый инструмент пространственного туристического планирования. Он строится на подробном изучении географических, социокультурных, градостроительных, экономических и иных особенностей территории, позволяет определить направления и приоритеты ее развития. Так, например, на Дальнем Востоке любое строительство инфраструктуры будет сложным и дорогим из-за резко континентального климата, сейсмологических ограничений и удаленности. Комплексный стратегический документ позволит упорядочить развитие туристической отрасли, покажет реальную ситуацию на основе анализа данных и статистики, обозначит дефициты и потребности.

kuhnmi Корякский вулкан. Камчатка

Туристические мастер-планы с конца 2021 года разрабатывает Ростуризм совместно с проектным офисом ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ. РФ) в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«По поручению председателя правительства в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного мастер-планирования «Дальний Восток». В нее входят Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели», — рассказал на специальной сессии ВЭФ вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В число курортов Камчатского края войдут поселок Малки, село Мильково, сельское поселение Козыревское и ТРК «Зеленовские озерки». В Приморье — села Барабаш и Андреевка, бухта Лазурная во Владивостоке и микрорайон Ливадия в Находке. На Сахалине — город Александровск-Сахалинский и села Советское, Яблочное и Горячие Ключи. На территории курортов планируется объединить различные виды туризма и локации в единый комплекс для привлечения туристов и снижения сезонности.

Lupus-sapiens Гора Лопатина. Сахалин

Транспорт и жилье — главные проблемы туристов

Исследование ООО «ПроГород», проведенное в рамках создания стратегии туристического развития России, показало, что при выборе направления поездки в первую очередь россияне ориентируются на общую стоимость поездки и гостиницы. В случае Дальнего Востока львиную долю бюджета неизбежно составят транспортные расходы. И снизить их позволит лишь развитие авиасообщения с регионами ДФО. В то же время не меньшее значение играет и связанность территорий внутри региона.

Участники краудсорсинговых платформ «Мой Дальний Восток» и «Развиваем туризм вместе», запущенных в рамках разработки туристического мастер-планирования Дальнего Востока, неоднократно отмечали проблему транспортной связанности регионов. И чтобы ее решить, создатели мастер-плана уже сейчас разрабатывают межрегиональные туристические маршруты и круизное сообщение.

2001Viktorovi4 Автодорога в Хабаровском крае

Развитие номерного фонда — еще одна возможность снизить финансовую нагрузку на туристов и предоставить им больше возможностей для выбора. На сегодня в макрорегионе доступны чуть более 40 тысяч номеров. Существует и «серый рынок», который «отнимает» около 12% турпотока. К 2035 году в регионе планируется построить еще 29,6 тысячи номеров разных категорий. При этом прогнозируется сокращение «серого рынка» с 12% до 1%.

А создание инфраструктуры в разных частях макрорегиона — там, где будут открываться всесезонные курорты, — позволит распределить турпоток, избежав наплыва туристов в региональные центры.

Потенциал развития туризма

Всё это позволит увеличить вклад туризма в ВРП на душу населения.

«Туризм — это один из драйверов развития экономики, и мы видим это по тем мультипликаторам, которые сегодня есть и в налогах, и в рабочих местах на Дальнем Востоке. Если сравнивать со средними мультипликаторами, которые дает туризм по рабочим местам и налогам, то на Дальнем Востоке они в среднем в 1,5–2 раза выше, чем в большинстве регионов нашей страны», — отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Федеральное агентство по туризму Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова

Она пояснила, что по стране 1 рабочее место в туризме гарантированно создает не менее 1,5 рабочего места, в то время как на Дальнем Востоке этот мультипликатор равен 3.

«В рамках работы с Минэкономразвития мы рассчитываем, что в новой экономической модели развития нашей страны туризм обязательно займёт свое место как один из драйверов», — подчеркнула руководитель Ростуризма.

Внутренний рынок и туризм войдут в пятерку направлений новой модели экономического роста, которые будут расти высокими темпами. Пока данный документ лишь прорабатывается в правительстве, а вот модель развития туристической отрасли до 2030 года уже готова.

Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, согласно этой модели, доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году турпоток должен удвоиться.

«Если мы посмотрим, с помощью какого транспорта будут путешествовать туристы по стране, то рост перевозок в железнодорожном транспорте за этот период составит 27%, в авиатранспорте +56%, а автомобилями и автобусами увеличится в 2,4 раза. Рост будет обеспечен за счет новых пунктов назначения и номерного фонда и в том числе благодаря инновации в виде модульных некапитальных объектов. Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти 8%. Отрасль будет расти заведомо больше экономики, инвестиции вырастут на 35%, а главное — будет создан дополнительно 1 млн рабочих мест, занятость увеличится с 2 до 3 млн. Это амбициозные цели, но они подкреплены ресурсами», — отметил г-н Решетников.

Официальный сайт Правительства Хабаровского края Турист

Инвесторов помогут привлечь меры поддержки

По прогнозам правительства РФ, внутренний годовой туристический поток в 2030 году вырастет до 140 млн поездок. Прямые бюджетные инвестиции в российский туризм с 2023 по 2030 год составят 462 млрд рублей.

«Если в 2020 году у нас финансирование туризма было порядка 11 млрд рублей, то в текущем году это уже более 75 млрд рублей. И эти цифры будут возрастать. На отрезке со следующего до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасли туризма у нас запланировано на 462 млрд рублей», — отметил в своем выступлении на сессии ВЭФ Дмитрий Чернышенко.

Что касается вариантов привлечения потенциальных инвесторов, то их довольно много. О работе в этом направлении рассказал управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ. РФ Антон Перин. «Инвесторы видят, что работают меры поддержки. Они охотнее вступают в земельные отношения, идут в проектирование, появляется все больше инициатив. Банки это видят. Мы совместно с коммерческими банками охотно идем в финансирование сложных крупных комплексных проектов развития. Из каждых 10 рублей инвестиций на 1 рубль бюджетных средств, 8 рублей — это банковские заемные средства, которые из этих проектов будут возвращены», — сказал он.

Фото предоставлено ООО «ПроГород» Антон Перин, старший управляющий партнёр бизнес блока ВЭБ РФ

Государственное и частное софинансирование станут одним из важнейших условий реализации задач туристического мастер-плана Дальнего Востока. А комплексный подход позволит использовать наиболее привлекательные инвестиционные решения, создать удобную логистику и повысить узнаваемость макрорегиона.