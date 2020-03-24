Во вторник, 22 марта появилось сообщение о том, что Польша якобы не дала разрешение на пролет российского самолета с гуманитарным грузом для Италии. Польское посольство эту информацию быстро опровергло, подчеркнув, что российская сторона не запрашивала такого разрешения. Но ведь многие поверили. Поверили потому, что это звучит более, чем правдоподобно. И дело не только в специфическом отношении Варшавы к России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эпидемия коронавируса медленно, но верно сводит мир с ума, особенно Европу, ставшую ее эпицентром, заставляя совершать поступки, которые ранее назвали бы вопиющими. 22 марта итальянская La Repubblica сообщила о том, что таможня в Польше заблокировала партию из 23 тыс. медицинских масок, предназначенных для врачей региона Лацио. Издание подчеркнуло, что маски необходимы медперсоналу Лацио срочно. Власти региона немедленно связались с МИД Италии, уже включилось посольство Италии в Польше. При этом сами власти Лацио явно не скрывают эмоций и в выражениях не стесняются, называя произошедшее кражей. «Это серьезно и абсурдно, что в Польше было похищено более 23 тысяч масок FFP2, купленных для Лацио. Это неслыханно, и мы сразу же уведомили национальную гражданскую защиту с последующим вмешательством наших дипломатических властей», — заявил советник по вопросам здравоохранения и социально-политической интеграции региона АлессиоД’Амато, требуя, чтобы «устройства, беспричинно украденные, были возвращены в Лацио. «Я благодарю Посольство Италии в Польше и наш МИД за немедленную реакцию», — подчеркнул чиновник. Как пишет La Repubblica, ожидается, что в ближайшее время вопрос будет разрешен.

Что ж, можно не сомневаться, что дипломаты сделают свою работу, и скандал будет замят. Но «осадочек», безусловно, останется. Тем более, что это не первый скандал, связанный с гуманитарной помощью для Италии. И отличилась уже не только Польша. Ранее похожий случай произошел в Чехии. И снова итальянцы обвинили соседей по ЕС в натуральной краже масок. Как сообщают итальянские СМИ, страна лишилась 680 тысяч масок и тысяч респираторов. Все бы ничего, если бы выяснилось, что чешские власти что-то там напутали, в общем, что все стало результатом нелепой случайности. Но нет. Оказывается, все было сделано намерено. Как сообщил чешский журналист Лукас Лев Червинка, полиция его страны специально «перепутала» гуманитарный груз с изделиями, предназначенными для незаконной продажи. Эксперт обнародовал фото конфискованных ящиков с медицинскими масками и респираторами. На снимках изображены коробки с этикетками, говорящими, о том, что данный груз отправлен Китаем в Италию в качестве гуманитарного. За несколько дней до этого чешская полиция отчиталась об успехах в борьбе со спекуляцией масками. По телевидению сообщали о конфискации крупных партий масок и респираторов, «украденных у чешских компаний недобросовестными преступниками, которые хотели продавать их по более высокой цене на международном рынке, несмотря на строгие ограничения на медицинский экспорт, введенные в Чехии».

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

Но фотографии Червинки обнажили шокирующую правду. «С министерством здравоохранения Чехии связались», — сообщил Червинка. «Но там настояли на официальной версии, повторяя ложь об изъятии материала, предназначенного для незаконных продаж. Все средства массовой информации распространили эту историю, но затем была раскрыта правда, и на коробках были четко видны этикетки: китайская гуманитарная помощь для Италии». Минздрав Чехии, по словам Червинки, три дня не мог признать тот факт, что присвоил гуманитарную помощь, которая оказалась оперативно распакована и разослана по больницам. Властям КНР пришлось отправить новую партию. «В настоящее время до сих пор нет официального и четкого признания вины со стороны правительства, насколько я знаю, отсутствуют какие-либо официальные извинения перед Италией», — говорит Червинка.

В правительственных «твитах», продолжает он, говорится, что чешские власти находятся в контакте с Италией и Китаем, чтобы попытаться решить проблему». «Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», — подчеркивает Червинка. После этого Минздрав Чехии выразил сожаление в связи с этим «недоразумением». По словам представителей ведомства, 101 600 масок и респираторов, которые Китай отправил Италии как гуманитарную помощь, полицейские конфисковали случайно. Сообщается, что Прага обсуждает сложившуюся ситуацию с Пекином. Простите… я не ослышался? Недоразумение? Но это натурально же воровство! Изъяли груз и немедленно реализовали. При этом, как утверждают, чешские же журналисты, намеренно. По данным ВОЗ, в Чехии коронавирусом заразились 904 человека. При этом страна испытывает острую нехватку медицинских изделий, в том числе масок. Я, конечно, все понимаю. Но это выглядит, как если вор, ограбивший магазин, говорит в свою защиту, что ему просто нечего было есть. Ему, кончено, можно посочувствовать (тем более, что мы знаем, что положение его реально крайне тяжелое). Но вором он от этого быть не перестанет.

Russian.news.cn Полиция проверяет прибывших пассажиров в аэропорту Рима

И да, еще один любопытный факт. Оказывается, Китай поддержал не только Италию, но и Чехию, отправив ей более миллиона медицинских масок и респираторов. Но почему-то чехам этого показалось мало, и они решили позаимствовать у соседей. Конечно, замят будет и этот скандал, по-другому быть просто не может. Тем более перед лицом глобальной эпидемии, когда все люди планеты и тем более такого объединения, как Евросоюз, высоким уровнем жизни и непоколебимым единством которого они давно пытаются соблазнить другие страны, должны сплотиться. Не время сейчас выяснять отношения и обвинять кого-то в воровстве, даже если он действительно что-то украл. Но что-то мне подсказывает, что о единстве ЕС сегодня говорить как-то нелепо. Оказалось, что хваленое единство работает только в обычных условиях, но не способно выдержать стресс-тесты, одним из которых и стала эпидемия коронавируса. Кстати, интересно, что «отличились в этой истории те страны, которые первыми же закрыли свои границы, фактически сорвав Шенгенское соглашение. Первыми восстановили внутренние границы Европы, отсутствием которых в Брюсселе так гордятся, Польша и Чехия. Бывшие страны Восточного блока, которые так стремились воссоединиться с Западной Европой, вырвавшись из-под влияния России. Страны, которые всегда себя позиционировали как большие европейцы, чем живущие в Старой Европе. Да, характерно, что они же несколько лет назад были в авангарде тех, кто категорически не хотел принимать беженцев. А ведь предоставление приюта всем беженцам без исключения — как венец толерантности — это тоже одна из тех вещей, которыми Старая Европа так гордилась.

Так что Польша и Чехия уже тогда начали возрождать границы внутри объединения. Впрочем, как выясняется, коронавирус подточил чувство единства не только у этих стран. Масок реально не хватает всем. Так вот, Германия и Франция еще в начале марта ввели запрет на вывоз масок за границу (национальную, а не границу ЕС). В Берлине это, например, объяснили тем, что необходимо снабжать масками и другой защитной одеждой врачей немецких больниц. Ну, ок, жлобствуют, но хоть не воруют, как чехи и поляки. Но тут важно не это. Важно то, что перед лицом общей опасности сегодня в Европе каждый сам за себя. Помочь соседям по ЕС — это ни-ни, самим не хватает. Показательно, что помогал попавшей в реальную беду Италии … только что переживший аналогичную ситуацию Китай. Это его маски столь бесцеремонно экспроприировали чехи и поляки. Китай, который все это время был центром эпидемии, наиболее пострадавшей от нее страной.

Fedor Leukhin Военно-транспортный самолет Ил-76

Казалось бы: каждый сам за себя. Запад не очень-то помогал Китаю, когда эпидемия бушевала там, напротив, простые китайцы в той же Европе не раз подвергались расистским оскорблениям, Китай только ленивый не называл угрозой всему миру. Но Китай справился. И помогает другим. В первую очередь Италии, где количество погибших уже больше, чем в Поднебесной. И не только Китай. В воскресенье в Италию прибыл первый военно-транспортный самолет Ил-76 с российскими медиками и оборудованием. Всего в Италию были направлены девять таких самолетов. Ранее Владимир Путин во время телефонного разговора заверил премьер-министра Джузеппе Конте в том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом. Интересно, что и нас, и Китай они считают авторитарными странами. Странами без демократии. Помогла ли им их хваленая демократия? Единство уже точно не помогло. И судя по всему, дальше будет хуже. Впрочем, коронавирус-то уйдет. Но прежней Европа уже не будет. Трещину можно замазать, но нельзя сделать так, как было до нее. Закрытые границы и украденные маски стали началом конца единой Европы.