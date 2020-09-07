Дмитрий Протасовский
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Демографическая катастрофа в России: есть ли шанс не вымереть
Национальные проекты заявлены как ядро государственной системы Российской Федерации. Правительство пролонгировало целевые показатели отчетности по проектам с 2024 года на 2030 годы, тем самым это позволило отсрочить разбор полетов по всем плановым показателям. Всего в 2019 году на реализацию...
7 сентября 2020
Нефть утечёт, технологии останутся
Цены на нефть схлынули, надеяться на помощь извне не приходится, экономика претерпевает пугающие метаморфозы — ситуация, в которой оказалась сейчас Россия, может показаться критической. Так бы ее мог оценить недальновидный пессимист. Но период, когда экономика страны находится в затруднительном...
17 апреля 2020