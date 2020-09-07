Сдерот, Израиль, 22 мая, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Офису американского агентства Associated Press (АР) в Сдероте на юге Израиля вернут изъятое ранее оборудование. Соответствующее решение принял министр связи Израиля Шломо Карьи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Я распорядился… вернуть оборудование Associated Press до тех пор, пока не будет принято иное решение министерством обороны», — написал Карьи в социальной сети X.

По словам Карьи, министерство обороны хочет изучить вопрос о трансляциях в Сдероте на предмет риска для армии Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая агентство АР объявило о прерванном вещании властями Израиля и изъятии оборудования в городе Сдерот. Агентство обвинили в нарушении закона о запрете катарского телеканала Al Jazeera.

По данным издания, офис в Сдероте 16 мая получил указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, но сотрудники отказались. Днём 21 мая сотрудники минсвязи Израиля прибыли в офис агентства, изъяли оборудование и прервали трансляцию. Представителям АР вручили уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, заверенное министром связи Израиля Шломо Карьи, так как прямые трансляции АР использует катарский телеканал Al Jazeera.

В начале апреля парламент Израиля (Кнессет) принял законопроект, позволяющий властям издать указ о прекращении работы иностранных СМИ в еврейском государстве, если их деятельность наносит ущерб национальной безопасности. Закон даёт право министру связи закрывать офисы СМИ, ограничивать доступ к веб-сайтам и изымать оборудование.