Цены на нефть схлынули, надеяться на помощь извне не приходится, экономика претерпевает пугающие метаморфозы — ситуация, в которой оказалась сейчас Россия, может показаться критической. Так бы ее мог оценить недальновидный пессимист. Но период, когда экономика страны находится в затруднительном положении, — это не только время непростых решений, но подходящий момент для поиска адекватных ответов на вызовы времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

10 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по господдержке экспорта продукции малых инновационных предприятий. Начато обсуждение дополнительных мер господдержки для предприятий, основой которых являются вузы и научные организации. За малыми инновационными предприятиями закрепят исключительные права на продукцию, которую они будут производить. Защитив их юридически и помогая финансово, государство сможет уберечь их от того, чтобы теоретические наработки не остались планами на бумаге, а после запуска серийного производства можно было бы на этом достойно заработать.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами Правительства

Более того, исключительные права на эти результаты интеллектуальной деятельности планируется закрепить именно за этими организациями. Это, в свою очередь, позволит избежать ухода передовых технологий в серую зону. Также это поспособствует тому, чтобы перспективные наработки не перекупили, а впоследствии не похоронили крупные компании, которым появление подобных проектов может, так или иначе, быть невыгодно. Времени на решение этих вопросов отводится немного — до 15 июня 2020 года — но сложные времена предусматривают оперативные решения.

Обстоятельства сегодня таковы, что людям не остается ничего иного, как все интенсивнее использовать современные разработки. Зачастую они иностранного производства, а значит, пользуясь ими, мы способствуем оттоку денег за границу и, сами того не желая, лишаем средств российских ученых и производителей. Надо понимать, что в ситуации, когда, как например, сейчас, страны закрывают свои границы, поставки становятся нестабильными, а соблюдению прежних соглашений мешают обстоятельства непреодолимой силы, самое время задуматься о том, как и что мы можем сделать для того, чтобы не зависеть всецело от влияния извне.

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Конечно, о полной автономности говорить не приходится, однако сам ход вещей дает нам понять, что России необходимы собственные передовые технологии, которые можно было бы использовать не только на территории нашей страны, но и продавать их за рубеж. Тем самым мы могли бы не только расширять собственную сферу влияния как поставщика технологий, но и могли претендовать на то, чтобы контролировать и поддерживать ее функционирование на всем протяжении времени. С экономической точки зрения это куда более выгодно, чем действовать по схеме «продал и забыл».

Кроме того, средства, поступающие за техническое обслуживание той или иной экспортно ориентированной технологии, можно было бы вкладывать как в ее дальнейшее развитие, так и использовать для разработки новых проектов.