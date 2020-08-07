Дмитрий Норильцев
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Как украинские необандеровцы готовят революцию в Белоруссии
В прошлом расследовании «Белорусский цирк: зачем Лукашенко российские заложники» мы на фактах, с приведением сканов билетов, показали всю нелепость и лживость обвинений официального Минска в адрес арестованных в республике российских граждан. Вчера в очень обстоятельном авторском расследовании...
7 августа 2020
Белорусский цирк: зачем Лукашенко российские заложники?
Вчера, 1 августа, стало известно о том, что задержанных под Минском россиян заключили под стражу. Об этом заявил глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич: «Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них...
2 августа 2020