Вчера, 1 августа, стало известно о том, что задержанных под Минском россиян заключили под стражу. Об этом заявил глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич: «Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу».

President.gov.by Александр Лукашенко заслушивает доклад Председателя КГБ Валерия Вакульчика и Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича

Основанием для подозрений белорусских силовиков в отношении россиян послужило то, что у них якобы было достаточно времени для вылета в Стамбул после прибытия в Минск, а места в гостинице и санатории «Белорусочка» были забронированы заранее.

Нынешний президент Белоруссии Лукашенко в своих обвинениях России также делает упор на то, что, мол, нет никаких доказательств того, что граждане России следовали транзитом через территорию республики:

Александр Лукашенко «Многие факты (вы мне доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

С такой логикой, прямо скажем, можно арестовывать любых транзитных пассажиров, путешествующих по миру.

А если у них есть еще и перочинные ножики, презервативы и книги, то, согласно логике белорусского руководства (понятно, что следователи выполняют политический заказ), они только и могут что делать, так это замышлять госперевороты. Особенно путешествуя большой группой и явно привлекая тем самым к себе внимание женщин и других окружающих. С такой логикой байдарочники еще опасней — у них есть с собой еще и весла!

Ситуация с задержанием 33 граждан России в Белоруссии, абсолютно бездоказательно обвиняемых неизвестно в чём, с каждым днем все больше приобретает признаки сюра и откровенной клоунады. Заявления Следственного комитета республики в попытке оправдать действия Минска не только не убедительны, но и легко опровержимы.

Редакции ИА REGNUM по своим каналам удалось получить электронные авиабилеты всех задержанных россиян, что полностью снимает с них вину и разбивает аргументацию официального Минска, не оставляя от нее камня на камне. Вот, например сканы авиабилетов, подтверждающие их планировавшийся вылет из Минска (полный перечень сканов электронных авиабилетов лежит здесь):

Скан электронного авиабилета, подтверждающий вылет из Минска

Скан электронного авиабилета, подтверждающий вылет из Минска

Скан электронного авиабилета, подтверждающий вылет из Минска

Более того — каждый желающий может зайти на сайт Турецких авиалиний и увидеть билеты, подтверждающие их обратный вылет из Стамбула. Например (полный перечень сканов электронных авиабилетов лежит здесь):

Скан электронного авиабилета, подтверждающий обратный вылет из Стамбула

Скан электронного авиабилета, подтверждающий обратный вылет из Стамбула

Скан электронного авиабилета, подтверждающий обратный вылет из Стамбула

Скан электронного авиабилета, подтверждающий обратный вылет из Стамбула

Скан электронного авиабилета, подтверждающий обратный вылет из Стамбула

Скан электронного авиабилета, подтверждающий обратный вылет из Стамбула

Как мы видим, билеты были приобретены ещё 15 июля на рейс ТК-284 Турецких авиалиний по маршруту Минск-Стамбул 25 июля и у большинства обратно на рейс этой же авиакомпании по маршруту Стамбул-Москва 19 октября.

Россияне явно ехали транзитом через Белоруссию. Этот факт неоспорим. Зачем Минску понадобилось устраивать такой цирк накануне президентских выборов? Ответ очевиден: найти несуществующего врага, всех напугать — и Запад, и народ — и под предлогом мнимой угрозы подавить недовольных и сохранить власть. Но номер не удался — как клоун ни старается, публика почему-то не смеётся.

Какие можно сделать выводы в связи с таким откровенным зашкваром белорусской власти и лично Лукашенко?

Провокация с задержанием сразу 33 российских граждан говорит о том, что дела предвыборной кампании Лукашенко совсем плохи. Пойти на такой шаг в отношении граждан ближайшего союзника можно только от полной безысходности, от страха потерять власть, за которую уцепился посиневшими пальцами.

Лукашенко уже третий день шантажирует Москву выдачей российских граждан на Украину. Но Москва не ведется на этот дешевый троллинг, так как прекрасно понимает, что у Лукашенко совсем не та ситуация внутри страны, да и среди окружения, чего скрывать, чтобы шантажировать. Ну выдаст он россиян бандеровцам — как это скажется на итогах голосования? Народ тем более поймет, что ему пора уже на покой, раз он такие фортеля проделывает.

President.gov.by Александр Лукашенко и белорусские силовики

Ему бы самому день простоять, да ночь продержаться — выборы уже на носу, а вся страна погружается в какую-то паранойю: то кандидатов арестовывают, то за их детьми начинается погоня, то «террористов-бомбистов» находят. Какие еще сюрпризы готовит белорусскому народу власть? Войска в города введет? Оккупацию устроит? На штыках будет сидеть?

Происходящее является свидетельством полного отсутствия позитивной повестки у нынешнего президента для граждан своей страны. До выборов осталось меньше семи дней! А что предлагает Лукашенко своему народу? Развитие экономики? Свободу предпринимательства? Снижение налогов? — Нет. Даже «по пиццот» уже не предлагает. А только угрозу Майдана!

К сожалению, мы видим, что власть Белоруссии сама, своими собственными руками готовит этот Майдан и создала для него уже все условия. Единственный, кто еще может спасти Лукашенко от внутреннего переворота, который уже идет полным ходом, это Москва. Но судьба Януковича, скорее всего, так Лукашенко ничему и не научила.