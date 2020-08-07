В прошлом расследовании «Белорусский цирк: зачем Лукашенко российские заложники» мы на фактах, с приведением сканов билетов, показали всю нелепость и лживость обвинений официального Минска в адрес арестованных в республике российских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Национализм в Белоруссии

Вчера в очень обстоятельном авторском расследовании Александра Коца в КП «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины» были приведены еще более серьезные доказательства причастности именно спецслужб Украины к этой провокации. Соответственно, встает логичный вопрос — а что делают в этой ситуации белорусские спецслужбы и почему они, по сути, идут на поводу не только у врагов Союзного государства Белоруссии и России, но и у личных врагов Лукашенко?

Почему можно ставить вопрос таким образом? Очень просто — силовая компонента всегда является отражением тех политических процессов, которые идут в политических верхах. А кто именно плотно занимается белорусским вопросом на Украине и готовит соответствующие резолюции для принятия политиками на самом верху — мы и покажем в этой статье-расследовании.

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Мало кто будет спорить с тем, что в связи с приближением президентских выборов в Белоруссии страны западной демократии — США и члены НАТО — намереваются использовать предвыборную кампанию для дестабилизации политической обстановки в стране с целью устранения от власти действующего президента Лукашенко.

Okras Александр Лукашенко

С целью создания условий для победы оппозиции любыми методами, причем не только пропагандистскими, но и силовыми, западные кураторы, среди прочих акций и мероприятий делают ставку, в том числе на вмешательство Украины во внутренние дела республики.

При этом находящиеся у власти украинские политики должны организовать «экспорт» на территорию соседней с ними Белоруссии украинского опыта организации протестных акций и беспорядков для последующего антиконституционного переворота с целью насильственного захвата власти в стране прозападной оппозицией. О причастности Украины к этой программе западных кураторов свидетельствует множество фактов.

Так, З июля 2020 года первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук официально проинформировал депутатов о том, что группой украинских парламентариев создано межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию».

В состав этого объединения вошли представители партии «Европейская солидарность», партии «Голос», депутатской группы «За будущее», а также «внефракционные» народные депутаты. В частности, среди тех парламентариев, кто намерен бороться за победу демократических сил в Белоруссии, числятся следующие особи:

Андрей Парубий — депутат от фракции «Европейская солидарность», бывший комендант Самообороны Майдана в 2013—2014 гг., непосредственно причастный к организации антиконституционных беспорядков на Майдане, ставший затем председателем (спикером) Верховной рады;

ВАДИМ ЧУПРИНА Андрей Парубий

Степан Кубив — член той же фракции, бывший глава Нацбанка Украины;

Антон Поляков — бывший член партии «Слуга народа», предприниматель и владелец торговой сети с демонстративным (наполовину нецензурным) наименованием на украинском языке «Підра…» (в переводе на русский — «Подсчитай»);

Соломия Бобровская — депутат от фракции «Голос» (в отношении Бобровской см. приложение №1). Председателем данного парламентского объединения «За демократическую Белоруссия» назначен депутат от партии «Европейская солидарность» — Алексей Гончаренко, который официально информировал общественность о ближайших задачах объединения, намеченных для неотложной реализации:

1. Подготовить обращение Верховной рады к президенту Лукашенко с требованием прекратить любые репрессии против политических оппонентов.

2. Обязать Лукашенко обеспечить честные, свободные и демократические выборы под руководством и контролем международных наблюдателей.

3. Информировать международные организации (?) о политической ситуации в Белоруссии.

4. Помогать белорусским политическим узникам выйти на свободу для борьбы с диктатурой Лукашенко. Белоруссия для Украины — братская страна, и потому она должна быть свободной и демократической. И по этой причине Украина обязана оказать Белоруссии настолько действенную помощь, чтобы она перестала быть в вассальной зависимости от России.

5. Не допустить фальсификации результатов президентских выборов, к чему обязательно прибегнет Лукашенко для того, чтобы остаться у власти.

6. Конечные цели функционирования депутатского объединения «За демократическую Белоруссию» в Верховной раде Украины: «Оказать помощь белорусам в воссоздании демократического, свободного и действительно независимого государства, чтобы возвратиться(?) на путь европейской интеграции с Европейским союзом и НАТО».

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

15 июля 2020 года на утреннем заседании Верховной рады Украины с парламентской трибуны выступила Бобровская Соломия Анатольевна, «депутатка» от партии С. Вакарчука «Голос», она же — секретарь комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заместитель главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и член межфракционного объединения в Верховной раде Украины «За демократическую Белоруссию».

Её речь была посвящена призывам ко всем депутатам и ко всему народу Украины официально выразить свой протест клике диктаторского режима Лукашенко в Белоруссии.

Как сообщила Бобровская, 14 июля народные демократические массы вышли на улицы Минска с требованиями отставки Лукашенко и призывами голосовать за настоящих народных избранников. Но силовые структуры — полиция и агенты госбезопасности — стали избивать мирных демонстрантов и арестовали не менее двух сотен демократических протестантов.

Озабоченная притеснениями инакомыслия в Белоруссии, депутат Бобровская потребовала от Верховной рады выразить официальный протест незаконным преследованиям и массовым арестам политических оппонентов Лукашенко.

Бобровская напомнила, что во время украинской «революции достоинства» («революція гідності»), которая началась осенью 2013 года и завершилась победой демократических сил в начале 2014 года, в этой революции принимали участие белорусские патриоты. А некоторые из них во время событий на Майдане даже погибли в борьбе за стремление Украины занять достойное место среди цивилизованных государств Европы.

Бобровская, говоря о погибших белорусах, имела в виду гражданина Белоруссии, застреленного на Майдане 20 января 2014 года. Это Жизневский Михаил Михайлович, называвший себя врагом диктатуры Лукашенко и покинувший свою родину якобы по причинам политических преследований.

Mykola Vasylechko Траурная процессия с гробом Михаила Жизневского прошла от Михайловского Златоверхийского собора до Майдана Незалежности

Проживая на Украине, он стал членом украинской бандеровской организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время «революции гідності» активист Жизневский был членом Самообороны киевского Майдана и подчинялся непосредственно коменданту Самообороны — Андрею Парубию.

По мнению Бобровской, Верховная рада Украины обязана выступить с обращением к мировой общественности, в котором поддержать стремление народа Белоруссии к достижению ценностей европейской демократии, к защите прав на свободу демонстраций, свободу выбора народных кандидатов на пост президента, свободу голосования и свободу выражать на митингах свое мнение, не совпадающее с идеологией Лукашенко и его приспешников.

Кроме этого, Бобровская предложила в качестве благодарности за помощь белорусских патриотов украинцам во время событий на Майдане оказать не только моральную, но и любую необходимую помощь в справедливой борьбе демократических сил Белоруссии против антинародной диктатуры президента Лукашенко, чтобы не допустить его избрания еще на один срок.

Вряд ли это выступление Бобровской с трибуны Верховной рады было спонтанным и заранее не согласованным с кураторами как минимум из Парламентской Ассамблеи НАТО.

Как известно — одной из основных задач этой Ассамблеи является «доведение до ведома соответствующих стран проблем, которые могут беспокоить то или иное государство».

И вряд ли для председателя (спикера) Верховной рады и всего руководства Украины были неожиданными эти лозунги Бобровской о необходимости поддержать белорусскую оппозицию, а президенту Лукашенко демонстративно указать на то, как он, по мнению украинских парламентариев-необандеровцев, обязан поступать.

Хотя никакие официальные обращения к властям Белоруссии от имени Верховной рады приняты не были, тема выступления Соломии Бобровской объективно свидетельствует о том, что вся эта ситуация в парламенте была заранее спланирована и является заведомо демонстративным и намеренным вмешательством Украины во внутренние дела суверенного государства.

Цитата из видео «Рада ТК» Соломия Бобровская

Реальная цель этого мероприятия — продемонстрировать соответствующим западным кураторам готовность украинского истеблишмента принять участие в дестабилизации внутриполитических процессов в Белоруссии.

А кроме этого — поддержать, и не только морально, белорусскую оппозицию, пытающуюся организовать некое подобие «цветной революции» под названием «революция надежды», которая по образцу украинской «революції гідності» предназначена для совершения антиконституционного переворота и силового отстранения от власти действующего президента.

Кроме политического вмешательства во внутренние дела Белоруссии с парламентской трибуны Верховной рады Украины, давление оказывается и через украинские средства массовой информации.

В газетных публикациях под явно спекулятивными названиями типа «Лукашенко не на шутку испугался» распространяются слухи о терроре белорусской власти против политических оппонентов, предвзято комментируются слухи о незаконных арестах, об антинародной политике его преступной клики и нарушении прав белорусского народа на прозрачные демократические выборы президента.

При ознакомлении с текстами выступлений и публикаций в СМИ вызывают закономерный интерес биографические данные некоторых так называемых комментаторов.

К примеру, один из них — Трюхан Вадим Валериевич, выступающий от имени общественной организации «Европейское движение Украины». (В отношении Вадима Трюхана см. приложение №2).

Цитата из видео на YouTube Трюхан Вадим Валериевич

В своих публикациях и комментариях Вадим Трюхан, в частности, призывает украинскую и цивилизованную европейскую общественность «оказать всестороннюю поддержку справедливой борьбе народа Белоруссии за свое демократическое будущее».

А победа, без сомнения, будет ими достигнута потому, что сам Лукашенко смертельно боится всех своих конкурентов на предстоящих в августе президентских выборах. По этой причине он варварски разгоняет мирные демонстрации. По этой причине он подверг аресту наиболее перспективных кандидатов по сфабрикованным лживым обвинениям.

И это потому, что у него практически отсутствуют действенные аргументы и перспективные реформы, какие он смог бы противопоставить современным предвыборным технологиям, в частности, как у его конкурента Виктора Бабарико. Эти демократические технологии (цитата из Трюхана)

«…достаточно технологичны и рассчитаны на целевую группу, которая выпадает из традиционной коммуникации белорусской власти. Это — средний класс. Соответственно, власть не знает, как реагировать на нее, а потому решила арестовать Бабарыку и лидера незарегистрированной в Белоруссии партии «Народная громада» Николая Статкевича.

По этой причине в среде протестующей части общества рассматривается такое понятие, как революция надежды, потому что белорусы не хотят жить по-старому в полицейском государстве».

По информации из неофициальных источников, к отправке в Белоруссию для оказания интернациональной помощи во время «революции надежды», которая планировалась на июль 2020 года к началу компании по выборам президента, на белорусскую территорию должны были прибыть украинские активисты, имевшие опыт киевского Майдана и прошедшие дополнительную подготовку в специальных лагерях на Украине, в Польше и Литве.

Kresy.p Национализм на Украине

Но их последующее прибытие в Белоруссию предполагалось не через украинско-белорусскую границу, а непосредственно из Польши, Литвы и даже через Россию, чтобы в случае их возможного задержания не было претензий к украинским властям и обвинений в том, что граждане Украины направлены с ведома украинских властных структур.

Причем через российскую границу в Белоруссию должны были прибыть украинские граждане, переправленные перед этим на территорию России в качестве «заробитчан». И поступающая сегодня из Белоруссии информация однозначно говорит о том, что украинской стороне по заданию западных кураторов удалось переправить в республику достаточное количество боевиков-инсургентов для организации 9−10 августа Майдана в центре Минска.

Необходимо отметить, что украинский парламентарий Бобровская в качестве сопредседателя группы по парламентским связям с республиками Прибалтики и «дипломат» Трюхан, ответственный за взаимодействие с посольствами иностранных государств и с миссией Украины при НАТО, неоднократно в 2019-м — первой половине 2020 года посещали и Польшу, и Литву, где у них была возможность координировать разработку и варианты реализации антибелорусских акций с соответствующими структурами этих стран и западными кураторами.

А на территории Украины литовские и польские инструкторы на тренировочных базах Львовской академии сухопутных войск осуществляли подготовку не только военнослужащих украинской армии, но и так называемых добровольческих отрядов украинских националистов, сформированных для военных действий, как на востоке Украины, так и для применения в конфликтных точках.

К указанному выше необходимо добавить, что еще 11 июня 2020 года Белоруссию посетила представительная и достаточно многочисленная делегация Украины с официальным визитом. Делегацию возглавлял министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, он же вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

В состав делегации были включены также министр обороны Украины генерал Андрей Таран, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, представители МИД Украины и другие официальные лица.

В составе этой делегации в Минск прибыл и глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Евгеньевич Костин. Он также постоянный член межпарламентской Ассамблеи Верховной рады Украины и Сейма Литовской Республики.

Цитата из видео на YouTube Андрей Евгеньевич Костин

Кроме этого, Костин член группы по межпарламентским связям с Сенатом США, парламентами Великобритании, Норвегии и Канады. Одновременно с этим Костин член партии «Слуга народа», которую возглавлял Вадим Трюхан. В 2014 году Костин — активный координатор событий на Майдане вместе с Вадимом Трюханом.

На протяжении 2019 — первой половины 2020 года Костин неоднократно посещал Польшу и Литву, где, как Бобровская и Трюхан, координировал подготовку украинских интернационалистов для их «участия» в предстоящих выборах президента Белоруссии.

Также по информации из неофициальных источников стало известно, что отдельные представители многочисленной украинской делегации, посетившие Белоруссию 11 июня 2020 года, в том числе и Костин, имели неофициальные встречи с представителями белорусской оппозиции, готовившейся к предстоящим выборам президента.

Исходя из вышеизложенного, понятно, что если такие откровенные необандеровцы и агенты спецслужб Запада формируют официальный внешнеполитический курс Украины в отношении Белоруссии, то удивляться провокациям украинских спецслужб не приходится.

Но вопрос, заданный в начале статьи, остается — куда смотрят и на кого в этой ситуации работают белорусские спецслужбы?

Приложение №1. Краткая справка

Бобровская Соломия Анатольевна, родилась 20 декабря 1989 года в гор. Ровно (Украина). Во время учебы в средней школе стала членом националистической молодежной организации украинских скаутов «Пласт» (впоследствии она принимала участие в создании женских объединений «Пласт» по всей Украине). С 2005 по 2007 год — слушатель программы Регионального информационно-компьютерного центра Ровенской областной администрации.

С 2007 по 2012 г. — студентка факультета философии Львовского национального университета, магистр философии. В настоящее время там же числится заочным слушателем аспирантуры. Тема ее диссертации: «Свобода как источник общественно-правовой легитимизации гражданского общества».

Цитата из видео «Первый Городской. Одесса» Соломия Бобровская

Будучи еще студенткой, в 2009 году вступила во Всеукраинскую Молодежную общественную организацию — Фундация Региональных инициатив (сокращенно — ВМГО ФГИ). Зарегистрирована 6 декабря 2007 г. при содействии фонда Сороса. Основная задача организации: подготовка молодых лидеров Украины.

Как перспективный молодой лидер Бобровская в 2010 г., будучи еще студенткой Львовского университета, по квоте ВМГО ФГИ прошла курс стажировки в Канадском парламенте, базируясь в офисе депутата канадской Либеральной партии — Эндрю Каниа. По состоянию на 2019 год, ВМГО ФГИ насчитывала по Украине до 50 региональных центров и до 800 активистов.

После окончания университета, с 2012 по 2014 год и с января по июнь 2015 года философ Бобровская числится куратором проектов общественной организации «Центр гражданских свобод», которая зарегистрирована 30 мая 2007 г. при содействии фонда Сороса.

Основная задача этого Центра — продвижение общеевропейских ценностей, таких как «защита прав человека, и солидарность с демократическими силами не только на Украине, но и во всей Евразии, ради реального утверждения принципа общечеловеческого достоинства».

В 2014 году она оканчивает во Львове так называемый «Институт гражданского лидерства», основанный по инициативе фонда Сороса для подготовки молодых политиков Украины. Одновременно с этим — слушатель курса Международного фонда «Украинская школа политических студий» — совместного проекта общественной организации «Лаборатория законодательных инициатив» (г. Киев, ул. Нижний Вал, 15) и Совета Европы, для подготовки молодых политиков Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

В 2014 году «молодой политик» Бобровская назначена (в 24 года!), в первый раз после полученного ею образования, на официальную должность в сфере государственного управления: помощник вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

Во время событий на Майдане в 2014 году — Бобровская среди кураторов общественного движения «Честно. Фильтруй Раду», созданного для противодействия работе предыдущей Верховной рады, подчинявшейся президенту Януковичу, а также для отбора патриотических кандидатов в новый проевропейский парламент Украины. В это же время Бобровская была соучредителем организации общественных инициатив «ЕвромайданSOS».

В 2015 году награждена медалью Украинской православной церкви Киевского патриархата «За жертвенность и любовь к Украине». Награду вручал глава УПЦ КП — Филарет.

С октября 2015 г. назначена советником главы Одесской областной державной администрации (ОДА) — Михо Саакашвили. В апреле 2016 года по указанию президента П. Порошенко, который уже предполагал скорую возможность разрыва отношений со своим грузинским другом, 25-летнюю Бобровскую назначили заместителем Саакашвили — пока еще действующего главы ОДА.

9 ноября 2016 года Саакашвили был уволен, а исполняющей обязанности главы Одесской ОДА, по указанию Порошенко, была назначена Соломия Бобровская. На этой должности она проработала до 12 января 2017 года.

С конца августа и включительно по ноябрь 2017 года она проживала в Бостоне (США) и проходила «научную» стажировку в Женском совете государственной администрации штата Массачусетс.

С 2018 по 2019 год она возглавляла общественную организацию «Украинская основа», программа которой предусматривает деятельность по установлению политического взаимодействия женщин всей центральной Украины с женщинами восточной Украины, часть которой оккупирована войсками агрессора и украинскими сепаратистами.

В период парламентских выборов на Украине в 2019 году под №9 в списке кандидатов от партии «Голос» была избрана в Верховную раду.

Цитата из видео на YouTube Соломия Бобровская

В настоящее время она секретарь комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заместитель главы постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО и сопредседатель группы по парламентским связям с Литовской Республикой. Кроме этого, Соломия Бобровская — член межфракционного объединения «За демократическую Белоруссия», созданного в Верховной раде Украины.

Приложение №2. Краткая справка

Трюхан Вадим Валериевич, род. 9 января 1972 г. в с. Пискошино Веселовского района Запорожской области. В 1997 году получил диплом об окончании учебного заведения — Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум».

Срок обучения — 5 лет с получением квалификационного уровня бакалавра — специалиста в сфере международных отношений, референта-переводчика со знанием английского и хорватского языков. Обучение платное — от 15 до 18 тысяч гривен за каждый год. Всего за пятилетний курс обучения необходимо было уплатить не менее 90 000 гривен.

«Харьковский коллегиум» — приватное, а не государственное учебное заведение, которое, как сказано в рекламах Коллегиума, готовит кадры для дипломатической службы Украины. При этом в рекламах также указано, что Коллегиум «…тесно сотрудничает с министерством иностранных дел Украины и посольствами иностранных государств». По имеющимся неофициальным данным, за обучение Вадима Трюхана в Коллегиуме денежные средства были внесены зарубежным благотворительным фондом.

Сразу же после окончания так называемого института, а фактически — приватного Коллегиума, с 1998 по 2000 год Трюхан находился в городе Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) и числился слушателем учебного курса в Колледже международной безопасности им. Дж. Маршалла («Европейский центр по исследованию вопросов международной безопасности им. Дж. К. Маршалла»).

Цитата из видео на YouTube Трюхан Вадим Валериевич

Данное «учебное» заведение создано в начале 1990 годов на базе так называемого «Русского института» — натовского центра по «изучению» СССР, а фактически центра подготовки агентуры для работы против Советского Союза.

После распада СССР «Русский институт» был реорганизован в «Европейский центр», суть которого осталась прежняя — подготовка агентуры для ведения разведывательной деятельности в самых различных сферах — военной, политической, экономической и прочих, вплоть до подготовки агентуры влияния.

После возвращения из Германии, связи с которой поддерживаются до настоящего времени, Трюхан с 2000 по 2001 год числился при миссии ОБСЕ в Хорватии. Официальная версия: якобы референт-переводчик. Фактическая: ознакомление с методами организации «цветных революций».

В этом же 2001 году Вадим Трюхан получил диплом об окончании «Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины», в связи с чем он оказался магистром государственного управления. Не совсем понятно, когда Трюхан в этой академии учился.

Вполне возможно, что дипломированным специалистом его сделали в качестве аванса за будущую деятельность в структурах государственной власти, а также за предстоящую многогранную работу на общественном поприще. После получения диплома он был в 2002 году направлен в Косово в составе миссии Совета Европы.

После возвращении на Украину он числился на различных должностях в структурах государственной власти: Договорно-правовое управление МИД Украины, затем Секретариат Государственного секретаря по вопросам европейской интеграции, затем Консульский департамент и департамент Европейского союза МИД Украины, а также в Главном управлении внешней политики Администрации президента.

С 16 июля 2008 по 31 марта 2010 год Трюхан числился директором Координационного бюро Европейской и Евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины. Деятельность бюро, которым он руководил, заключалась во взаимодействии с посольствами иностранных государств на Украине, с делегацией Европейской комиссии на Украине, с представительством при Европейском союзе, с миссией Украины при НАТО.

С 2010 по 2011 год — посол по особым поручениям МИД Украины.

Трюхан Вадим Валериевич

С 2011 по 2013 год — аспирант кафедры Европейской интеграции Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Одновременно с этим, по совместительству, Трюхан — эксперт в неправительственной (на укр. — неурядової) организации, НУО «Институт политического образования», работающей под эгидой USAID и UNITER.

Кроме этого, координатор проектов «Мастерская европейской политики» и «Международное и политическое право», которые функционируют при НУО «ИПО». Данные проекты, которые он координировал, осуществлялись при поддержке Фонда Конрада Аденауэра (ФРГ).

С сентября по декабрь 2013 года — числился директором департамента экономических связей министерства аграрной политики и продовольствия.

В связи с тем, что вероятность будущих событий на Майдане в Киеве уже предполагалась западными кураторами, 1 ноября 2013 года при участии Трюхана был создан региональный оргкомитет будущей партии «Сила людей», которая с декабря 2013 по март 2014 года под его руководством как главы партии принимала самое активное участие в антиконституционном перевороте «революція гідності» («революция достоинства»).

30 ноября 2013 года Вадим Трюхан демонстративно, по собственному желанию, уволился с должности директорадепартамента экономических связей министерства аграрной политики якобы в знак протеста против разгона «Беркутом» проевропейски настроенной молодежи на Майдане, которая мирно выражала свое мнение против отказа президента Януковича присоединиться к европейской интеграции.

В первых числах декабря 2013 года по инициативе «Силы народа» был обнародован проект под наименованием «Еврореволюция», а 8 декабря активисты этого объединения, среди главных руководителей которого был Трюхан, призвали всех украинцев выйти на так называемый «Марш миллионов».

Во время «Марша» была осуществлена акция «Гражданское возрастание» (на укр. яз. — «Громадянськийз ростомір», в рамках которой создали некую «Сеть коллективной защиты — СВОИ», на которую возлагалось юридическое, медицинское, продовольственное, техническое и другое необходимое сопровождение для обеспечения протестных мероприятий участниками Евромайдана.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан 2014. Киев

Правовую защиту патриотам Майдана должна была гарантировать юридическая фирма Constructive lawyers, одним из партнеров-собственников которой в период с января 2014 по декабрь 2015 года был Трюхан. В период с апреля 2014 до марта 2016 года Трюхан был заместителем председателя политсовета партии «Сила людей».

Таким образом, он обладает достаточно профессиональным опытом организации и проведения протестных мероприятий для совершения антиконституционных мятежей с целью свержения очередной диктатуры, чем Трюхан вполне может поделиться со своими белорусскими «сябрями». Этим же он, вероятно, поделится и с украинскими активистами, которые могут «оказаться» в Белоруссии во время планируемой «революции надежды».

Дальнейший карьерный рост Вадима Валериевича Трюхана: с 20 января 2015 года — председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» («Європейський Рух України»).

Организация зарегистрирована по месту жительства Трюхана: гор. Киев, 02140, Дарницкий район, ул. Вишнякивская, д.9 кв.34. Уставные задачи организации — создание всеукраинской сети молодежных лидеров для поддержки евроатлантического курса Украины с целью интеграции ее в Европейский союз и НАТО.

Кроме этого, Трюхан ассоциированный аналитик общественной организации «Международный Центр перспективных исследований». Вадиму Трюхану за достигнутые «заслуги» перед Украиной присвоен IV ранг государственного служащего, а также дипломатический ранг советника I класса.

С 2017 года Трюхан глава Комитета информационной безопасности Общественного Совета при министерстве информационной политики Украины (МИПУ). В начале 2017 года Трюхан вышел из рядов партии «Сила людей» и в настоящее время числится беспартийным.