Дмитрий Красавин
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«Шоу босса мафии Трампа делает остановку в ЕС»: СМИ Германии о саммите НАТО
В Брюсселе 11−12 июля состоялся саммит стран — членов НАТО. Опорным союзником США в Европе в этом военно-политическом блоке является лидер Европейского союза — Германия, в которой на сегодняшний день дислоцировано 35 тысяч американских солдат. Напомним, что по данному показателю Германия уступает...
13 июля 2018
Экономический захват: Китай в странах Туркестана
В 2013 году Си Цзиньпин представил миру геополитический концепт «Экономический пояс Шёлкового пути» и очертил экономические интересы Китая. Китай заинтересован не просто в транзите своих товаров по центрально-азиатским маршрутам, но и в их распространении на пространстве Евразийского экономического...
27 июня 2018