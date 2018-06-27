В 2013 году Си Цзиньпин представил миру геополитический концепт «Экономический пояс Шёлкового пути» и очертил экономические интересы Китая. Китай заинтересован не просто в транзите своих товаров по центрально-азиатским маршрутам, но и в их распространении на пространстве Евразийского экономического союза. Также прямые иностранные инвестиции, идущие от Китая, устанавливают контроль над деятельностью компаний-получателей. Стоит понимать, что «Пояс» не представляет собой принципиально новый вектор китайской политики, поскольку КНР уже долгое время финансирует инфраструктурные проекты в Центральной Азии, а идея «Шелкового пути» является лишь концептуализацией давно существующего явления.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Казахстан. Экономическая политика Астаны позволяет стране избежать тотальной зависимости от Китая. Несмотря на то, что Поднебесная занимает крупную долю в товарообороте Казахстана, ее присутствие там не стремится к критической массе: торговые партнеры Казахстана диверсифицированы самым неожиданным для центрально-азиатской республики образом: Россия, Китай, Германия и США (в порядке убывания по объему, импорт).

Рассматривая инвестиции Китая в Казахстан, согласно официальным данным, мы можем увидеть уверенный рост более чем в два раза на протяжении прошедших десяти лет: $439,1 млн в 2007 году против $998,7 млн в 2017-м.

Объем инвестиций России в 2007 году составил $827,6 млн против $1 млрд 230,8 млн в 2017-м. Как мы видим, за последние десять лет Китай продемонстрировал более активную динамику роста вложений.

Также важно отметить, что национальная программа развития инфраструктуры Казахстана «Светлый путь» частично совпадает с программой ЭПШП. Это стало причиной заявлений о сопряжении данных проектов. На развитие транспортной системы Казахстана в ближайшие пять лет Китай намерен выделить $600 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан — Китай

Узбекистан, конкурировавший в постсоветский период с Казахстаном за региональное лидерство, так же смог (однако менее успешно, чем Казахстан) диверсифицировать основных торговых партнеров. Но, несмотря на это, Китай вытеснил Россию с первого места по импорту. Рассмотрим динамику: в 2007 году импорт составлял $811,9 млн, а в 2016 году $2 млрд 182,6 млн. Объем торговли по импорту с Россией на 2016 год составил $2 млрд 109,5 млн. Китай не так сильно обогнал Россию на рынках Узбекистана, однако вновь продемонстрировал высокую динамику, более чем в пять раз увеличив импорт.

В последние годы Узбекистан пытается исправить ситуацию с иностранными инвестициями, резкое сокращение объема которых произошло в 2011 году. Активно осваивается топливно-энергетический комплекс. Китай планирует повлиять на ситуацию в Узбекистане через инструменты ЭПШП: в рассмотрении АБИИ на данный момент находятся два проекта по Узбекистану: электрификация железнодорожных путей ($168,20 млн, доля АБИИ 49,6%) и передача электроэнергии в Ташкенте ($25 млн, доля АБИИ 80%).

Киргизия. В 2007 году объем китайского импорта составил $356 млн, а в 2017 году: $1 млрд 591 млн, продемонстрировав рост более чем в четыре раза. Так, по статье импорта Россия оказалась вытеснена с первого места.

Учитывая трудную экономическую ситуацию в стране (25% населения, по данным за 2017 год, проживают за чертой бедности), реализация масштабных инфраструктурных проектов ЭПШП будет возможна только с привлечением внешних инвестиций. В 2015 году Китай резко увеличил их объем, выйдя на лидирующие позиции. За период с 2007 по 2016 год Китай увеличил объем инвестиций в 13 раз: с $57 млн 845,8 тыс. до $781 млн 244 тыс.

Сложнее ситуация обстоит в Таджикистане. Динамика товарооборота по статье импорт отличалась низкой активностью на протяжении того же отрезка времени. Однако китайские инвестиции в Таджикистан значительно выросли, в этой сфере Китай обгоняет Россию с большим отрывом. По словам главы государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, в 2017 году Китай обогнал Россию, в первом квартале инвестировав «$76,6 млн, или 58% от всех общих инвестиций». Для реализации проекта ЭПШП Китай привлекает ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Далее — АБИИ). Банк кооперируется с другими донорами, но на данный момент его присутствие в региональных проектах весьма слабое — модернизация мощнейшей в Таджикистане ГЭС (объем инвестиций — 60 миллионов долларов США, 17,14%) и трансграничного шоссе между Таджикистаном и Узбекистаном (27,5 млн долларов США, т. е. 26% от общей суммы).

Aiib.com АБИИ

Проект «Пояса» максимально обостряет и актуализирует проблему Афганистана. Сегодня эта страна является мировым лидером по производству тяжелых наркотиков, также на её территории локализованы боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок, процветает работорговля и торговля оружием. Строительство разветвленной транспортной системы вокруг мощнейшего в Евразии очага нестабильности создает угрозу безопасности.

На данный момент Китай прорабатывает способ решения данной проблемы с помощью экономики. В 2007 году объем китайского импорта составил $476 млн, а в 2017 году уже $1 млрд 69 млн, показав рост более чем в два раза. Так, Китай занял третье место в списке ключевых торговых партнеров Афганистана.

Инвестиционные проекты предполагают присоединение Афганистана к ЭПШП в первую очередь через соединение с транспортными коридорами Южной Азии. Стоимость данного инфраструктурного проекта составляет $273 млн, (из них $100 млн выданы АИББ). Более масштабным проектом на этом пространстве является китайско-пакистанский экономический коридор, стоимость которого составила $62 млрд Китайский министр иностранных дел заявил, что будет работать над расширением этой инфраструктурной системы на Афганистан.