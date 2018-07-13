В Брюсселе 11−12 июля состоялся саммит стран — членов НАТО. Опорным союзником США в Европе в этом военно-политическом блоке является лидер Европейского союза — Германия, в которой на сегодняшний день дислоцировано 35 тысяч американских солдат. Напомним, что по данному показателю Германия уступает лишь Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

Провал партии Меркель на выборах 2017 года продемонстрировал фундаментальные изменения общественного мнения относительно устоявшихся политических традиций, в том числе по вопросу отношений с США и блоком НАТО. В данном обзоре мы проанализируем реакцию наиболее влиятельных немецких СМИ на результаты саммита НАТО 2018.

«Шоу Дональда Трампа делает остановку в Европе», «Пристегните ремни! Держитесь! Трамп идёт»: именно в таких формулировках незадолго до начала саммита немецкое издание Deutsche Welle выразило тревогу по поводу непредсказуемого поведения президента США. Череда конфликтов с европейскими лидерами (в последний раз — на саммите G7) подкрепляется предстоящей встречей с Владимиром Путиным, где «эгоистичный президент США» и «российский автократ» могут «подружиться».

Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Напомним, что перед саммитом президент США отправил Ангеле Меркель письмо с призывом увеличить расходы на оборону (до 2% от ВВП, пока что Германия намерена увеличить расходы до 1,5% к 2024), т.к. нынешний уровень финансирования военного сектора угрожает безопасности НАТО.

Давление Вашингтона на Германию Deutsche Welle воспринимают крайне негативно: совместный завтрак президента США и генерального секретаря НАТО был использован Трампом, чтобы «жестоко расправиться с Германией». Во время завтрака президент США попытался перенести экономические отношения Германии и России в сферу безопасности, призывая прервать сотрудничество стран по проекту «Северный поток — 2» и утверждая, что Германия полностью зависит от России. Такая попытка расширить полномочия НАТО встретила резкое сопротивление со стороны Германии — в Deutsche Welle окрестили подобную выходку «дипломатической катастрофой» и покушением США на возможность Германии проводить независимую политику.

Помимо этого, агентство сообщает, что другими ключевыми вопросами саммита стали дестабилизирующая роль России (НАТО до сих пор обвиняет Россию в причастности к отравлению в Солсбери) и Ирана (ракетные испытания и влияние на конфликт в Сирии).

Встреча с канцлером Германии прошла в спокойной, но холодной обстановке. Отмечается, что Трамп полностью изменил свою риторику, а встречу посвятил вопросам не безопасности, а экономики. Поведение президента США на саммите издание Deutsche Welle оценило как «много шума из ничего».

@realDonaldTrump Ангела Меркель и Дональд Трамп. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Ответом на многочисленные слухи о выводе американских войск из ФРГ стала публикация информационного агентства Welt. В день начала саммита крупное немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur опубликовало результаты социального исследования, согласно которому «почти каждый второй немец выступает за вывод 35 000 американских войск с территории Германии». 42% граждан ФРГ выступают против присутствия американских солдат, в то время как лишь 37% поддерживают его. 21% опрошенных не дали ответа.

Информация об исследовании была продублирована в других крупных информационных агентствах. Очевидно, данное сообщение предназначалась не только для широкой общественности, но и для команды Дональда Трампа. Агентство Welt негативно отреагировало на стиль переговоров, который выбрал президент Трамп. Однако, эксперты Welt объясняют «конфронтационное» поведение желанием произвести на американскую аудиторию впечатление борца за национальные интересы США.

Также издание отметило, что Трамп использует неверные статистические показатели. Президент США заявил, что Германия на 70% зависит от поставок энергоресурсов из России, в то время как реальный показатель составляет всего 9%.

Welt подчеркнуло, что высказывание Трампа относительно проекта «Северный поток — 2» (президент США утверждает, что Германия полностью находится под контролем России) было излишним и неуважительным по отношению ко всей немецкой политике (руководителем проекта является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер).

Отмечается, что данный саммит свяжет руки непредсказуемому президенту перед встречей с Владимиром Путиным, поскольку итоговый документ саммита не допускает воссоединение Крыма с Россией и не позволит Трампу признать законность объединения.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung так же негативно отреагировало на оказанное Трампом давление. Президент США, по мнению аналитиков издания, добивается увеличения расходов на оборону «мафиозным способом», а такая мера, в свою очередь, «контрпродуктивна для Германии». Ангела Меркель оказалась в трудном положении, поскольку, потратив больше денег на оборону, продемонстрирует, что «позволила американскому президенту напугать себя» (такая реакция уже нашла отражение в ряде немецких СМИ, см. ниже). FAZ считает, что «мафиозное» поведение Трампа на политической арене связано с тем, что он не оперирует категорией «союзник», для него существуют «только поклонники и враги». Таким образом, Германии приходится иметь дело с Америкой, которая не может адекватно работать с многосторонними структурами.

Ангела Меркель в Белом доме

Агентство поддержало предстоящую встречу Трампа с Путиным, назвав ее «необходимой и полезной» для всей Европы, однако, американскому президенту будет нелегко на саммите с «самым опытным лидером в мире», т.к. «метод угроз и блефа» окажется безрезультатным.

Схожую позицию заняло крупнейшее издание Der Spiegel. Дональд Трамп назван «крёстным отцом», поскольку «провёл переговоры на саммите НАТО, как босс мафии». Der Spiegel отметил, Трамп и другие лидеры находятся в «параллельных вселенных», и никогда Европа не подвергалась «столь настойчивому давлению». «Результатом [саммита] стал слепой компромисс с максимальной неопределенностью».

Другое немецкое издание, Süddeutsche Zeitung, уже обрушило волну критики на канцлера Германии. Саммит НАТО оценивается как дипломатическая победа Трампа, поскольку он смог добиться увеличения расходов от партнеров «так высоко, как никогда». Канцлер Меркель, «при беспрецедентном давлении со стороны президента США, намекнула на дальнейшие уступки в военных расходах Германии».