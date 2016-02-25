Денис Воегощин
Последние публикации
Кризис в Рязани: Зачем нужны «жертвы исторических репрессий»?
Как известно, «репрессия» — это карательная мера, чаще всего внесудебная, осуществляемая государством по отношению к своим гражданам или институтам. Конечно, наибольшее распространение этот термин получил в результате пропагандисткой кампании по «реабилитации» «жертв политических репрессий» и...
25 февраля 2016
Музейный кризис в Рязани: на перепутье
ИА REGNUM уже сообщало о нарастании противостояния в Рязани вокруг проекта создания в городе Центра А.И. Солженицына в здании «Дома Свободы», в котором сейчас располагается Музей истории молодёжного движения (МИМД, предыдущее название — «Музей комсомола»). При этом, последний фактически находится...
11 февраля 2016
Очередной музейный скандал в Рязани: история и настоящее
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рязани разворачиваются события вокруг Музея истории молодёжного движения (МИМД), который сегодня находится под угрозой фактического уничтожения. В здании, где сегодня располагаются экспозиции и фонды МИМД, предполагается разместить Музей Солженицына. Нужно сказать, что...
3 февраля 2016