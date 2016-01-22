Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рязани разворачиваются события вокруг Музея истории молодёжного движения (МИМД), который сегодня находится под угрозой фактического уничтожения. В здании, где сегодня располагаются экспозиции и фонды МИМД, предполагается разместить Музей Солженицына. Нужно сказать, что за время нахождения в кресле губернатора региона Олега Ивановича Ковалёва, это уже шестой рязанский музей, над которым «сгущаются тучи».

vk.com Музей истории молодёжного движения (МИМД) в Рязани

Напомним, что первыми пострадали военные экспозиции Рязани. Музей военной автомобильной техники (МВАТ), Музей Дальней авиации (МДА) и Музей истории ВДВ (МИВДВ), попавшие в «зону особого внимания» со стороны бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Все три экспозиции удалось отстоять усилиями общественности города и всей России. Сильное содействие было также оказано со стороны российского армейского сообщества и… президентов и премьер-министров ряда зарубежных государств, которые являются выпускниками рязанских военных ВУЗов.

Но, тем не менее, музейные коллекции пострадали. По приказу Сердюкова несколько «именитых» раритетов из коллекции МВАТ были изъяты. Среди них, например, две «Чайки» (ГАЗ-13), связанные с именами Юрия Гагарина и Фиделя Кастро. «Прихватить» что-то из основной экспозиции МДА, реформатору-«прихватизатору» от армии было затруднительно, поскольку она состоит из многотонных воздушных кораблей: стратегических бомбардировщиков и самолётов-заправщиков, поэтому он ограничился лишь напольными часами, подаренными музею Александром Васильевичем Беляковым, славным штурманом знаменитого чкаловского экипажа. Где теперь искать этот присвоенный Сердюковым экспонат — неизвестно.

Во всех случаях руководство области позволяло себе лишь изредка сокрушаться в СМИ о возможной утрате бесценных музейных комплексов, да и сегодня не спешит прийти на помощь к с большим трудом восстанавливающимся экспозициям.

Совсем недавно разразился скандал вокруг ещё одной жемчужины земли рязанской — государственного музея-заповедника С.А. Есенина «Константиново». Оказалось, что с ведома или упущения региональной власти было начато строительство внутри охранной зоны музея.

Рязанская власть и МИМД: предыстория скандала

И вот сегодня мы становимся свидетелями, как руководство Рязанской области оказалось в центре ещё одной музейной «коллизии». Впрочем, со слов сотрудников Музея истории молодёжного движения и членов Общественного совета при Министерстве культуры и туризма Рязанской области (МКТ), что-то подобное они ждали давно. МИМД и ранее раздражал самим фактом своего существования многих представителей областного руководства.

При этом нужно сразу оговорить, что по всем показателям качества работы музей был одним из лучших в области. Что конкретно раздражало чиновников, сказать трудно. Но большинство из тех, кто непосредственно вовлечён во все обстоятельства, связанные с Музеем истории молодёжного движения, называют одну причину — недовольство вызывает сам факт того, что в городе сохранился этот, наверное, последний островок культурной жизни, так или иначе связанный с историей России в её советский период.

Особенно ярым апологетом его расформирования на протяжении последних лет остаётся Марина Горожанова, бывшая сначала начальником Отдела развития музеев и библиотек МКТ, а сейчас занимающая высокий пост Первого заместителя министра Культуры и туризма Рязанской области. В сегодняшних событиях она также принимает весьма деятельное участие.

Так, 27 декабря 2015 года руководство МИМД было приглашено на совещание к замминистра Горожановой, где безапелляционным тоном им было объявлено, что принято решение, согласно которому персоналу и части экспозиции предоставляются две комнаты в «Доме Салтыкова-Щедрина», а фонды будут перевезены в уже упоминавшийся музей С.А. Есенина в селе Константиново (50 км от Рязани). При этом на все эти действия отводится срок до июня.

Это фактически означает уничтожение музея, поскольку становится невозможным осуществлять ни экспозиционную деятельность, ни полноценно работать с фондами, не говоря уж о том, что при перевозке (особенно в «Константиново») велик шанс утраты отдельных экспонатов, причём речь идёт не только о банальном воровстве, хотя и оно вполне вероятно. Сотрудники МИМД опасаются повторения «синдрома Сердюкова» по экспроприации раритетов из музеев. Где гарантия, что кому-то не захочется повторить подобные изъятия?

Ситуация вокруг МИМД сегодня

Настало время от предыстории перейти к изложению текущих событий вокруг Музея истории молодёжного движения. Нужно сказать, что после доставки адресату и публикации в прессе и интернете Открытого письма на имя губернатора Рязанской области О.И. Ковалёва областная власть начала включать административный ресурс в отношении его потенциальных подписантов.

Кроме того, активизировался процесс по передаче здания МИМД в федеральную собственность, поскольку предполагается, что Музей Солженицына будет иметь федеральный статус, а Музей истории молодёжного движения является учреждением областного подчинения. При этом, все эти действия исполнительная власть области проводит, не ставя в известность депутатский корпус. Так о сложившейся вокруг МИМД ситуации многие из депутатов узнали… от общественников, первыми забивших тревогу.

Но стараниями противников уничтожения МИМД, в том числе членами рязанских отделений общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» и движения «Суть времени», часть депутатов, прежде всего от КПРФ, также включилась в работу. Так, членами Государственной Думы были посланы письма Дмитрию Медведеву и Министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Областные депутаты начали проводить работу «на земле». В частности, они взяли под свой контроль вопрос о правомочности передачи права собственности на здание МИМД на федеральный уровень (см. Депутатский запрос В.Г. Малюгина губернатору Рязанской области О.И. Ковалеву от 21.01.2016: О передаче здания МИМД в федеральную собственность).

Нужно сказать, что руководство области понемногу включается в диалог с общественниками. В частности, в качестве реакции на обращения общественников в адрес руководства области через рязанские СМИ с предложением встретится и обсудить сложившуюся ситуацию к ним обратился вице-губернатор Рязанской области С.В. Филимонов. Надеемся, что наметившаяся тенденция послужит благополучному разрешению шестого по счёту музейного казуса в Рязани.

И последнее, как уже сообщалось — одна из организаций-инициаторов написания Открытого письма отозвала свою подпись — Президиум Региональной общественной организации «Патриоты Рязанской области» аннулировал подпись своего Председателя под этим документом. Остаётся только добавить, что все члены высшего органа этого общественного объединения являются государственными служащими.