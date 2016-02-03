ИА REGNUM уже сообщало о нарастании противостояния в Рязани вокруг проекта создания в городе Центра А.И. Солженицына в здании «Дома Свободы», в котором сейчас располагается Музей истории молодёжного движения (МИМД, предыдущее название — «Музей комсомола»). При этом, последний фактически находится под угрозой расформирования.

Из архива Музея истории молодежного движения «Страна пионерия»

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В городе сложились три лагеря, каждый из которых видит разрешение создавшейся ситуации по-своему. Постараемся осветить как позиции сторон, так и складывающиеся взаимоотношения между ними.

Что говорит власть?

Последняя неделя января в Рязани была ознаменована появлением первых внятных заявлений своей позиции со стороны администрации области по «музейной проблеме». Прежде всего, нужно сказать о том, что 27 января прошло заседание областного оргкомитета по празднованию 100-летия А.И. Солженицына под руководством вице-губернатора региона — Сергея Филимонова.

По итогам заседания министр культуры и туризма региона Виталий Попов заявил, что в 2016—2017 годах планируется отремонтировать здание Дома губернатора на улице Свободы, 79. «Здание является памятником архитектуры федерального значения и будет отреставрировано за счёт федерального бюджета. В нём расположится музейный центр имени Солженицына», — сказал он, отметив, что здание находится в состоянии, близком к аварийному.

Вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов о Музее истории молодёжного движения сказал, что его «никто не собирается, ни закрывать, ни ломать и рушить экспозиции, ни закрывать и сокращать учреждение. Наоборот, оно получит новое развитие, которое, на наш взгляд сейчас требуется».

Реализовать новые формы работы музей сможет на новых площадях — в доме М.Е. Салтыкова-Щедрина, являющемся памятником архитектуры XIX века, расположенном на посещаемых туристических маршрутах, в центре города. Предоставленные площади будут равноценными, а музей сохранит тематику экспозиций, которые посвящены истории ВОВ, ВМФ, а также локальных войн, сообщает рязанское агентство 7info.

«Разговоры о том, что музею дадут две комнаты, — неправда, сущая неправда. Мы прорабатываем сегодня эти вопросы и предполагаем, что площадей будет достаточно. Я попросил бы отдельные общественные организации, которые сегодня бьют тревогу, включиться в совместную работу и активно работать над новыми экспозициями, — сказал вице-губернатор», — сказал Филимонов

Итак, резюмируя сказанное: «Центр Солженицына» действительно намечено разместить в здании «Дома Свободы», где сейчас располагается Музей истории молодёжного движения, но ему взамен будут предоставлены «равноценные площади» в «Доме Салтыкова-Щедрина». И ещё, по словам высоких областных руководителей, общественность была дезинформирована насчёт возможного возникновения проблем у МИМД, более того, общественников пригласили принять активное участие в работе по реализации этих грандиозных планов.

К тому же, вице-губернатора Рязанской области напомнил, что в 2018 году страна будет праздновать 100-летие Ленинского комсомола, у которого «славная, интересная, хорошая история».

Казалось бы, конфликт исчерпан. И за подтверждением этого факта следует обратиться к тем самым, по словам Сергея Владимировича, «отдельным общественным организациям», не так ли?.

«Отдельные общественные организации»

Однако, на поверку, всё оказалось совершенно не так безоблачно. Общественники, инициировавшие появления «Открытого письма», как оказалось, вовсе не считают вопрос «улаженным» и высказали свои претензии к чиновникам. Нам остаётся только предоставить им слово.

Председатель Рязанского регионального совета общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС) Павел Мильхикер:

«Когда мы прочитали эти сообщения в СМИ, то наши опасения нисколько не уменьшились, но мы сочли слова вице-губернатора, как приглашение и к обсуждению сложившейся ситуации, и к совместному поиску выхода из неё. И 29 января я позвонил в приёмную Филимонова, с тем, чтобы нам назначили дату и время встречи для переговоров по проблеме, возникшей вокруг МИМД».

По его словам, секретарь приняла и зафиксировала звонок, пообещала непременно доложить о нём вице-губернатору, но предупредила, что он на три недели убывает в отпуск. «Мы надеемся, что переговоры и налаживание взаимодействия с властью состоятся раньше, чем областная администрация примет решение по судьбе МИМД без учёта мнения общественности, поскольку это может серьёзно обострить ситуацию в общественной жизни Рязанщины. А это в год выборов, когда политические страсти и без того будут накалены. Да и с учётом непростой экономической обстановки в области, разжигание страстей не нужно ни нам, ни, надеемся, региональному истеблишменту», — считает общественник.

«И, кстати, насчёт «отдельных общественных организаций». Дело в том, что мы продолжаем сбор подписей под нашим открытым письмом губернатору Рязанской области О.И. Ковалёву. И нужно сказать, что термин «отдельные» всё более становится неточным, скорее нужно говорить о «многих». И это если считать только постоянно растущее число подписантов под письмом, инициированным нами, а ведь были общественные объединения, направившие руководству области свои обращения», — резюмировал Мильхикер.

Что же не удовлетворяет общественников в словах министра культуры и туризма Виталия Попова и вице-губернатора Сергея Владимировича Филимонова? Координатор Рязанского отделения международного общественно-политического движения «Суть времени» (СВ) Михаил Дёмин отметил, что вопросов к чиновникам возникло много.

«Во-первых, относительно «Дома Салтыкова-Щедрина». Там сейчас располагается ряд структур областной администрации и, что заслуживает особого внимания, сохранившаяся часть уже ранее расформированного областного фильмофонда. Но даже если действительно каким-то чудом в этом здании быстро отыщутся необходимые площади, что очень и очень сомнительно, то зачем туда перемещать МИМД? Не проще ли там разместить «Центр Солженицына»?», — сказал он.

Дёмин подчеркнул, что «Дом Салтыкова-Щедрина» больше подходит для музея писателя, чем «Дом Свободы» («Дом губернатора»), где власть предполагает его обустроить. В таком случае и финансы сэкономятся — можно будет избежать необходимых затрат на перемещение и новое обустройство экспозиций и фондов Музея истории молодёжного движения ‑ и экспонаты, которым вредно перемещение, сберегутся.

Вопрос финансирования — это второй вопрос общественников. «Создание Центра Солженицына обеспечивает средствами федеральное правительство. А все операции с МИМД придётся проводить из казны региона. Но бюджет области на этот год свёрстан. И в нём денег на проведение столь дорогостоящего мероприятия как переезд музея не предусмотрено. Так откуда появятся дополнительные средства? Особенно с учётом далеко не блестящего финансового положения области, да и всей страны», — задается вопросом Дёмин.

«Очень настораживают различия в трактовках заявлений относительно судьбы двух Музеев. Если по Центру Солженицына чувствуется наличие готового проекта, то в отношении МИМД всё на стадии общих слов, или как звучит в речах чиновников, всё ещё «в стадии проработки». Разве можно так относиться к подобным вопросам? Вы сначала подготовьтесь, решите все организационные и финансовые нюансы, а уже потом громогласно заявляйте о такого рода проектах. Ведь рязанцы помнят о предыдущих «музейных казусах» администрации губернатора Ковалёва, помним о них и мы».

Общественники отмечают, что благодаря СМИ проблема вышла на поверхность, о ней знают в городе и области, и народ неравнодушен. «Да и власть, надеемся, действительно намерена прислушаться к словам рязанцев, и развеять все их сомнения», — сказал Дёмин, заверив, что если потребуется помощь общественных организаций — они немедленно готовы подключиться.

В настоящее время общественники надеются быстро завершить промежуточный сбор подписей под своим обращением и планируют организовать мероприятия с участием всех заинтересованных сторон, в том числе и убежденных противников самого проекта организации в Рязани Музея нобелевского лауреата.

«Мы ставим вопрос о необходимости учитывать интересы тех, кому, как и нам, дороже юбилеи, связанные с началом великого советского периода в нашей истории. И поэтому бывший «Музей комсомола», а ныне МИМД, мы очень надеемся, будет готов встретить посетителей экспозицией, посвящённой Великому Октябрю, уже в 2017 году. А значит, ни о каком переезде и речи быть не может», — заключил координатор рязанского отделения движения «Суть времени».

Сюжет вокруг рязанского «музейного кризиса», судя по всему, близок к своей кульминации. Или, может, мы ошибаемся, и нас ждут новые повороты этой истории?