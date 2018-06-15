Денис Симонов
Последние публикации
Хоржан, Додон и донецкие коммунисты: сюжет басни с элементом подставы
2 июня в столице непризнанного ПМР городе Тирасполе прямо на центральной площади прошел митинг оппозиционной Коммунистической партии Приднестровья. «Командовал парадом» депутат Верховного Совета республики Олег Хоржан, в прошлом один из ближайших политических соратников экс-президента Евгения...
15 июня 2018
Приднестровье: пейзаж после Рогозина
24 мая уже официально подтвердилось кулуарно обсуждавшееся ранее назначение бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина на пост главы «Роскосмоса». Это, в свою очередь, подогрело дискуссию о кандидатуре нового спецпредставителя президента России по Приднестровью, коим с 2012 года является господин...
27 мая 2018
Крым, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, ПМР: Додон шантажирует Россию
Президент Молдавии, а по совместительству неформальный, как он сам выражается, лидер партии социалистов Молдавии Игорь Додон традиционно весьма охотно общается с российскими СМИ. Последние, как правило, отвечают взаимностью — в публичной плоскости Игоря Додона людям ангажированным и наивным в...
14 мая 2018
Увидит ли Россия в Приднестровье саму себя?
«Мы не изменяем самим себе. В своем государстве, в Приднестровье, мы видим Россию. Очень хотелось бы, чтобы и Россия всегда видела в Приднестровье саму себя». Этими словами пятого марта завершил свое выступление на международном форуме соотечественников «Вместе с Россией» президент ПМР Вадим...
21 марта 2018
Молдавский таран: как Игорь Додон пытается рассорить Россию и Приднестровье
Весьма сложно поспорить с тем, что Молдавия — наглядный пример далеко не самого удачного постсоветского государства. За годы «независимости» Республика Молдова прочно увязла в коррупции и экономическом упадке, а в последние 10 лет жестко разделена по геополитическим предпочтениям, которые, как...
13 февраля 2018