2 июня в столице непризнанного ПМР городе Тирасполе прямо на центральной площади прошел митинг оппозиционной Коммунистической партии Приднестровья. «Командовал парадом» депутат Верховного Совета республики Олег Хоржан, в прошлом один из ближайших политических соратников экс-президента Евгения Шевчука, на которого в Приднестровье заведено уже несколько уголовных дел за контрабанду, мошенничество и превышение властных полномочий. Людей митинг собрал чуть больше сотни — в основном, идейных противников и жестких критиков руководства республики. Все бы ничего, но проведение акции с органами государственной власти Олег Хоржан и его соратники не согласовали — то ли не удосужились, то ли сознательно шли на провокацию.

Kp-pmr.ru Олег Хоржан

В тот же день органы внутренних дел Приднестровья стали задерживать всех, кто был причастен к организации несогласованного митинга. Олег Хоржан, обладавший депутатской неприкосновенностью, ночью того же дня прибыл в УВД Тирасполя «вызволять» соратников — кричал в мегафон, бил ногами в дверь и устроил потасовку с офицерами МВД, сорвав с одного из них погоны.

6 июня по представлению прокурора республики Верховный Совет снял с Олега Хоржана неприкосновенность, после чего последний был задержан на 2 месяца за организацию незаконного митинга. Применение физической силы в отношении сотрудников милиции лидеру приднестровских коммунистов может повлечь до пяти лет тюрьмы.

По большому счету, история понятна — депутат нарушил закон, используя свое служебное положение, в рамках установленных законом процедур его лишили неприкосновенности и привлекли к ответственности.

Kp-pmr.ru Олег Хоржан

В 2016 году коммунист Хоржан баллотировался на пост президента Приднестровской республики и по итогам своей весьма агрессивной и эпатажной избирательной кампании набрал неубедительные 3% голосов. Коммунистическая партия ПМР и ее многолетний лидер продемонстрировали явную несостоятельность в качестве политической силы, после чего у господина Хоржана оставался простой выбор: прекращать карьеру в политике или что-то кардинально менять. Главный приднестровский коммунист выбрал последнее и ступил на путь политического диссидентства, запустил риторику о «преследовании несогласных» в ПМР и стал регулярно ездить в гости с молдавскому президенту Игорю Додону в присвоенном самому себе статусе представителя властей Приднестровья. В самой ПМР к таким поездкам и регулярным пресс-конференциям Хоржана в Молдове отнеслись негативно, так как последнего никто не наделял правом выступать от имени народа на переговорах с РМ.

Впрочем, вероятнее всего, лидер компартии ПМР как раз и планировал сконцентрировать на себе негатив. Эксперты буквально сразу разгадали явное намерение Хоржана изящно покинуть политику Приднестровья и баллотироваться в парламент Молдовы «от левобережья Днестра» — а для этого пока еще приднестровскому депутату с откровенно слабым рейтингом нужно было и самоактуализироваться, и сохранить лицо в момент бегства из непризнанной республики.

Для достижения этих целей Олег Хоржан решил стать «жертвой режима» и, по всей видимости, нашел поддержку среди определенных политических кругов в самой России. Как провокации против команды президента Приднестровья Вадима Красносельского, стремящейся к укреплению связей с Москвой, соотносятся со стратегическими интересами самой Российской Федерации — вопрос отдельный. Тем не менее бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов по факту задержания Хоржана незамедлительно заявил из Москвы, что «преследуя коммунистов, политический режим идет по пути нацистов, «лесных братьев» и бандеровцев».

Kp-pmr.ru Митинг ПКП

7 июня в поддержку «боевого товарища» высказались и коммунисты ДНР, причем их риторика поразительным образом звучала в унисон с откровениями Геннадия Зюганова. «Сегодняшняя власть Приднестровья идет по пути украинской националистической власти, которая своей антинародной, русофобской, антисоветской и антикоммунистической политикой довела народ до гражданской войны», — заявил первый секретарь компартии ДНР Борис Литвинов, не уточнив, однако, природу тонкой логической связи между национализмом, антисоветской политикой и потасовкой депутата с милиционерами при исполнении.

Интереснее другое — если верить тому же заявлению первого секретаря компартии ДНР, на заре государственного строительства мечтой донецких коммунистов было создание большой Новороссии и соединение ее границ с границами Приднестровской Молдавской Республики. «Эти благородные цели многократно обсуждались с нашими приднестровскими товарищами и лидером их коммунистов Олегом Олеговичем Хоржаном», — говорится в заявлении.

Если Олег Хоржан действительно был идейным сторонником «Новороссии», то он это явно хорошо скрывал и вряд ли будет признателен донецким коллегам «за срыв покровов». Кроме того, о тлеющем в груди главного приднестровского коммуниста пламени идеи попрания территориальной целостности Украины наверняка было интересно узнать лидеру Молдавии Игорю Додону, не скрывающему своего покровительства Хоржану.

На заре президентской карьеры журналисты изрядно помучали Игоря Додона вопросом о принадлежности Крыма. Видимо, не учитывая это обстоятельство, пропрезидентская партия социалистов Молдавии 12 июня на своем сайте также вступилась за Олега Хоржана, попросив руководство Приднестровья смягчить ему меру пресечения. По мнению молдавских социалистов, Олег Хоржан — «патриот, открытый для диалога берегов Днестра», «сторонник молдавской самобытности» и вообще хороший парень потому, что в отличие от руководства Приднестровья имеет иное мнение о независимости приднестровского государства.

Игорь Додон хочет дружить с Россией и регулярно туда наведывается. Коммунисты ДНР, как и большинство их соратников на территории СНГ, позиционируют себя как часть единого коммунистического движения с центром в той же Москве. Все эти «друзья» России ревностно и единым фронтом выступили в защиту «пострадавшего за правду» приднестровского товарища Хоржана.

Получилось, правда, как в известной басне: Геннадий Зюганов выразил эмоциональный протест, в Донецке приднестровского депутата назвали революционером и борцом за Новороссию, а в партии Игоря Додона намекают, что Хоржан — сторонник сближения берегов Днестра в рамках т. н. «территориальной целостности» Молдовы. Главный коммунист Приднестровья получился многоликим и универсальным политиком, одновременно и идейным сторонником раздела Украины, и молдавским собирателем земель. Правда, воз и ныне там — Хоржана, судя по всему, будут судить.

Prm.md Вадим Красносельский, Игорь Додон

Если весь этот чирлидинг в пользу Олега Хоржана со стороны «пророссийских» левых сил был кем-то инспирирован, то сложившаяся несогласованность действий — это свидетельство пусть не критичного, но явного технического просчета. Если же все случилось само собой и «по велению сердца», то оплошность явно допустила команда молдавского президента, так как заявление партии социалистов по хронологии появилось самым последним.

В конечном итоге основные издержки так или иначе зачтутся в политическое досье именно Игоря Додона, так как это уже второй неприятный эпизод его карьеры, связанный с темой Украины и ее территориальной целостности. Зачтутся даже несмотря на то, что никто из журналистов пока не успел спросить у президента РМ, как он относится к мечтам о Новороссии своего приднестровского друга-коммуниста.