Денис Дворников
Последние публикации
Поставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
Буквально накануне на саммите ОДКБ возникла крайне щекотливая ситуация. Утверждение кандидатуры нового генсека организации, которым должен был стать представитель Армении, было перенесено на апрель 2017 года. Это событие было крайне болезненно воспринято в Армении, поскольку невооруженным глазом...
30 декабря 2016
Кто готовит для Алиева «бакинскую весну»?
Экспертное сообщество сегодня бурлит версиями и трактовками горячих событий на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики. Достоверная информация часто тонет в водовороте эмоций, а также откровенно конъюнктурных комментариев, которые становятся неизбежной частью...
5 апреля 2016
Пять важных моментов по законопроекту о Геноциде армян
Прежде чем делать выводы по поводу законопроекта об уголовной ответственности за отрицание Геноцида армян в России, необходимо осмыслить пять важных моментов. 1. Законопроект возник не в один день. Его подготовка, обсуждение, экспертный анализ происходили в течение всего 2015 года — года 100-летия...
30 ноября 2015