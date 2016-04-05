Экспертное сообщество сегодня бурлит версиями и трактовками горячих событий на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики. Достоверная информация часто тонет в водовороте эмоций, а также откровенно конъюнктурных комментариев, которые становятся неизбежной частью информационной войны. Тем не менее экспертные версии нужны. Нужна полноценная историческая рефлексия, но только не равнодушие по отношению к страшным событиям, жертвами которых становятся мирные жители арцахских сел, защитники независимости НКР, а также брошенные зачем-то в кровавую мясорубку солдаты азербайджанской армии.

report.az Объятия войны

Вот этот последний момент потребует особого разъяснения: ради чего жертвовать сотнями молодых жизней, начиная бессмысленную и рискованную операцию? Вопрос этот совсем скоро и очень громко будет задан действующему на сегодняшний день президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Однако, по версии разных осведомлённых источников, существует вероятность, что Алиев не имеет отношения к началу полномасштабной военной операции. Хотя бы потому, что его вообще не было в этот момент в стране. Можно ли считать нормальным управленческим порядком, когда серьезнейшая военная акция готовится и начинается без главнокомандующего? По телефону с другого континента наступательными операциями с таким уровнем риска не управляют. Значит, вполне можно допустить, что какие-то генералы сами начали войну, устроив провокацию в ночь на 2 апреля. И уже когда пожар разгорелся, официальному руководителю страны пришлось как-то информационно встраиваться в ситуацию.

Если это было именно так, то речь может идти о глубоком расколе элит в Баку, поскольку в результате был выпущен джинн из самой большой азербайджанской бутылки — накачанная нефтедолларами армия. Армия, которая очевидно несёт тяжёлые потери и которую просто так обратно в казармы не загонишь. Бои, которые идут с ночи на 5 апреля, приобрели отчаянный характер. Боевая тактика сменилась попытками забросать арцахцев дорогими ракетами и снарядами, накопленными за 20 лет.

Параллельно в сети мелькают совершенно зазеркальные заголовки азербайджанских СМИ с неприличными подделками «документов» и, мягко говоря, преувеличенными сообщениями о взятии очередных рубежей. Происходит это потому, что политическому руководству страны нечего предъявить обществу, что оправдало бы гибель сотен сыновей, братьев, мужей и отцов. Такой военный результат был вполне предсказуем, так как не нужно даже запускать беспилотники, чтобы узнать, что Армия обороны НКР — одна из самых эффективных и обученных в современном мире. А раз так, значит речь может идти о сознательной и заранее продуманной дискредитации Алиева с последующей сменой власти.

Этакая «бакинская весна», запущенная рикошетом от мирных арцахских деревень. С этого момента может возникнуть поток самых тревожных вопросов, первый из которых заучит так: если Ильхама Алиева так шумно и грязно «сливают», то кто может прийти на смену? Точнее, кого готовят на эту роль, а главное, кто? К сожалению, на ум приходят печальные ответы, поскольку военные неуспехи такого масштаба заведомо приведут к радикализации и без того перегретого пропагандой и социально-экономическими проблемами общества. Очень быстро может быть создана почва для прихода к власти самых неприятных персонажей, которые по странному стечению обстоятельств будут очень сильно напоминать торговых партнёров «друга Эрдогана», именующих себя «Исламским государством» (запрещена в России). И в этом случае Россия все-таки будет вынуждена разместить хотя бы небольшую, но легкую на подъем базу возле степанакертского аэропорта. Безусловно, все это лишь рассуждения «на тему», но они гораздо менее фантастичны, чем мнения многих экспертов, которые сегодня пытаются оправдать преступное насилие «восстановлением территориальной целостности».