Прежде чем делать выводы по поводу законопроекта об уголовной ответственности за отрицание Геноцида армян в России, необходимо осмыслить пять важных моментов.

Аршил Горки. Художник со своей матерью. Около 1926–1936

1. Законопроект возник не в один день. Его подготовка, обсуждение, экспертный анализ происходили в течение всего 2015 года — года 100-летия этой страшной трагедии. Состоялся цикл мероприятий по всей стране, в которых принимали участие и депутаты. Открыто обсуждались новые подходы к осмыслению Геноцида в академическом и политическом аспектах.

2. Не секрет, что в Государственной думе, а также в других органах власти активно действует лобби, которое блокирует многие предложения по развитию российско-армянских отношений. Если бы данный законопроект был предложен в другой момент, то, скорее всего, его информационный эффект был бы максимально заглушен. А потому предложение депутатов вновь официально сформулировать отношение к Геноциду армян именно сейчас — нормальная политическая практика.

3. В России очень сложное и противоречивое официальное отношение к истории. Нередко историческая правда является заложником политической целесообразности. Главный фактор успеха идеологической работы может быть сформулирован следующим образом: «лишь бы никто не возмущался». Слабая активность влиятельных армянских общин России, боязнь рисков межнациональных конфликтов, а также ухудшения отношений с государствами, которые по конъюнктурным соображениям отрицают Геноцид, — всё это в совокупности крайне осложняет любые инициативы по защите исторической правды.

4. Оценка событий 1915-го нередко искажается политической мифологией точно так же, как и события 1917-го года. То есть защита правды об уничтожении армян встречает в России такое же сопротивление, как и защита правды об уничтожении русской элиты, крестьянства, лучших представителей нации, царской семьи. Ярким примером стало так называемое «голосование» по поводу названия станции метро «Войковская». Несмотря на позицию Русской православной церкви, на мнение ведущих российских историков, творческой интеллигенции, многих простых людей, станция метро сохранила имя одного из самых гнусных персонажей в истории России. Петр Войков мало чем отличался в своих деяниях от какого-нибудь Мехмеда Талаат-паши.

5. Законопроект имеет важное тактическое значение. Вероятность его принятия — минимальна. Но главная цель — это начало нового этапа осмысления событий начала XX века и широкой дискуссии о защите исторической правды.

В сложившихся условиях внесение законопроекта можно оценить как смелый и рискованный шаг. Армянским организациям, научным центрам, академическим кругам и, конечно, журналистам не следует увлекаться оценками, как и когда он был внесён. Нобходимо проявить конструктивную позицию, оказать активную помощь, поддержку в любых доступных форматах: организации слушаний, публикаций, проведении мероприятий, издании и распространении книг. Нужно поддержать волну, которую начали российские депутаты, поскольку в данной ситуации ключевое значение имеет факт, а не форма.

Денис Дворников — кандидат юридических наук, эксперт Русско-Армянского Содружества