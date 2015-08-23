Дастан Мукушев
Последние публикации
Эксперт: С точки зрения Южной Кореи — КНДР не существует вовсе!
Несколько дней внимание мировой общественности приковано к Корейскому полуострову, где Северная и Южная Кореи оказались на грани войны. В условиях информационного вакуума КНДР в целом и ее лидер Ким Чен Ын в частности представляются западными СМИ виновниками нынешней эскалации. Однако, как заявил в...
23 августа 2015
Эксперт: Победу с падением курса в Казахстане отмечают экспортеры и банкиры
На данный момент победу в Казахстане празднуют экспортеры, банковское лобби и так называемые бизнес-ассоциации, которые активно выступали за падение курса тенге. Об этом, комментируя резкую девальвацию тенге, заявил корреспонденту ИА REGNUM казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Он подчеркнул...
20 августа 2015
«У населения Казахстана была возможность спасти накопления от шока»
20 августа, в ходе торгов на Казахстанской валютной бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 35,5% по сравнению со средой и составил 255,26 тенге за один доллар. После такого обвала некоторые обменные пункты и коммерческие банки страны приостановили продажу американской валюты. Кроме...
20 августа 2015
Нацбанк Таджикистана привлекает китайские средства для ослабления доллара
Эквивалент 500 миллионам долларов в виде займа намерен получить Национальный банк Таджикистана от Государственного банка развития Китая, сообщает сайт News.tj. Основная цель привлечения китайского кредита заключается в снижении уровня зависимости Таджикистана от доллара США. «После получения этих...
20 августа 2015
Эксперт: Если бы Казахстан выиграл Олимпиаду-2022, он бы получил проблемы
Казахстану повезло, когда Алма-Ата уступила китайскому Пекину в праве проведения зимней Олимпиады 2022 года. Об этом, комментируя итоги голосования и развернувшуюся по вопросам необходимости проведения такого крупного проекта, как Олимпиада, заявил в интервью ИА REGNUM казахстанский оппозиционный...
17 августа 2015
Эксперт: Не стоит преувеличивать возможности ИГ в Средней Азии
Операция по ликвидации бандформирования в центре Бишкека привлекла к себе немало внимания - в первую очередь, по одной причине: Киргизия вступила в Евразийский союз и очень скоро граница между республикой и ЕАЭС будет более чем прозрачной. Будет ли республика экспортировать терроризм на территорию...
23 июля 2015
Эксперт: Узбекистан жизненно заинтересован в борьбе с ИГ
Узбекистан довольно жестко отстаивает свой суверенитет, свои национальные интересы и свое видение проблем. Принцип его политики — не идти на компромиссы в таких вопросах. Поэтому взгляды Ташкента так часто и расходятся со взглядами партнеров. Об этом, комментируя председательство Узбекистана в...
17 июля 2015
Талгат Мусабаев: Казахстан не собирается запрещать использование «Протонов»
Проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек» является совместным - российско-казахстанским, его успешная реализация зависит от согласованных действий обеих сторон, а не только от Казахстана. Об этом, комментируя взаимоотношения двух стран в аэрокосмической области, заявил...
15 июля 2015
Эксперт: США рискуют оказаться в полном одиночестве
В последнее время позиция США по многим вопросам напоминает позицию слона в посудной лавке. Об этом, комментируя повестку саммита БРИКС в Уфе, заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM политолог, специалист по Китаю Константин Сыроежкин. По его мнению, проблема в том, что ломая все вокруг себя...
10 июля 2015
Эксперт: В ШОС образуется огромный геополитический регион
Китай не заинтересован в обострении отношений между своим союзником Пакистаном и Индией. То же самое можно сказать и о России, которая является стратегическим партнером и союзником Индии. Россия не заинтересована в том, чтобы негативные отношения между Нью-Дели и Исламабадом оказывали влияние на...
8 июля 2015
Эксперт: У Казахстана не было опыта работы с беженцами
Вступление Киргизии в Евразийский экономический союз, а также ухудшение социально-экономического положения, а в перспективе и активизация боевых действий на юго-востоке Украины актуализирует для Казахстана вопрос трудовой миграции в страну. На неформальном уровне в республике уже давно говорят о...
30 июня 2015
Эксперт: Не связывайте радикализацию в Узбекистане с Исламским государством
На днях Госдепартамент США традиционно назвал Узбекистан авторитарным государством в своем ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире в 2014 году. Авторы доклада подчеркнули, что в Узбекистане избиратели лишены подлинного выбора, а в докладе миссии наблюдателей ОБСЕ отмечена нехватка...
29 июня 2015
Социолог: Переносить ситуацию на Украине в Казахстан не стоит
Массовая драка в Астане в середине прошлой недели поставила перед властями страны ряд вопросов об уровне конфликтогенности в городах Казахстана и работе социальных лифтов в целом по стране. Комментируя эту проблематику в интервью корреспонденту ИА REGNUM, президент общественного фонда «Центр...
25 июня 2015
Эксперт: Абсолютной неприкосновенности в Казахстане ни у кого нет
В Казахстане разгорелся очередной крупный коррупционный скандал — в этот раз его фигурантом стал бывший председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО 2017» Талгат Ермегияев, к настоящему моменту его уже арестовали. Пикантность ситуации заключается в том, что Ермегияев — сын одного...
22 июня 2015
Эксперт: Нам надо противостоять европейской дури в гражданской авиации
16 июня в аэропорту города Актау (на юго-западе Казахстана, бывший Шевченко) загорелся пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании SCAT. Сообщается, что жертв и пострадавших нет, а причины происшедшего устанавливаются. Однако это не первый инцидент, связанный с этим перевозчиком — в январе 2013...
19 июня 2015
Эксперт: Вряд ли кто-то скажет, что Сеул может купить С-400 у России
Отказ со стороны Сеула от поддержки западных антироссийских санкций разом актуализировал вопросы активизации региональной политики со стороны Москвы. О том, почему республика Корея отказалась поддержать Вашингтон, в фарватере которого она двигалась в последние десятилетия, будет ли размещена...
15 июня 2015
Эксперт: Туркменский газ – один из европейских мифов
Государственные менеджеры Евросоюза по энергетике выступили на минувшей неделе с заявлением о том, что в течение ближайших пяти лет ЕС сумеет создать условия для поставок газа в обход России из Туркмении. Однако преподаватель Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной...
31 мая 2015
Эксперт: Киргизия в ЕАЭС — реэкспорт китайских товаров продолжится
Осуществить контроль над границей с Таджикистаном Киргизия не сможет. Более того, даже если на границе встанут казахстанские или российские таможенники — это не возымеет большого эффекта, и таджикский реэкспорт китайских товаров все равно будет осуществляться на территорию ЕАЭС через киргизскую...
29 мая 2015
Эксперт: «Талибан» не сумеет начать вторжение в Среднюю Азию
Какие бы процессы ни происходили в Афганистане, в первую очередь они имеют отношение ко внутриафганской проблематике. У того же движения «Талибан» интересы связаны в первую очередь с территорией Афганистана. Об этом, комментируя информацию об осуществлении контроля над большей частью провинции...
27 мая 2015
Данияр Ашимбаев: Рано или поздно встанет вопрос деолигархизации Казахстана
В повестку дня рано или поздно войдет вопрос деолигархизации Казахстана. Неумение этой прослойки соответствовать потребностям страны становится все более очевидным. Вопрос в том, кто этим будет заниматься — нынешняя власть или ее преемники. Но заниматься этим в любом случае придется. Об этом...
26 мая 2015