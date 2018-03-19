Церковно-политическая редакция ИА REGNUM

Церкви являются не только религиозными институтами, укорененными в истории, но и центрами силы, которые оказывают влияние на политику на национальных и мировом уровнях. Церковно-политическая редакция ИА REGNUM занимается отслеживанием деятельности Церквей в этом аспекте. Нас интересует позиция и действия Католической церкви и сообщества православных Церквей, прежде всего Московского патриархата и Константинопольского, Армянской апостольской церкви и Грузинского патриархата, а также ближневосточных Церквей, которые затрагивают интересы большой политики и общества. В зоне системного внимания Церковно-политической редакции ИА REGNUM сегодня находятся Россия и постсоветское пространство, Закавказье и Ближний Восток, США и Китай. Шеф-редактор Церковно-политической редакции ИА REGNUM - <a href=https://regnum.ru/analytics/author/stanislav_stremidlovskiy.html target=_blank >Станислав Стремидловский</a>