



MatthiasKabel Греческая ваза с изображением атлетов. ~530 год до нашей

Старейшее польское спортивное издание Przegląd Sportowy опубликовало мнения о России спортсменов из Польши, которые работали в нашей стране. Все они сошлись во мнении, что не так страшна Россия, как ее пытаются изображать. Вот некоторые из выводов польских спортсменов.

Лукаш Кадзевич, волейболист «Газпрома» (Сургут) в 2004—2005, 2010−2011 годах и «Локомотива» (Белгород) в 2009—2010 годах:

«Я родился в семье, может и не имеющей отношение к «Солидарности», но политически сознательной. В доме красный цвет всегда был плохим. Всё, что на Востоке, было плохим, и я не удивлен, потому что такая у нас история. Просто мы не любим россиян. Их страну мы воспринимаем как что-то большое, бессмысленное и уродливое. Ну и разбитый самолет в Смоленске. Я боялся поездки в Россию, но подписал там контракт, не было уже пути назад, хотя беспокойство настойчиво о себе напоминало. В один прекрасный день просто собрал манатки и отправился в неизвестность. Реальность быстро затмила предыдущий ужас, а дьявол оказался не таким страшным, как его малевали. Я встретил удивительных людей, спортивно развитых. Оказалось, что эти инопланетяне — вовсе не инопланетяне. И они приняли меня, своенравного Кадзевича. Их гостеприимство, чрезмерное гостеприимство, напоминало мне нашу уютную Польшу: «Что, со мной не посидишь, не поешь, не выпьешь?». За границей важно встретить нужных людей, местных, которые вам помогут. Я имел такое счастье. Знал, что в случае необходимости могу позвонить любому знакомому русскому, и он не повернется спиной. Меня порадовала команда, ее открытость. В клубе много требовали, особенно от иностранцев, но вне зала заботились, чтобы ты чувствовал себя наиболее комфортно, оказывали поддержку и внимание для тебя и близких. Самое большое впечатление оказал на меня Санкт-Петербург. Новые коллеги быстро вычислили, что я не салонный лев, и вместо того, чтобы сидеть в отеле, предпочитаю что-то увидеть. Забрали меня на экскурсию по Питеру, после стандартного круиза по каналам показали город с другой стороны. Москва? Это уже не город, а государство. Мое пребывание на Востоке ознаменовалось тем, что я смог увидеть Казань, Уфу и Екатеринбург иными, чем это показывают туристам. Спасибо гидам из команды, я увидел, как выглядит настоящая Россия. Эта страна, вопреки расхожему мнению, напоминает США. Жителя Сургута связывает с жителем Краснодара только общий паспорт, как жителя Сочи и Новосибирска. Москвич, в свою очередь, смотрит на всех сверху и думает, что он — центр вселенной. Россияне убеждены, что они самые большие, самые богатые и они могут делать всё, что им нравится. Мало отличаются от американцев — «мы лучшие и трахаем всех вокруг».

Дамиан Горавский, футболист «Москвы» и «Шинника» (Ярославль) в 2005—2008 годах:

«Первые полгода не переносил Москвы. Потом я понял, что это место, где нет времени на скуку. Есть в этом городе какая-то сила, которая человека там держит, особенно молодого. Можно там повеселиться. В российскую столицу я вернулся в 2012 году. Это уже был другой город, чем тот, который я помнил — Москва стала выше, современней. Москву рекомендую летом, зимой она спрятана за снегами, хотя, по крайней мере, тогда можно увидеть шубы и огромные шапки, которыми славятся россияне. Проклятием этого города являются пробки, на улице по пять полос в одну сторону, но машины в основном стоят. Я нанял водителя Женю, бывшего милиционера, он мог ездить по тротуару. На шее у него был шрам, потому что когда-то ему перерезали горло. На улицах Москвы бросаются в глаза милиционеры, они на каждом шагу, вы можете чувствовать себя в безопасности. Другого мнения могут быть те, которые хотят участвовать в демонстрациях. Если на это нет разрешения, правоохранители быстро «умиротворяют» каждого из протестующих. Ну и также нужно учитывать гаишников. Это значит, что когда останавливают автомобили, нужно дать положенные в права деньги, и тогда вас отпускают».

Марцин Коморовский, футболист «Терека» (Грозный) в 2012—2015 годах:

«Закавказье считается одним из самых опасных районов в России, но у меня не было страха перед поездкой в Грозный. Больше времени мы проводили в Кисловодске, примерно в 400 километрах от Грозного, где «Терек» имел свою базу. До Грозного на матчи мы летали, потом ездили уже на автобусе. В целом поездка занимала пять-шесть часов, в городе чаще всего жили в отеле «Грозный-Сити». Как-то открылись двери лифта и я встретил актера Жерара Депардье. Француз, извините, россиянин, несколько лет назад переехал в новую страну. Восстановленный город впечатляет, хотя я бы не назвал россиян эстетами. Россияне помогали. Когда я выезжал на матчи, а дома оставалась жена с дочерью, не было проблем, чтобы ей привезли лекарства из аптеки, если на то была необходимость. В супермаркетах часто встречали местных, которые мило вспоминали о Польше — один приезжал к нам торговать на Стадион Десятилетия, другой служил в Легнице. Впечатления оставили путешествия по России, особенно «Дон-авиа». Отработавшие самолеты, иногда я чувствовал себя, как в автобусе, едущем на рынок. Никогда не вмешивался в политику, хотя слышал, что думает Кадыров, президент клуба. После моего приезда в Грозный пригласили команду в его дворец. Уже на въезде встретил нас особый отдел, отвечающий за его безопасность. На улицах Грозного часто можно встретить полицейских с автоматами. Президент принял нас с почестями, вручили футболки и организовал презентацию. Выступила популярная в Чечне певица, а президент и тренер Черчесов станцевали лезгинку. Я жил в России в тот момент, когда на страну были наложены санкции. «Всю жизнь будете свои яблоки у себя есть», — улыбаясь, провоцировали меня коллеги в раздевалке. «А вы картошку будете запивать водой», — парировал. Как-то мы говорили об этом с Вадимом, водителем, который подвозил меня в аэропорт. Он сказал, что в природе россиян способность выживания в любых условиях. Они настроены на тяжелую работу, но и в случае противостояния — если начинается — не жалуются».

Агнешка Бибжицкая, баскетболистка «Спартака» (Москва) в 2006—2007 годах и «УГМК» (Екатеринбург) в 2007—2011 годах:

«На матчи из Екатеринбурга добирались чартерами, до ближайшего города нашей лиги соперника было больше, чем тысяча километров, так что езда на автобусе отпадала. Екатеринбург находится на Урале, последняя остановка в лиге, мало кому хотелось к нам приезжать. Клуб, однако, был лучше всего организованным клубом в России, каждая из девочек получила своего водителя, когда мы хотели ехать на тренировку или по магазинам, созванивались с ним. В России не существуют правил на дорогах, там нет ремней, и каждый ездит так, как хочет. Есть бабушки, которые кладут цветы под памятники Ленину, и пафос, связанный с Родиной — везде флаги или знамена, а в каждом магазине большие фотографии вождя, тогда президента Медведева. Гимн русский я знаю уже наизусть, слушала его чаще, чем наш. Перед каждым матчем чемпионата звучит гордо «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна…». Из достопримечательностей Екатеринбурга — храм в память царской семьи Романовых, а также место, обозначающие границы между Европой и Азией. Там можно сфотографироваться».

Роберт Прыгель, волейболист «Газпрома» (Сургут) в 2003—2007 годах:

«К жизни в Сибири можно привыкнуть. Я жил в Сургуте, три тысячи километров от Москвы, в городе, который своим развитием обязан экономике. Там штаб-квартира «Газпрома», мирового гиганта в добыче газа, и одна из крупнейших в мире электростанций. Людей привлекают высокие зарплаты. Работают в два раза меньше, на пенсии из-за климата выходят раньше, чем остальные россияне, а потом переезжают в более теплую, южную часть страны. Помню, как коллега пригласил нас на дачу на шашлыки. Было минус десять градусов. Хорошо, что он кого-то раньше отправил убрать снег. Мы ходили по коридорам в снежных сугробах высотой в метр, а внутри было подготовлено место для шашлыка. Мы были в сауне, а потом прыгали в озеро. В Сибири я встречал многих татар, азербайджанцев, казахов. Вы должны быть осторожны, чтобы не разочаровывать их, потому что они памятливые. Тому, кто утерял их доверие, нужно очень постараться, чтобы восстановить его, да и то может не получиться».