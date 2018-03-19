Польские политики, эксперты и средства массовой информации по горячим следам откликнулись на победу действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах.

Ю. Ганф. Торжественное подписание Атлантического пакта. 1949

Выборы в России — это скорее пропагандистское зрелище, которое должно показать масштабы поддержки Путина. Об этом, как информирует Gazeta Prawna, заявил глава постоянного комитета совета министров Польши Яцек Сасин. По его словам, итоги голосования вызывали бы уважение, «имей мы дело с настоящими выборами, такими, какие известны в демократических государствах», где «избирательный процесс проходит спокойно». В России же — устранение кандидатов, которые могли бы стать действенной альтернативой, плюс монополия СМИ, отсутствие свободной дискуссии и нормального обмена мнениями, отчего «сложно говорить о демократическом избирательном процессе». Отвечая на вопрос о польской политике в отношении России, Сасин отметил, что польское правительство не сомневается в том, какова природа власти в России и «наша задача — убедить партнеров в ЕС и НАТО в том, что политика уступки Путину является плохой политикой». Недостаточно просто слов, требуются «реальные действия», поэтому Варшава выступает против отмены или ослабления антироссийских санкций.

Карта Европы в 1914. Берлин

Заместителя министра иностранных дел Марека Магеровского абсолютно не удивили итоги выборов в России, пишет Forsal. Демократичными он их не считает. Равно как его шеф Яцек Чапутович, который заявил, что «после исключения Алексея Навального из избирательного процесса выборы в России не могут считаться демократическими». Магеровский не исключает, что «из чувства вежливости Польша отправит поздравления Путину», поскольку вне зависимости от того, «есть ли у нас какие-либо сомнения в их прозрачности, главы государств, как правило, обмениваются куртуазными поздравлениями». Полученные Путиным проценты, отметил заместитель министра, «это, конечно, много, если сравнивать с другими демократическими странами». Но российский президент «правит дольше, чем Брежнев, даже взяв поправку на короткое время, когда он «уступил» власть Дмитрию Медведеву». По словам Магеровского, «трудно назвать это восхищением, хотя Путин, конечно, является эффективным политиком, учитывая тот факт, что правит он Россией так долго, страной, где нелегко управлять, а методы руководства и технология власти вызывают сомнения».

Результат плебисцита в России не является для Польши и Европы хорошей новостью, констатирует Polityka. Путин получил сегодня сильный мандат от избирателей. Да, это были не выборы, а плебисцит. Театр одного актера. За какую Россию отдали голос ее граждане? Во внешней политике поддержали политику конфронтации с Западом, войну в Сирии и на Украине. Символом этой политики является «аннексия» Крыма. Не случайно плебисцит состоялся в четвертую годовщину «аннексии», а финалом кампании был визит Путина в Крым на строящийся мост, который должен соединить Россию с Крымом, минуя Украину. Путин IV не откажется от ведения нетрадиционных войн против Запада, благодаря им он существует и может мобилизовать избирателей в России. Ахиллесова пята его — российская экономика, судьба которой по-прежнему зависит от цены на нефть. Результаты конкурентов Путина — мизерные. Россия остается с однопартийной системой и Путиным IV, который будет руководить страной дольше, чем Сталин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Переизбрание Путина означает политику конфронтации в отношении Запада, заявил в интервью Rzeczpospolita экс-министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич. Ресентимент российской империи продолжается с момента распада СССР. Путин укрепил россиян в том, что их основным противником является Запад. Россия не согласилась с потерей статуса глобальной империи и хочет его вернуть через голую силу и страх. Если западные государства солидарно с Великобританией решат бойкотировать чемпионат мира по футболу — это будет самый большой удар по политике Путина, который говорит миру: Россия убила своего предателя. И что? А то, что англичане приезжают в Россию и другие команды из стран НАТО. Видите, какие они слабые?

В свою очередь, директор Центра восточных исследований Адам Эберхардт считает, что в России «мы имеем дело с застоем, ни у кого нет идей модернизации государства, одновременно растет нервозность российских элит, которые борются между собой за влияние и сокращающиеся активы». Российская система власти построена на Путине. Он держит это хрупкое равновесие между разными политико-экономическими группами. Не исключено, что Путин пойдет на изменение конституции или выстроит механизмы неформального контроля, что несет в себе, однако, и риски для его личной безопасности. Наверное, он сам еще не принял решения, являясь заложником модели, основанной на личной власти вместо постоянных институтов. Экономические проблемы компенсируются агрессивной внешней политикой. Телевизор объединяет общество вокруг власти. Но Россия не так сильна, как пытается нас убедить, хотя и не так слаба, как можно подумать, глядя на ее незначительную долю в мировой экономике. Россия вкладывает в свою армию, без колебаний использует вооруженные силы в качестве инструмента внешней политики. Целью Путина является демонтаж международного порядка, сформированного после окончания «холодной войны», ослабление и распад Запада. Москва ставит на движения антиэлитных сил, надеясь, что им удастся победить Запад. Кто знает, быть может, когда-нибудь добьются успеха. В Европе мы наблюдаем глубокие социальные изменения, безусловно, есть поле для освоения Кремлем.

Выборы подтвердили позицию Путина, но ставят под сомнение будущее всего государства, есть опасения, что завоевания позиций в мире военными усилиями будет происходить без изменений в экономической политике, считает Polonia Christiana. Борьба с бедностью является одним из приоритетов Путина, который рассчитывает на снижение вдвое бедности в стране. По официальной статистике, ниже прожиточного живет до 15% россиян. Это эффект отсутствия согласованной экономической политики, недостаточной декапитализации заводов и катастрофического состояния инфраструктуры. Неконкурентная промышленность, плохое финансирование сельского хозяйства, ориентация экономики на продажу сырьевых ресурсов приводит к тому, что российские доходы несравнимо меньше, чем в развитых странах. Да и часть из этой прибыли попадает олигархам. Всё это видит хозяин Кремля, но возникает вопрос, хватит ли ему решимости и желания, чтобы изменить систему. В противном случае Россия будет вынуждена искать капитал и технологии среди таких стран, как Китай, что приведет к зависимости Москвы от Пекина. Однако возможно, что для проведения реальных изменений от Балтики до Тихого океана даже власть Путина будет слишком слаба и через шесть лет Россия еще сильнее будет отставать от развитых стран. Тогда единственной силой государства останется оружейный арсенал. А самой большой угрозой для мира — столкновение больших политических амбиций с малыми экономическими возможностями Москвы.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

Победа Путина открывает возможности для польской дипломатии, считает Wirtualna Polska. Польша может кое-что «выиграть» для себя. Сами по себе мы не являемся ни особо важным, ни грозным соперником для России, с которым Москва будет считаться даже в период относительного потепления отношений с Западом. В наших интересах поддержание демократической и независимой Украины, что создает для нас коллизию в отношениях с Россией. Мы ничего не можем сделать с вечной ссорой с Киевом и в то же время наращиванием дистанции от Брюсселя, который потенциально мог бы усилить нашу позицию. Мы не можем здесь также рассчитывать на страны региона, которые, как Словакия или Венгрия, могут договариваться с Россией без ущерба для своих отношений с Евросоюзом. Не говоря о том, что Будапешт ведет свою агрессивную кампанию против Украины. В этой ситуации победа Путина является для Польши вполне приличным результатом. В России не воцарится хаос, есть шанс на период спокойствия и попыток налаживания отношений с Западом, частью которого мы являемся. Это создает возможность воздействия на Москву через Брюссель и Вашингтон и вместе с Берлином. Ведь удалось не допустить передачи Францией кораблей России, может быть, удастся заблокировать или изменить неблагоприятный для нас проект «Северный поток — 2», хотя наши позиции в Европе уже не так сильны, как еще пару лет назад. Однако мы должны перестать спорить с кем попало, и пора вести активную внешнюю политику, не только историческую, на Востоке и на Западе. Если мы этого не сделаем и не закроем открытых фронтов, люди Путина с удовольствием разогреют атмосферу. Путин является мастером таких игр. Однако он хорошо известен и предсказуем, имеет внутренние проблемы, с которыми будет проще справиться через решение внешних споров. Всё это предоставляет шанс польскому правительству, и только от Варшавы зависит, как она им воспользуется.