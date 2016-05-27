Борис Жосу
Последние публикации
Бывшие новые хозяева Украины
Когда-то профессор Преображенский посоветовал большевистским борцам с разрухой бить самих себя по затылку. Этот совет знаменитого булгаковского персонажа могут с успехом применить к себе и нынешние украинские борцы с коррупцией. Воспользовавшиеся народным гневом на Майдане власть имущие оказались...
27 мая 2016
Украинец Борис Колесников – русский «друг» на службе у Госдепа
На фоне происходящих на Украине событий последние две недели особо активизировался в поисках возможности прорваться на прием в Кремль один из лидеров «Оппозиционного блока», премьер-министр теневого украинского правительства, Борис Колесников. Но даже его тесная «дружба» с самым богатым олигархом...
8 февраля 2016