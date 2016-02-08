На фоне происходящих на Украине событий последние две недели особо активизировался в поисках возможности прорваться на прием в Кремль один из лидеров «Оппозиционного блока», премьер-министр теневого украинского правительства, Борис Колесников. Но даже его тесная «дружба» с самым богатым олигархом Украины Ринатом Ахметовым, не позволяет этого добиться. В России уже давно не все решают деньги. Напомню, что в начале ноября прошлого года Колесникову был запрещен въезд на территорию Российской Федерации, о чем экс-регионал и близкий соратник Януковича узнал непосредственно в российском аэропорту, где он просидел 7 часов, пытаясь выяснить причины и, с присущей ему амбициозностью, решить эту проблему «по телефону».

sngnews.net Борис Колесников в зените мировой славы

Причины такой блокады украинского политика, который якобы является пророссийским, не обнародованы, но догадаться о них не сложно (что, кстати, подтверждается и моим источником, близким к высоким чиновникам в Кремле).

Если проследить карьеру этого «парня с Донбасса» в украинской политике, то вы заметите, что ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче он не отстаивал интересов русских на Украине, хотя и позиционировал себя именно таким. Ярким подтверждением тому может послужить его заявление в мае 2014 года в эфире телеканала «Украина» о самом Донбассе, который, напомним уже провел к тому времени референдум о самоопределении: «Что такое народная республика? Расстрел мирного пенсионера, который возил продукты — это счастье для Донбасса? Захват мирных людей, захват заложников, пытки — это счастье для Донбасса?.. Сегодня захватывают типографии, захватываются редакции, журналистов ваших коллег запугивают — это уже даже не Северная Корея, это Сомали. Донбасс хотят превратить в Сомали… теми методами, которые насаждает бандитская власть — таких методов Донбасс не перенесет. Таких методов не будет!.. Наша страна уже испытывала такое в 46-м. Бандиты были безжалостно уничтожены».

Возникает логичный вопрос — это руководство Народных республик донецкий политик называет бандитами?

Понять причину такой ненависти к Народным республикам со стороны одиозного украинского политика, представляющего в Верховной Раде Украины именно этот русский регион, сложно, но можно. Не случайно за глаза украинские политики называют его «базарным». Повод для такой клички не только в его темпераменте и характере: вздорном, склочном, хамовитом и самовлюбленном, — но и в происхождении его капитала, который, похоже, серьезно пострадал. Ни для кого не является секретом, что основные активы Бориса Колесникова были зарегистрированы именно в Донецке и Донецкой области. Это и Донецкая кондитерская и Горловская кондитерская фабрики в рамках компании «Конти», находящиеся на территории, контролируемой ополчением Народных республик. Удивительно, но многие фирмы Колесникова еще совсем недавно были зарегистрированы на Центральном рынке Донецка (происхождение клички «базарный»). По информации издания «Досье» многое стало собственностью этого «пророссийского» политика после убийства авторитета «Серого» (Сергея Романа) и странно умершего Жигана Такташева. Если поинтересоваться глубже, в этой статье предоставляются конкретные цифры и фамилии, которые берут свое начало еще с лихих 90-х.

Все с тех же 90-х тянется и линия дружбы Бориса Викторовича с крупнейшим донецким олигархом Ринатом Ахметовым. На сегодняшний день именно Колесников представляет крыло Рината в «Оппозиционном блоке», противостоящее крылу, финансируемому олигархом Дмитрием Фирташем, чьи интересы защищает в «ОБ» бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин (необычайно талантливая личность, которая и организовала майдан против своего патрона, спровоцировав избиение «онижедетей»). «Базарный» характер Колесникова и защита бизнес интересов своих и своего «друга» Ахметова привели в середине прошлого лета к серьезному конфликту между 15-м и 19-м этажами, как выражаются в кулуарах Верховной Рады. По версии украинского издания «Апостроф», «Оппозиционный блок» — это акционерное общество для защиты бизнесов его участников: «Если представить, что «Оппоблок» — акционерное общество, то главные «акционеры» — это Колесников, Левочкин, Бойко и Новинский. А Фирташ и Ахметов — своеобразный наблюдательный совет. Но недавно обоим пришлось вмешаться, чтобы конфликт Колесникова и Левочкина не перерос в нечто серьезное, ударив по партии», — сказал источник. По его словам, в ОБ данную ситуацию шутливо называют «спором 15-го и 19-го этажей»: «В бизнес-центре «Парус», где размещается партийный офис, кабинет Колесникова находится на 15-м этаже, а кабинет Левочкина — на 19-м».

Кстати, о Левочкине и Колесникове. Эти два заядлых приятеля никогда не смогут действительно поссориться, поскольку кроме общего политического проекта, их связывает и единый идеологический центр деятельности, который находится далеко за пределами Украины, в США.

То, что Сергей Левочкин еще с 2009 года обслуживает интересы Америки на Украине, ни для кого не секрет. Именно тогда уже официально Сергей Владимирович летал в Вашингтон в качестве эмиссара. Но если поинтересоваться, кто же подготовил эту встречу и курировал ее, всплывает фамилия именно Бориса Колесникова. В этом гамбите связующим звеном стал скандально известный Пол Манафорт. Тот самый Манафорт — отставной (а бывших, как известно, не бывает) полковник РУМО США (Разведывательное управление Министерства обороны США), который еще с 80-х занимался странами третьего мира, консультировал правительства Кении, Сомали, Анголы, Нигерии, Конго. Именно Полу приписывают успешное проведение кампании филлипинского диктатора Фердинанда Маркоса в 1981 году. И именно Колесников пригласил этого крупного специалиста на Украину, для проведения избирательной кампании Виктора Януковича в 2010 году. По неофициальной информации, в конце февраля-начала марта 2009 года Борис Колесников подписывал соглашение о сотрудничестве с американцами, перед которыми была поставлена задача обновить имидж «Партии регионов».

Игра Госдепа в контролируемую власть и оппозицию является основой их внешней политики для стран третьего мира. А Украина за последние 10 лет превратилась именно в такую страну. Без указки с американского посольства сегодня не происходит ни одного мало-мальски значимого назначения на руководящие посты в государстве, равно как и право оппозиционного голоса на принадлежащих олигархам украинских телеканалах также контролируется Госдепом. Очевидно, что основным мотивом для сотрудничества с американцами для украинских олигархов стала их нечестным путем нажитая собственность. Именно защита своих бизнес интересов стала той Ахиллесовой пятой всемогущих «слуг народа» и «крупных бизнесменов».

Надо отдать должное, что такая технология манипуляции «свой-чужой» быстро была освоена предприимчивыми украинскими «слугами» американского народа. Так, сам Борис Викторович еще в 2010 году аккуратно, при помощи американского «грантоеда», ныне ярого русофоба политтехнолога Тараса Березовца, провел в парламент под прикрытием партии «Удар» Виталия Кличко якобы оппозиционного Руслана Сольвара, который давно уже являлся партнером Бориса Викторовича по грузовым перевозкам. Доказательством их тесных отношений может стать крупное соглашение компании Сольвара с «Укрзализницей» уже через неделю после того, как Борис Колесников стал министром инфраструктуры Украины через компанию «Фрэш Лайн», впрочем, как и другие сделки. Это тесное сотрудничество позволило не только вырастить из Сольвара (сегодня входит в Комитет ВР по вопросам транспорта) лояльного политика, который благодаря государственному перевороту в 2014 году успел вдвое увеличить свои активы, но и спрятаться, как за ширму, Борису Викторовичу, продолжая реализовывать свои схемы на Украинской железной дороге.

Не думая о населении Донбасса и об их будущем, а предпринимая усилия все так же в интересах собственной наживы и увеличения капитала в условиях сложной социально-экономической ситуации в стране, Колесников и Сольвар (прозвище Доктор Сольвадор) даже пытались получить в 2015 году контракты с руководством «агентов Кремля» на Украине, компании «Газпром» и «Роснефть», на перевозку по украинской железной дороге российских нефтепродуктов.

Конечно, все это невозможно было бы без поддержки действующего на Украине режима в лице Порошенко, Яценюка и Пайетта. Именно потому, все свои действия Борис Колесников «согласовывает» (читать — делится) и с администрацией президента, и с Кабинетом министров, и с посольством США на Украине.

А те редкие моменты, когда Борис Викторович якобы преследуется властью и лояльными к ней радикалами, больше похожи на инсценировку, чем на реальное противостояние. Равно как и на фарс похоже участие Колесникова в гуманитарной помощи Донбассу. Если его «старший товарищ» Ахметов действительно как может помогает населению своей малой Родины, оказавшемуся в горниле гражданской войны, то Борис Викторович (из достоверных источников) только инсценирует эту помощь, используя и этот процесс для личного обогащения на распределении содержимого украинских гуманитарных конвоев.

В свете всего выше изложенного, здравомыслящему человеку не приходится удивляться, почему одиозному «русскому» другу из Украины запрещен въезд в Российскую Федерацию. Как говорится — «сколько веревочка не вейся…». И если сам фигурант этого процесса не догадывается о причинах такого положения, наша прямая обязанность ему это объяснить. Выводы напрашиваются сами собой, а в голове звучит только одна фраза, которая так близка каждому россиянину: «Борис. Ты не прав!».