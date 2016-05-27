Когда-то профессор Преображенский посоветовал большевистским борцам с разрухой бить самих себя по затылку. Этот совет знаменитого булгаковского персонажа могут с успехом применить к себе и нынешние украинские борцы с коррупцией. Воспользовавшиеся народным гневом на Майдане власть имущие оказались вполне достойны своих предшественников. Больше того, бывшие и новые хозяева Украины действуют в тесной спайке, а потому коррупции и разрухи в стране не уменьшается, а наоборот — с каждым днём становится всё больше.

uainfo.org

28 марта на Украине случился очередной коррупционный скандал: на взятке в 5 тысяч долларов был пойман с поличным сотрудник прокуратуры Одесской области. Им оказался некий Александр Модебадзе, который всего лишь десять дней назад был принят на работу — тогда еще главой прокуратуры Одесской области Давидом Сакварелидзе. Но, по странному совпадению, в этот же день главу прокуратуры Одесской области и заместителя генпрокурора отстранили от всех занимаемых должностей. Причиной отставки стало обращение к Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину народных депутатов, избранных от Одесского региона, в котором они поддержали глав местных прокуратур Украины, потребовавших увольнения Давида Сакварелидзе не только с занимаемой должности, но из прокуратуры вообще. По словам инициаторов обращения Давиду Сакварелидзе в Одессе действительно удались 2 вещи, а именно — «сверхбыстрая адаптация к самым дорогим отелям, ресторанам и брендовым бутикам, и верная служба в качестве «местного приспешника» действующему губернатору области Михаилу Саакашвили».

Это утверждение народных избранников имеет под собой веские основания — в украинском политикуме ни для кого уже давно не секрет, что Давид Сакварелидзе «крышует» в правоохранительном ведомстве интересы своего давнего друга и нынешнего одесского губернатора Михаила Саакашвили. А «крышевать» есть что: бывший грузинский президент и креатура действующего украинского президента Порошенко, прославившийся своей борьбой с коррупцией, на самом деле давно и прочно увяз в «порочащих себя связях». И одной из таких сомнительных связей стала спонсорская поддержка фонда Михаила Саакашвили «На благо Одессы» компанией «ТIC», принадлежащей скандально известному российскому олигарху Алексею Федорычеву. Это крупное украинское предприятие в свое время оказалось замешанным в грандиозной коррупционной схеме по продажам зерна: именно взаимодействие компании Федорычева с государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины привело к возникновению долга перед ГПЗКУ в 60 миллионов долларов.

Интересный факт: во времена активного взаимодействия компании Федорычева с государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины её возглавлял Игорь Филипенко. Этот «главный зерновой менеджер» времен Януковича совмещал должность главы наблюдательного совета в ГПЗКУ с руководящим постом в компании «Хлеб Инвестбуда», которая входила в тройку крупнейших зернотрейдеров Украины. По данным правоохранительных источников, через единого посредника на отечественном зерновом рынке в лице «Хлебинвестбуда» из страны выводились миллиарды гривен через офшорные компании, большая часть из которых принадлежит Федорычеву. Большая часть этих денег уже благополучно осела на личных счетах российского олигарха, и поэтому вернуть их украинскому государству уже вряд ли удастся.

А вот «эффективному менеджеру» Игорю Филипенко, с чьей помощью украинский зерновой рынок понес колоссальные потери, ГПУ выдвинуто подозрение в разворовывании госсредств в особо крупных размерах. Производство по этому уголовному преступлению было внесено в Единый реестр досудебных расследований еще в мае 2013 года. Тогда же Филипенко был объявлен в розыск. Но уже, в январе 2014 года, прокуратура закрыла это дело: у хлебного менеджера оказались слишком высокие покровители. Донецкого бизнесмена, владельца нефтяной компании «Вик ойл», совладельца крупнейшего торгового центра Украины «Скай молл» и одного из богатейших людей Украины осведомленные источники связывают с не менее одиозной фигурой в лице украинского олигарха Юрия Иванющенко, больше известного в криминальных кругах как «Юра Енакиевский». Именно он был главным фигурантом зерновой коррупционной схемы, где украинский бизнесмен Иванющенко при посредстве государственного менеджера Филипенко торговал зерном с российским бизнесменом Федорычевым. Неудивительно, что за мощной спиной криминального олигарха укрылся от правосудия Игорь Филипенко.

Но уже в марте 2014 года после утери «донецкими» власти, прокуратура Киева возобновила уголовное дело против Филипенко. Однако объявленного в розыск бизнесмена новые власти искали не долго. Подчиненные нового Генпрокурора Олега Махницкого в июне 2014 года закрыли дело против Филипенко. С приходом нового главы ГПУ — Виталия Яремы расследование возобновилось. Но дальше следствие не движется: возможно, потому что Филипенко продолжают прикрывать мощные фигуры Федорычева и Иванющенко, которые продолжают покупать политическую поддержку — теперь уже среди представителей новой власти. И если компания Федорычева спонсирует грузинских реформаторов в лице Саакашвили и «его молодой команды», то Иванющенко делает ставку сразу на две противоположные, хотя и одинаково радикальные силы. Например, в министерстве аграрной политики Украины поговаривают о полной подконтрольности бывшего министра — «свободовца» Швайки своему советнику — бывшему министру и бизнес-партнеру Иванющенко — Николаю Присяжнюку. Более того, приказом министра Швайки на должность главы «ГПЗКУ» назначен соратник и коллега Игоря Филипенко по «Хлеб Инвестбудау» — Петр Вовчук. А это значит, что грабившие Украину при Януковиче коррупционеры не сдают своих позиций и при новой власти.

Впрочем, Юра Енакиевский не теряет надежду всех бывших хозяев региона восстановить и свои утерянные позиции в Донбассе. Так, еще в 2014 году бывшая тогда правительственным уполномоченным по вопросам коррупции Татьяна Черновол обвинила Иванющенко в спонсировании сепаратистов на Юго-Востоке.

«Я знаю, что в имении Иванющенко раздавались деньги сепаратистам. Иванющенко напрямую поддерживает сепаратистов, их финансирует. Иванющенко был надзирателем за интересами совместного бизнеса семьи Януковича и российских структур. За Иванющенко стоит как Янукович, так и Россия», — рассказала Чорновол одному из украинских телеканалов.

Бывшие хозяева Украины не оставляют надежды восстановить свои пошатнувшиеся позиции и для этого используют любую возможность укрепить свои позиции с помощью новых союзников: будь то команда победителей Революции достоинства или российские бизнес-партнеры. Так, «смотрящие» за Крымом при Януковиче «донецкие» смогли не потерять своего влияния на полуострове и при его переходе в состав России. Что красноречиво демонстрирует недавнее сообщение об участии в восстановлении знаменитого «Артека» украинского бизнесмена Сергея Васютина вместе с российскими олигархами братьями Ротенбергами. По сообщениям прессы, холдинг «Стройгазмонтаж» Аркадия и Романа Ротенбергов учредил дочернюю компанию в Крыму — ООО «СГМ-Таврия» в Симферополе, генеральным директором которой стал — Сергей Васютин. Этот донецкий бизнесмен перебрался в Крым еще при назначении главой Совета министров АРК «макеевского» Василия Джарты. Васютин был человеком из команды «макеевских», которых Джарты распределил в качестве «смотрящих» за местной властью в Крыму. Регионалу Васютину досталась Ялта, где он запомнился крымчанам под кличкой: «Посадим Всех Мэров». Свои властные полномочия Васютин использовал для уголовного преследования потенциальных оппонентов. Именно ему приписывают аресты всех мэров Большой Ялты и «закошмаривание» поселковых советов, которое он успешно продолжил и после смерти своего «босса» — Василия Джарты. После присоединения Крыма и перехода полуострова под юрисдикцию России донецкий бизнесмен и депутат от ПР с успехом мимикрировал: как большинство местной провластной элиты он использовал ситуацию для удачного решения своих коммерческих проблем. И результат не заставил себя ждать: теперь вместе с россиянами Ротенбергами бывший донецкий регионал будет осваивать 21 миллиард бюджетных рублей, выделенных РФ на восстановление главной детской здравницы.

По словам первого президента Крыма Юрия Мешкова, присоединение Крыма Россией стало для украинского руководства республики всего лишь выгодной сделкой. Крымская власть «донецких» сумела в нужный момент с пользой для себя расчётливо переориентироваться, сменив Партию регионов на региональное отделение «Единой России».

Но пока представители высших эшелонов власти и олигархата, объявленные Майданом врагами Украины, не только не понесли серьезного ущерба, но и смогли де-факто сохранить свою власть — при помощи своих официальных оппонентов и неофициальных союзников. И продолжают вести роскошный образ жизни, решая при этом судьбу ограбленной ими Украины.