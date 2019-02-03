Борис Марцинкевич

Автор

Родился в 1966 году в Красноярском крае. В 1991 году закончил физический факультет Тартуского университета. Область интересов: энергетика и её освоение, борьба человека за новые энергетические ресурсы и войны людей за право обладать запасами энергетических ресурсов, а так же влияние энергетики на экономику, политику, на нашу повседневную жизнь. Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru. Высшие образцы для меня - Яков Перельман, который умел рассказывать о сложных вещах простыми словами, и Георгий Гамов, который делал это, сохраняя улыбку.