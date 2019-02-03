Калининград, 21 марта, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 21 марта, вручил бригадам скорой медпомощи ключи от 16 новых автомобилей «ГАЗель Next», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Обновление автопарка службы СМП потребовало 33,2 млн рублей. Они были выделены в рамках правительственной программы по госзакупкам у отечественных автопроизводителей. Шесть машин поставлены на баланс Городской станции скорой медицинской помощи, пять выйдут на линию в Балтийском, Зеленоградском, Правдинском, Полесском и Мамоновском муниципалитетах.

В целом с 2016 года автопарк медучреждений региона пополнился 43 такими автомобилями. Начиная с 2011 года в регион поступили 126 новых единиц: 115 автомобилей класса «В», а также два реанимобиля, закупленные для Детской областной больницы и Регионального перинатального центра, и девять реанимобилей, приобретенных в 2018 году за счет регионального бюджета в преддверии чемпионата мира по футболу. По словам Алиханова, реобразование региональной службы скорой медицинской помощи продолжится.