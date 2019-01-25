Вашингтон, 22 января, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Сумму в $100 млн выплатит основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за создание самой лучшей технологии по улавливанию углекислого газа. Об этом бизнесмен написал 21 января на своей странице в Twitter.

По его словам, подробности этой инициативы станут известны через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января Илон Маск напомнил, что планирует потратить около половины своего состояния на создание колонии на планете Марс.