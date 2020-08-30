Борис Ковалев
Последние публикации
Гитлер и Белоруссия: «Процветание Белоруссии — только в Новой Европе»
В фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли» Йозеф Геббельс проникновенно вещал «о созидательном искусстве современной политической пропаганды»: «Может и хорошо обладать властью, основанной на диктатуре, но гораздо лучше завоевывать и не терять сердца людей». Хорошо отработанные пропагандистские приемы...
30 августа 2020
Памятник убийцам американцев: Прага, Гитлер, Власов, Холокост и США
Некий чешский политикан предложил поставить памятник генералу Власову. За спасение Праги. Я не буду сейчас дискутировать по этому поводу, но замечу: если ставить его, то нужно учитывать все заслуги… В последние десятилетия в Европе к этой личности особое внимание. В первую очередь — как якобы...
10 декабря 2019
Что спасло ворота Софийского собора от СС и судьбы Янтарной комнаты
На протяжении почти тысячи лет главным храмом Великого Новгорода является Софийский собор, построенный греческими мастерами в 1045 — 1050 гг. Это самый древний христианский храм современной России. Поистине мировую известность приобрели бронзовые романские двери главного — западного портала собора...
26 ноября 2019
Литовские, испанские, немецкие варвары и враги в Великом Новгороде и Пскове
В испанском Толедо хорош дом-музей великого художника Эль Греко. Весьма интересна задумка создателей экспозиции: поместить рядом с картиной «Вид и план Толедо» (1610−1614) фотографию города начала XXI века. Здесь можно даже поиграть: попробуй, найди сколько-то там отличий. А их не так уж много...
31 октября 2019
Норвежские солдаты Гитлера и их «подвиги» на нашей земле
Один из моих коллег, норвежский профессор-славист, любит говорить своим студентам о том, что Россия и Норвегия всегда были добрыми соседями и никогда не конфликтовали друг с другом. Но это утверждение является правдой лишь частично. Норвегия как государство — да, не воевала. А вот как дело обстоит...
12 октября 2019
Лента.ру изобличена в плагиате: жулики о жуликах
Для того чтобы плагиат стал цитированием, пусть даже и некорректным, нужно хотя бы раз сослаться на первоисточник. Сбросили мне тут коллеги ссылку. Читаю: «Лента.ру» продолжает цикл публикаций о гениальных аферистах Советского Союза…» (точная ссылка: https://lenta.ru/articles/2019/01/27/aferist/ )...
29 января 2019