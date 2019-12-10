Некий чешский политикан предложил поставить памятник генералу Власову. За спасение Праги. Я не буду сейчас дискутировать по этому поводу, но замечу: если ставить его, то нужно учитывать все заслуги…

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Власов

В последние десятилетия в Европе к этой личности особое внимание. В первую очередь — как якобы беззаветному борцу за свободу России и со сталинской тиранией. Кем его только не именуют: и лучшим полководцем Красной армии (до того, как он попал в немецкий плен), спасителем Москвы во время советского контрнаступления зимой 1941—1942 гг.

Я не буду сейчас спорить по этому вопросу. Более того, замечу, что советские пропагандисты во время войны немало напортачили, пытаясь его дискредитировать. Иногда слова, доведенные до какого-то абсурда, приносят гораздо больше вреда, чем пользы. Это я про советскую листовку «К русским людям, обманутым немцами».

Власов — не просто человек. Он еще и символ. Символ, в значительной степени выдуманный нацистскими пропагандистами. Особенно он оказался востребован после того, как стало понятно, что гитлеровцы и их союзники рано или поздно проиграют войну. Тогда в антисоветских передачах на русском языке регулярно сообщалось о Русской освободительной армии, причем созданной еще весной 1942 года, хотя первые упоминания о данной структуре появились в немецкой пропаганде весной 1943 года.

При этом бывший генерал-лейтенант Красной армии А. А. Власов, вставший на путь сотрудничества с нацистами, именовался «вождем русского освободительного движения» и «руководителем Русской освободительной армии». Но у этого «вождя» и «руководителя» враги обозначались такие же, как и у III Рейха. Следовательно, к ним относились не только большевики, ни и евреи, и англо-американские капиталисты.

Власов с гитлеровцами

Если почитаешь газеты «Доброволец», «Заря», журнал «Блокнот солдата РОА», то узнаешь о том, что

«Сталин, коммунисты и евреи являются виновниками этой войны, а Германия выступает как освободительница от их режима. Все трудности краткосрочны и временны, и после войны русское население сможет в полной мере оценить те блага, которые принёс ему немецкий солдат».

Но реально гитлеровцы стали использовать Власова и его солдат только тогда, когда до их краха оставались считаные месяцы: с конца 1944 года. Казалось, что здесь можно было бы повести себя как истинно национальный независимый лидер. Без антисемитизма и антиамериканизма. Но союзник и вассал Гитлера без этого не был бы союзником и вассалом Гитлера.

Так, через два месяца после подписания так называемого «Пражского манифеста» генерал Власов в торжественной обстановке встретился со своими сторонниками. Там он обратился с приветственной речью к генералу СС Готтлобу Бергеру и другим немецким генералам, а также к «друзьям и братьям».

Власов заявил о том, что благодаря принятию в Праге 14 ноября 1944 года манифеста указаны пути, «по которым идут народы России для спасения своей родины от большевизма и для установления нового национально-трудового устройства в нашей стране». Так и хочется уточнить: «А в чем заключается это новое национальное устройство?»

Это объясняет следующий оратор, тем более что Власов далеко не ушел. Он сидит в первом ряду и аплодирует таким словам:

«С большевизмом и жидовством будет покончено. Будет покончено потому, что с ними борются все свободолюбивые народы Европы, и в первую очередь мужественный германский народ. Потому что под руководством генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова готовится армия».

Иными словами, получается, что кое-кто в современной Праге Холокост одобряет. Одно плохо: не докончили благое дело борьбы с «жидовством и большевизмом».

Власовцы казнят советских граждан

Далее выдержка из слов самого Власова: «Германия исторически сейчас единственная скала и сила, которая стоит против большевизма в Европе. Вот поэтому мы ее и поддерживаем».

Ну, а как же тогда США и Великобритания? Почитаем своего рода инструкцию, адресованную солдатам РОА, со вполне приемлемым для современной Европы названием «Наш долг — бороться с большевизмом». Но содержание какое!

«Сегодняшние союзники Сталина по своему духу чрезвычайно близки к большевизму. Недаром Америку называют «страной без сердца». Там всё подчинено материальным интересам — золотому тельцу, а крупнейшими обладателями золота являются евреи. В Англии, где евреи могут покупать ценою золота титулы лордов, тоже фактически правит иудо-плутократическая клика, думающая только о власти и наживе.

Гонения на культуру всех народов со стороны сталинско-рузвельтовского-черчиллевского блока являются следствием антинациональной сущности той идеологии, которой руководствуются эти правители.

Чтобы лишить народы их национального самосознания, чтобы стереть грани между разными народами и превратить их в послушных и безвольных рабов мирового еврейства, иудо-большевики и ожидовевшие англо-американские плутократы уничтожают культуры и истории.

Большевики у нас на родине, англо-американцы в Европе творят одно и то же гнусное дело, варварски уничтожая духовные, национальные и культурные ценности народов».

На протяжении всей войны нацисты критиковали союз СССР с Великобританией и США. Одним из утверждений гитлеровской пропаганды было то, что эта война для русского народа является войной за чужие интересы. Газетные «лозунги дня» регулярно провозглашали, что «англо-американские плутократы и жидовствующие капиталисты — это злейшие враги всех трудящихся!»

Военный преступник Власов со своим штабом в суде

Так что для настоящего власовца что большевик, что англичанин или американец ­­ — один враг. А что нужно с врагом делать? Правильно — уничтожать. Статья из коллаборационистской газеты «За родину» «Отвага и боевая доблесть». Это про Второй фронт, про операцию «Оверлорд». И про потери, которые тогда понесли наши союзники по антигитлеровской коалиции.

«Укрепления, занимаемые русским добровольческим батальоном, расположены в 500 метрах от берега. 6 июня с 12 ночи до 6 часов утра позиции батальона были обстреляны с близко подошедших судов противника. В море показались десантные баркасы. Несмотря на то, что укрепления были частично разрушены, взвод не покинул позиции и вёл непрерывный огонь по высаживающимся англо-американцам. Берег покрылся вражескими трупами. Англо-американцы бросились в атаку, которая была встречена огнём батальонной артиллерии.

Добровольцы залегли в окопы и продолжали вести огонь. Доблестные бойцы старательно целятся в десантные суда противника, количество которых нарастает.

Меткий выстрел — один баркас потоплен. Солдат Семён Бондарев наблюдает в бинокль барахтающихся в воде англичан. Ещё два попадания — и ещё два затонувших судна. Гордостью заполняются сердца горсти русских людей, ведущих неравную борьбу с противником.

Отряд добровольцев заметил, что навстречу им спускаются цепи людей в зелёных мундирах и красных беретах. Это были канадцы. Их было около сотни. Старший из них знаками предложил добровольцам бросить оружие, но русские знали, что плен означает нечеловеческие пытки и расстрел в большевистских застенках. Бондарев первым открыл огонь по врагу. Его примеру последовали остальные семь добровольцев. Ведя огонь, вся восьмёрка бросилась в атаку. Нанеся врагу удар, добровольцы-герои достигли укреплённого пункта второго взвода, откуда американцам ответили три русских же пулемёта».

Я знаю, что немало бывших власовцев нашли убежище в послевоенных США и Канаде. Быть может, среди них был и указанный Семен Бондарев. Быть может, на соседней улице с ним, где-то в Кливленде или Торонто жили семьи тех, чьих мужей и сыновей он убил. Его командиром был Андрей Власов. Интересно, а там, в этих городах, найдется политик, который предложит увековечить его память?

Борис Ковалев, доктор исторических наук, член редколлегии Российской библиотеки Холокоста