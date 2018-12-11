Бобан Стоянович
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Протест пришёл в Белград. Политическое насилие и демократия в Сербии
В Белграде в субботу 8 декабря был проведен первый массовый протест против политического насилия. Главным поводом для протеста стало физическое нападение на Борко Стефановича, лидера Партии левых и одного из лидеров Союза за Сербию (СзС), оппозиционного блока, сформированного несколько месяцев тому...
11 декабря 2018
Первый шаг к новой Сербии
В начале марта будут проведены очередные выборы в городской парламент Белграда, столицы Сербии. После нескольких месяцев спекуляций о том, будут ли одновременно проведены и внеочередные парламентские выборы, правящая Сербская прогрессивная партия (СНС) приняла решение организовать только городские...
6 февраля 2018