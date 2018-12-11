В Белграде в субботу 8 декабря был проведен первый массовый протест против политического насилия. Главным поводом для протеста стало физическое нападение на Борко Стефановича, лидера Партии левых и одного из лидеров Союза за Сербию (СзС), оппозиционного блока, сформированного несколько месяцев тому назад. Идейным учредителем СзС является Драган Джилас, бывший мэр Белграда, а объединение состоит из более 10 партий, движений, организаций и профсоюзов. На одном из митингов, которые СзС организует в рамках поездки по Сербии и проведения ознакомительных встреч по городам, на Борко Стефановича и двоих активистов СзС в городе Крушевац напали с металлическими прутами. Это нападение явилось лишь самым экстремальным видом политического насилия, которому оппозиция в Сербии подвергается ежедневно. Все это делается беспрерывно и полностью сопровождается (мягко сказано) специфическими репортажами в СМИ. Несколько телеканалов, покрывающих всю территорию страны, служат практически пропагандистскими телеканалами правящей Прогрессивной партии и президента страны Александра Вучича, как и несколько газет с наибольшим тиражом. У представителей оппозиции нет возможности ответить на все, в чем их обвиняет власть, даже на государственных телеканалах.

Сербия

В тот день в Крушевце Борко Стефанович и активисты подверглись нападению именно из-за такой атмосферы страха, которую создает именно Вучич посредством «своих СМИ». Прогрессивную партию даже такая ситуация не устраивает, из-за чего они решили создать фактическую монополию в СМИ через семью Милованович (владельцы телеканала Коперникус и одноименного кабельного оператора). Телеком Сербия, государственная телекоммуникационная компания, купила Коперникус по цене, в несколько раз превышающей рыночную, а потом Коперникус купил два единственных телеканала, которые до тех пор не контролировались Прогрессивной партией (Прва и О2). Один из братьев Милованович является видным деятелем Прогрессивной партии в городе Ниш.

В городе Лучани 16 декабря будут проведены очередные местные выборы. Кроме того, незаконные, внеочередные выборы будут проведены еще в трех городах в Сербии, а назначены они были лишь для того, чтобы отвлечь внимание от Лучан и первого участия в выборах Союза за Сербию. И в данной ситуации очень сложно говорить о равных выборных условиях, потому что Прогрессивная партия, кроме контроля над СМИ, контролирует и всех работников в государственных компаниях и службах, а давление и угрозы на них настолько сильны и серьезны, что значительная часть населения искренне боится любым способом им противостоять.

Bestalex Парламент Сербии. Белград

Политическое насилие присутствует и в Парламенте Сербии, где у депутатов оппозиции нет даже минимума прав по сравнению с депутатами правящей коалиции. Парламент потерял любую функцию, ведь, кроме словесного насилия, которое наглядно на ежедневном уровне, правящее большинство начало уже злоупотреблять даже и парламентскими процедурами. Так, к примеру, Закон о бюджете они объединили с рассмотрением еще 60 законов в один пункт повестки дня, чем добились того, что у каждой фракции в парламенте было около 20 секунд на рассмотрение каждого из законов. А потом, поверх этого, депутаты правящей партии подали несколько сотен поправок, чтобы у оппозиционных депутатов не было даже шанса что-нибудь сказать в прямом эфире. А потом, что самое интересное, даже подающие поправки депутаты не голосовали за их принятие.

Все это лишь некоторые из примеров политического насилия, из-за которого жители Белграда в субботу вышли на улицу. Массовый протест является показателем того, что власть переступила через все пороги, и сейчас борьба из политической превратилась в борьбу против насилия и за демократию в Сербии. У оппозиции нет возможности представить себя в СМИ, защищаться от пропаганды власти, предложить меры и реформы населению и избирателям и даже участвовать в выборах на равных условиях. Единственным способом что-то изменить являются именно постоянные протесты, которые продолжатся и на следующих выходных. Население Сербии очень сложно мотивировать, даже если бы в картине не было страха и давления на людей. Но в Сербии есть часть населения, которая не согласится на политическое насилие и выйдет на улицу бороться против него, а также много граждан, которые готовы бороться за демократию, и пришло время их мобилизовать. Протесты должны стать регулярными, требования направлены верно, но в то же время должно улучшиться положение всей оппозиции. Может быть, правильным решением являлся бы отказ оппозиции от дальнейшей работы в парламенте как форма сопротивления дальнейшему унижению. Более того, оппозиция должна хотя бы подумать о бойкоте всех предстоящих выборов. По всей видимости, внепарламентская борьба и регулярные протесты являются единственным способом заставить международное сообщество и партнеров Сербии обратить внимание на актуальную ситуацию. Избирателей сложно мобилизовать, но борьба за демократию должна снова стать ключевым вопросом для всех в Сербии, потому что мы на данный момент очень далеки от даже минимальной, выборной демократии.