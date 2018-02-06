В начале марта будут проведены очередные выборы в городской парламент Белграда, столицы Сербии. После нескольких месяцев спекуляций о том, будут ли одновременно проведены и внеочередные парламентские выборы, правящая Сербская прогрессивная партия (СНС) приняла решение организовать только городские. Несмотря на доступные опросы общественного мнения, их результаты и положение, в котором находится власть, — результаты этих выборов до сих пор остаются неизвестными. На самом деле, это первые неизвестные выборы с 2012 года.

Сербия

Кампания — власть против оппозиции

Предвыборную кампанию в Белграде характеризует несколько ключевых особенностей. Прежде всего, власть максимально пользуется позицией, в которой находится, и ведет так называемую «чиновническую кампанию». Практически нет заявлений городских чиновников, министров или президента республики, которые можно было бы не считать частью кампании или которые, хотя бы косвенно, не касались бы выборов в Белграде. Все они сочетают расхваливание нынешних городских властей и использование методов грязной кампании, ориентированной на оппозицию, и прежде всего бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа и всех других кандидатов, которые когда-то являлись частью Демократической партии (ДС).

Boris Dimitrov Здание Народной скупщины в Белграде

Во-вторых, на стороне власти находятся серьезные ресурсы: не только денежные, но и человеческие. СНС как самая большая партия имеет в своем распоряжении большое количество активистов не только в Белграде, но и в окружающих городах. В-третьих, правительство контролирует или в достаточной степени влияет на большое количество СМИ в Сербии. Данное влияние используется, прежде всего, для представления нынешней власти в позитивном контексте и, с другой стороны, для грязной кампании, проводимой против оппозиции, у которой нет возможности защищаться и представлять себя избирателям. Государственный телеканал РТС и частные «Пинк» и «Студио Б» практически являются партийными каналами, а ежедневные газеты, такие как «Информер», «Ало» и «Сербский телеграф», используются в качестве агитационных материалов, служащих партии. Благодаря этим средствам массовой информации правительство показывает, что в Белграде достигнуты значительные экономические результаты. Кроме того, если учитывать финансовое превосходство партий во власти над оппозиционными, становится ясно, что условия для проведения выборов не одинаковы для всех участников.

С другой стороны, оппозиция слишком долго говорила об одном партийном/коалиционном списке и на это потеряла слишком много времени. С самого начала было известно, что одна оппозиционная колонна является нереальной надеждой, и оппозиция должна была начать бороться намного раньше, используя имеющиеся у нее средства. Она должна была предложить серьезные избирательные программы и платформы, собрать как можно больше активистов, выдвинуть надежных и проверенных людей и в таких медийных условиях, на которые она не могла повлиять, — спуститься «на землю», к гражданам, и начать кампанию «из уст в уста», от двери до двери, объединить элементы положительной кампании посредством предложения политики и программ и обоснованной критики нынешнего правительства. Надо было сразу сосредоточиться на определенных группах избирателей, предложить им серьезные и конкретные решения и выйти перед ними с нужными людьми. Представители оппозиции, конечно, опаздывают с таким подходом, и у них осталось меньше месяца официальной избирательной кампании, чтобы попытаться убедить избирателей.

Участники выборов

После спекуляций о том, кто с кем будет участвовать в выборах, за последние дни были даны ответы на вопрос, сколько «колонн» будет у власти, а сколько у оппозиции. Правящие силы будут участвовать в двух избирательных колоннах — СНС будет участвовать с традиционными партнерами (Социал-демократическая партия Сербии, Движение социалистов, Движение «Сила Сербии» и Движение объединенных пенсионеров Сербии), в то время как Социалистическая партия Сербии (СПС) Ивицы Дачича будет участвовать в отдельном списке с «Единственной Сербией». Пока еще неизвестно, чем руководствовались данные партии, но, скорее всего, решение о том, что СПС будет участвовать независимо от СНС, было принято с целью не потерять часть избирателей из-за такой коалиции. Хотя многие утверждают, что СПС, несомненно, способна преодолеть избирательный порог, ошибочная оценка в данном случае может очень дорого обойтись властям. Более того, Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, которая, наверное, поддержала бы СНС в послевыборной коалиции, скорее всего, не сможет самостоятельно преодолеть порог, кроме как в случае, если правящие структуры не «подтолкнут» ее к этому.

Иван Шилов ИА REGNUM Беговая дорожка

Если рассматривать оппозицию, она на выборах будет участвовать в большем количестве «колонн», с тем, что всего четыре из них можно считать серьезными претендентами на места в городском парламенте. Среди них тот список, который может рассчитывать на большее количество голосов, — это группа граждан, во главе которой бывший мэр Драган Джилас. Его поддержали «Движение свободных граждан» (ПСГ) Саши Янковича, Народная партия Вука Еремича и «Левые Сербии» Борко Стефановича. Будучи бывшим мэром, Джилас в своей программе и кампании продвигает то, что было сделано, когда он занимал пост мэра, а также то, какие услуги (прежде всего в социальной сфере) были гарантированы для граждан в то время. Это подход, который может обеспечить хороший результат, но может оказаться недостаточным для того, чтобы добиться новых голосов избирателей. Джилас — лицо узнаваемое, у него были определенные результаты в Белграде, и с этой стороны он является кандидатом, который лично может рассчитывать на хорошую поддержку граждан Белграда. Тем не менее он постоянно подвергнут грязной кампании со стороны властей, и пока неизвестно, насколько ему удастся привлечь всех тех избирателей, которые голосовали за него и ДС на выборах 2008 и 2012 годов. ПСГ пользуется солидным рейтингом в Белграде, Народная партия кажется крепкой организацией, и это может способствовать хорошему результату этого списка. Хотя данная коалиция будет лишь на одиннадцатом месте в избирательном бюллетене, они могут добиться наивысшего результата среди оппозиции, но для этого требуется много работы и активистов, а также креативный подход.

Коалиция вокруг Демократической партии (Социал-демократическая партия Бориса Тадича, Новая партия) заняла четвертое место в списке избирателей и показала, насколько важны партийная организация и активисты. Хотя эта коалиция несет большой балласт предыдущего правительства (больше, чем Джилас, Еремич и Стефанович), они могут надеяться на места в городском парламенте. На данный момент они хорошо организованы и максимально используют возможности, которые у них есть. Им будет очень важно защитить себя от грязной кампании (как и список Джиласа), но еще больше — оживить прежний электорат ДС. Похоже, что они будут бороться за тех же избирателей, что и коалиция Джиласа, но эти два списка могут привлечь и новых людей к избирательным участкам, если кампании будут креативными, а работа в преддверии выборов будет проведена качественно.

PetarM Улица Князя Михаила в Белграде

Список «Александар Шапич», который практически состоит из одного человека (президента муниципалитета Новый Белград), очень хорошо позиционируется в опросах общественного мнения и может рассчитывать на двузначный результат. Хотя я скептически отношусь к данной цифре, этот список точно сможет преодолеть избирательный порог и получить несколько мест в парламенте. Шапич пользуется доверием избирателей благодаря результатам, достигнутым им в Новом Белграде, и ведет кампанию, сосредоточенную только на себя самом как на лидере. Он с самого начала заявил о своем желании быть мэром и о том, что в противном случае не станет принимать участия в управлении городом. Однако, возможно, что те из его списка, кто будут избраны членами городского парламента, будут решать, кто будет формировать правительство в Белграде.

Коалиция либерального движения «Хватит» (ДЈБ)и консервативного «Двери» вызвала множество реакций. После того как представители ДЈБ отказались разговаривать и участвовать в коалициях с Джиласом или ДС, коалиция стала для них практически единственным вариантом, который позволил бы им войти в городской парламент, и, с этой стороны, является наиболее рациональной. Простая математика говорит, что ДЈБ и «Дверям» было бы очень сложно преодолеть избирательный порог самостоятельно, и поэтому они попытаются объединить свои результаты. Скорее всего, у них это получится и они добьются нескольких мест в парламенте. Вопрос только в том, насколько конфликт, касающийся основных ценностей их избирателей, сможет остаться в стороне и насколько им действительно удастся убедить избирателей в том, что местные проблемы являются единственно важными для этих выборов. Два движения договорились о сотрудничестве по нескольким общим принципам, которые не касаются ценностных позиций. Существует большая вероятность того, что они потеряют несколько процентов избирателей из-за такой «неестественной» коалиции, и поэтому перед ними сейчас стоит задача убедить их, что на данный момент важно сосредоточиться только на местных проблемах и что коалиция просуществует лишь на местном уровне.

Бобан Стоянович — аспирант факультета политических наук Белградского университета