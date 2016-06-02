Бако Саакян
Последние публикации
Международное признание Нагорного Карабаха неизбежно
ИА REGNUM: Недавно в бакинской прессе появилась информация о том, что президента НКР Бако Саакяна якобы собираются вызвать в Москву, где он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и оговорить условия урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как бы Вы это прокомментировали...
2 июня 2016
Карабах и Россия: Наши народы вместе прошли через многочисленные испытания
Дорогие друзья, Дамы и Господа, Позвольте приветствовать вас и выразить благодарность всем организаторам данной встречи и присутствующим за интерес к Арцаху, к нашим успехам и проблемам. Как вы знаете, с этой встречи начинаются Дни Арцаха в Москве, в рамках которых будет организован целый ряд...
14 ноября 2015