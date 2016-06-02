



ИА REGNUM Бако Саакян

ИА REGNUM: Недавно в бакинской прессе появилась информация о том, что президента НКР Бако Саакяна якобы собираются вызвать в Москву, где он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и оговорить условия урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как бы Вы это прокомментировали?

Это очередная дезинформация, не соответствующая действительности. Информационная политика Азербайджана в целом основана именно на дезинформации, целью которой является распространение лживых данных и попытки манипуляции международным сообществом и общественностью самого Азербайджана.

Что касается официальных встреч с президентом России или лидерами других стран, то мы уверены, что рано или поздно такие встречи обязательно будут иметь место, ведь международное признание нашей страны неизбежно.

ИА REGNUM: Прошла так называемая четырехдневная война. Что это было, на Ваш взгляд? Война, операция или провокация?

Это была война, тщательно спланированная и вероломно начатая Азербайджаном, целью которой было уничтожение Нагорно-Карабахской Республики и ее населения. Данная авантюра провалилась благодаря мужеству, героизму и профессионализму Армии обороны НКР и ее народа, а также триединству Армения — Арцах — Диаспора.

Агрессия Азербайджана стала также серьезным вызовом международной и региональной безопасности, которая нанесла сильнейший удар переговорному процессу и усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

ИА REGNUM: Минская Группа ОБСЕ отрабатывает проект создания мониторинговой группы на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Как бы Вы оценили план личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика?

Еще задолго до четырехдневной войны мы не раз предлагали сопредседателям Минской группы, личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику осуществить ряд мер по укреплению режима прекращения огня и фиксации нарушений по периметру границы. Наши предложения встречали понимание у посредников, но, ввиду деструктивной политики официального Баку, их осуществление торпедировалось.

Сейчас данный вопрос снова актуализировался, и надеемся, что в этом направлении будут предприняты действенные шаги.