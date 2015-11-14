Дорогие друзья,

Флаг Нагорного Карабаха

Дамы и Господа,

Позвольте приветствовать вас и выразить благодарность всем организаторам данной встречи и присутствующим за интерес к Арцаху, к нашим успехам и проблемам.

Как вы знаете, с этой встречи начинаются Дни Арцаха в Москве, в рамках которых будет организован целый ряд мероприятий как общественного, так и научно-культурного характера. Программа весьма интересная, и надеюсь, что она понравится российской общественности.

Мы впервые организовываем дни Арцаха за рубежом, и то, что Россия является первой страной, где данная программа осуществляется, весьма символично. Мы уделяем особое внимание связям с Россией, затрагивающим самый широкий спектр взаимоотношений. Это и история, и культура, и геополитика, и человеческое измерение. Наши народы вместе прошли через многочисленные испытания, совместно противостояли агрессии, победили фашизм вместе с другими народами, восстанавливали страну, укрепляли многовековую дружбу.

И сегодня у нас много общих вызовов и целей, таких как поддержание мира и стабильности, противодействие радикализму и терроризму. Наряду с этим имеется надежная основа для развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах образования, науки, культуры и гуманитарных связей.

Мы заинтересованы в углублении взаимоотношений и с регионами Российской Федерации. Для этого могут и должны быть эффективно использованы возможности нашей многочисленной армянской Диаспоры, которая, будучи составной частью российского общества, поддерживает тесные связи и со своей исторической родиной.

Арцах может представлять серьезный интерес и для российского бизнеса. У нас имеются достаточный интеллектуальный потенциал, высококвалифицированные кадры, щедрая земля и богатые природные ресурсы.

Уважаемые присутствующие,

А сейчас хотел бы вкратце остановиться на вопросах государственного строительства, внешней и внутренней политики.

Республика Арцах — состоявшееся независимое демократическое государство, где эффективно функционируют все ветви власти, развиваются демократические институты и гражданское общество. Об этом свидетельствуют практически все международные наблюдатели, в том числе и из России, присутствующие на выборах различных уровней, проводимых в нашей стране. Нагорно-Карабахская Республика — одна из самых спокойный стран не только в регионе, но и на постсоветском пространстве. У нас один из самых высоких показателей общественной безопасности в мире, выражающейся, в частности, в очень низком уровне преступлений всех видов.

За годы независимости нам удалось не только восстановить экономику, разрушенную в результате развязанной Азербайджаном войны, но и обеспечить ее динамичное развитие. Ежегодный рост ВВП составляет в среднем 8−9%. Наиболее динамично развиваются горнодобывающая промышленность, гидроэнергетика, сельское хозяйство, туризм, банковская сфера. У нас созданы благоприятные условия для инвестиций и цивилизованного ведения бизнеса, в результате чего наблюдается рост иностранных инвестиций в самых разных сферах экономики.

Особое значение мы уделяем образованию и культуре, считая, что самое большое богатство нашего народа — это его высокий интеллектуальный потенциал и духовные ценности, которые необходимо всегда сохранять и развивать, налаживая при этом связи с цивилизованным миром.

Конечно, у нас все еще имеется множество неразрешенных проблем. На сегодня для Нагорно-Карабахской Республики наиболее актуальными из них являются повышение уровня жизни социально уязвимых слоев населения, осуществление мер по улучшению демографической ситуации, решение проблем водоснабжения населения и орошения земель сельскохозяйственного назначения.

Определенные сложности создает для нас непризнанность нашей республики, ввиду чего мы лишены возможности налаживать взаимовыгодное сотрудничество с разными странами и международными организациями, в том числе и в финансовой сфере.

Но, несмотря на все трудности, народ Арцаха занят созидательным трудом и с уверенностью смотрит в свое будущее. Основополагающим фактором, обеспечивающим наше поступательное развитие и безопасность, выступает триединство Армения — Арцах — Диаспора. Это уникальное явление. Два независимых государства и мировое армянство, проживающее в самых различных странах мира, создали органичное целое, интересную модель интеграции. И в данном процессе ключевую роль сыграло Арцахское национально-освободительное движение.

Дорогие друзья,

Вас, конечно же, особо интересует внешняя политика нашей страны. Тем более, что некоторые ее аспекты уже на протяжении более чем двух десятилетий включены в повестку глобальной геополитики. Внешнюю политику Республики Арцах определяют многовекторность и комплементарность. Суть данного подхода заключается в том, что мы стремимся к развитию ровных и добрососедских отношений с глобальными державами и региональными странами, где у нас имеется Диаспора и жизненно важные национальные интересы. Как я уже отметил, триединство Армения — Арцах — Диаспора — это основа нашего государственного строительства и выбор такой внешнеполитической доктрины совершенно естественен и безальтернативен.

Основные направления внешней политики Республики Арцах это — урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, международное признание Нагорно — Карабахской Республики и налаживание двусторонних связей с различными государствами.

Азербайджано-карабахский конфликт, как вы знаете, один из сложных конфликтов не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Официальный Степанакерт — сторонник мирного и всеобъемлющего урегулирования данного конфликта.

К сожалению, подобного подхода не придерживается Азербайджан, где армяноненавистничество стало официальной государственной идеологией. Азербайджанская сторона намеренно и постоянно нарушает режим прекращения огня, проводит акции террористического и диверсионно-подрывного характера. В результате всего этого имеются многочисленные жертвы, среди которых достаточно высокий процент составляют невинные граждане.

Но интенсивные нарушения режима прекращения огня со стороны противника, благодаря высокой армейской выучке, боевому духу личного состава нашей Армии обороны, являющейся основным гарантом безопасности нашего народа, не меняют и не могут изменить военно-политический расклад сил в регионе и никоим образом не отражаются на фактических границах. Таким образом, деструктивная политика Азербайджана по своей сути бесполезна и бесперспективна.

Наша армия — это гордость всего армянского народа. Её слава ковалась на полях сражений. Победы, которые были одержаны нами в навязанной нам войне над противником, превосходящем нас численно и техникой, ясно продемонстрировали, что мы готовы отстоять свою независимость, и любые попытки изменить ситуацию с помощью грубой военной силы будут пресечены на корню, а ответ будет адекватным и сокрушительным.

Деструктивизм азербайджанской стороны проявляется также и в переговорном процессе. Азербайджан не отказывается от радикальных подходов, рассматривая урегулирование азербайджано-карабахского конфликта в лучшем случае как возврат к административно-территориальному устройству советского времени. Официальный Баку также исказил формат переговорного процесса, фактического сведя его к уровню встреч между представителями Армении и Азербайджана.

Тем самым мы имеем весьма сложную ситуацию. Но для того, чтобы в процессе урегулирования конфликта был зафиксирован существенный прогресс, необходимо, в первую очередь, восстановить полноценный формат, с участием Республики Арцах в качестве полноправной стороны переговоров. Для этого необходимо лишь соблюдать решение Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года. Кстати, данный саммит фактически стал учредительным, ведь именно на нем были приняты решения о трансформации СБСЕ в ОБСЕ, а также о создании института Сопредседателей Минской группы.

Без нашего участия в качестве полноправной стороны переговорного процесса урегулировать азербайджано-карабахский конфликт попросту нереально. Это признают и международные посредники, например, сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Мы со своей стороны готовы на прямые переговоры с Азербайджаном и на обсуждение любых вопросов, о чем и постоянно заявляем.

Ключевым компонентом урегулирования должен стать отказ от попыток возврата к прошлому. Любые подобного рода шаги чреваты непредсказуемыми последствиями. Официальный Степанакерт придерживается достаточно четкой и честной позиции. Мы не вводим кого-либо в заблуждение, тем более не приемлем манипуляций и лжи. Для нас нет возврата в прошлое. Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Обеспечение безопасности НКР во всех измерениях также не может быть подвергнуто ни малейшему сомнению.

Следующая важнейшая внешнеполитическая задача — достижение международного признания нашей страны, и в этом направлении мы осуществляем многоступенчатую политику, в основе которой лежит признание на муниципальном и региональном уровнях и выход на самый высокий государственный уровень.

Здесь мы уже имеем заметные успехи. Так, за последние несколько лет за признание независимости Республики Арцах высказался целый ряд городов США и Европы, в том числе и Лос-Анджелес — один из самых крупных мегаполисов. Аналогичные заявления были сделаны со стороны американских штатов Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния, австралийским штатом Новый Южный Уэльс и Страной Басков. В ближайшие годы мы намерены расширить географию нашей деятельности, и надеюсь, что в этом ряду появятся новые города и субъекты других стран.

Что касается признания Нагорно-Карабахской Республики со стороны отдельных государств, то мы считаем, что это лишь вопрос времени и кропотливой работы, тем более, что Республика Арцах — это динамично развивающееся демократическое цивилизованное государство.

В нынешних условиях глобализации практически невозможно обойти и другую важнейшую задачу, стоящую перед нашим государством — это развитие и углубление двусторонних связей с различными странами. Особая роль в этом процессе уделяется налаживанию связей с бизнес-кругами. И здесь неоценима роль нашей Диаспоры. Ежегодно, как я уже отметил, растет объем иностранных инвестиций в нашу экономику, возрастает количество иностранных граждан, посещающих нашу страну в деловых и туристических целях.

Развиваются двусторонние отношения и в политической сфере. В данном контексте хотел бы особо отметить круг дружбы «Франция-Карабах», членами которого являются парламентарии, представители политических и общественных кругов этой страны. Регулярно организовываются различного рода мероприятия культурного, спортивного и научного характера в самых разных странах.

Следует отметить, что развивая двусторонние отношения с разными государствами, мы никогда не предопределяем это необходимостью признания нашей независимости. Более того, мы считаем, что непризнанность страны не должна стать причиной изоляции данного государства, особенно если оно демократическое и правовое.

Непризнанность — категория политическая, между тем люди, живущие в такой стране, должны иметь те же права, что и граждане любого признанного государства, и любая дискриминация здесь не правомерна как с правовой, так и с моральной точек зрения. Поэтому международное сообщество должно пересмотреть свою политику и выработать более гибкие подходы по взаимоотношениям с непризнанными государствами, не ограничивая их контакты с разными странами и организациями в культурной, научно-образовательной и гуманитарной сферах.

Уважаемые присутствующие,

В моей вступительной речи я остановился на некоторых важных вопросах жизнедеятельности нашего государства, которые посчитал целесообразным представить вашему вниманию. Позвольте еще раз поблагодарить всех вас за возможность встретиться с вами. А сейчас я готов ответить на интересующие вас вопросы, если таковые имеются.

Благодарю за внимание.