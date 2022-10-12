Айнур Курманов
Автор
Родился 26 октября 1976 г. в г. Уральске, Казахская ССР. Казахстанский политик, общественный деятель, журналист. Сопредседатель Социалистического движения Казахстана.
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Казахстан исчерпал чашу терпения Кремля
Скандал, который власти Казахстана устроили на прошлой неделе, отказавшись выслать представителя киевского режима Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, ярко демонстрирует нежелание правящей элиты в Астане учитывать резко изменившуюся геополитическую обстановку в мире и стремление не...
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Биолаборатории США в Казахстане – гнойник в мягком подбрюшье России
Размах военно-биологической деятельности американцев на Украине теперь жёстко поставил вопрос и о будущем лабораторий Пентагона, построенных также на территории других бывших советских республик. Особенно это касается объектов, расположенных в Казахстане и Узбекистане и угрожающих одновременно как...
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Руководство Казахстана взяло курс на «украинизацию»
Несмотря на известные кровавые январские события в Казахстане с попыткой переворота, где были замешаны высокопоставленные офицеры спецслужб, когда помощь в стабилизации ситуации предоставили Россия и ОДКБ, «языковые патрули», националистические движения и партии, выступающие с русофобской повесткой...
1 марта 2022