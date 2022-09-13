В Казахстане продолжаются процессы дерусификации и насаждения русофобии. При этом активисты и чиновники, замешанные в этом, остаются безнаказанными и продолжают свою деятельность.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Самым ярким случаем стал скандал с послом киевского режима в Казахстане Петром Врублевским, который в интервью одному из активистов «языковых патрулей» Диасу Кузаирову в конце августа призвал убивать русских. При этом власти республики и местные СМИ поначалу проигнорировали этот демарш киевского дипломата, пока в российском МИДе не сделали официальное заявление.

В итоге Петра Врублевского лишь вызвали во внешнеполитическое ведомство РК, где его слегка пожурили и отпустили с миром. Сначала прошёл слух, что он был выслан из страны, так как посол неожиданно вылетел в Варшаву, но официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров поспешил заверить, что Врублевский официально принес извинения за свои высказывания и просто ушел в отпуск.

Не подействовала на казахстанских чиновников и петиция граждан с требованием выдворения из республики посла киевского режима, которая собрала более 42 тысяч подписей. Но самое интересное, что бывший сотрудник силовых органов, а ныне блогер-националист Диас Кузаиров вообще оказался вне поля зрения прессы, прокуратуры и правоохранительных органов, хотя как раз он брал интервью у дипломата, задавая соответствующие вопросы.

Именно с каналов Диаса Кузаирова в социальных сетях и на «Ютубе» это скандальное высказывание о необходимости убивать русских транслировалось, а затем активно тиражировалось внутри республики, что стало призывом к местным националистам организовать этнические чистки в стране. Вообще данное интервью было рассчитано как раз на внутреннее пользование в целях мобилизации национал-патриотов в деле организации новой русофобской кампании.

Учитывая то обстоятельство, что все националистические и пантюркистские проекты находятся под контролем и управлением Комитета национальной безопасности (КНБ), можно прийти к выводу, что это была очередная информационно-политическая операция. Единственное, что заказчики из спецслужб не смогли предугадать, так это эффект и размеры самой провокации, которая приведет к подобной резкой реакции со стороны Москвы.

Но как видим, никто из организаторов и исполнителей данной акции с «интервью» не был привлечен к ответственности, несмотря на прежние неоднократные обещания высших чиновников обуздать адептов «пещерного национализма». Например, сам президент Касым-Жомарт Токаев в конце апреля на заседании XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана назвал действия данных активистов проявлением деятельности специальных служб.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей — провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями», — отметил тогда глава республики.

Правда данное признание ситуацию нисколько не изменило. Так, на счету у этого Диаса Кузаирова более двадцати эпизодов, где он в торговых центрах, магазинах или возле госучреждений терроризирует русскоязычных граждан, требуя от них знания казахского языка. Целый ряд жителей Павлодара, где он отметился своими «патрулями», подавали заявления на него в полицию, прокуратуру, КНБ и суды, но, как видим, он спокойно колесит по стране, беря подобные «интервью» у дипломатов киевского режима в столице, встречаясь с соратниками и организуя новые провокации.

Напомним, что его предшественник Куат Ахметов, создавший первые такие группы в республике в прошлом году, воспроизведя технологию «мовных патрулей» киевского режима, вообще беспрепятственно покинул территорию Казахстана и улетел в Киев, когда после скандала в российских СМИ на него всё-таки возбудили уголовное дело. И это несмотря на подписку о невыезде!

То есть перед нами типичная игра властей, то есть тех же спецслужб и администрации президента, которые просто манипулируют подобной агентурой для искусственного создания внутреннего напряжения в обществе, формирования атмосферы нетерпимости к русским и русскому языку, а также с целью политического подавления огромного пласта русскоязычных. Ведь сейчас в стране более 77% жителей предпочитает разговаривать на русском, а казахские семьи также стараются отдать своих детей в русские школы.

Это показывает и динамика неуклонного роста с 2014 года численности учащихся русских школ, тогда как количество учеников в казахских школах с этого момента осталось неизменным. Многие эксперты и преподаватели отмечают, что казахские школы стоят порой полупустыми, а русские переполнены с большой нехваткой учителей по многим предметам. И это несмотря на изменение этнического состава населения, согласно последней переписи.

Для того, чтобы остановить эту тенденцию, перед новым учебным годом некий поэт Ауыт Мукибек, политолог Ахметжан Ахметжанулы, журналист Марат Токашбаев и множество других национал-говорунов из числа неизвестных никому «писателей» и «экспертов» ретранслировали одну и ту же повестку — запретить официальное использование русского языка и максимально ограничить его изучение в школах. Всей этой камарилье постоянно предоставлялась и предоставляется возможность выступать на телевидении и в различных проправительственных изданиях.

На помощь к ним поспешил и министр просвещения, а ранее участник ряда «обучающих» программ фонда Сороса Асхат Аймагамбетов, внедривший очередную реформу, согласно которой в казахских школах с первого класса будут изучать только казахский язык. Министр указал, что упор будет сделан на то, чтобы ребенок «сначала научился читать и писать на своем родном языке». Изучение русского языка в школах с казахским языком обучения планируют начать со второго класса.

Но реальность, наоборот, опрокидывает концепцию сплошной казахизации, навязанной и внедряемой сверху, так как против как раз этих нововведений министра просвещения об удалении русского языка из первых классов казахских школ выступили как учителя, так и родители. При этом первыми на митинг протеста вышли педагоги Жанаозена Мангистауской области, где этническое казахское население составляет более 90%.

Подобные протесты учителей вызвали негодование многочисленных националистов, которые в социальных сетях призывали всех их лишить гражданства и депортировать в Россию или немедленно уволить и запретить преподавать в школах. То есть усиленная травля несогласных с «реформами» образования по американскому образцу с выдавливанием русского языка призвана была показать, что этноцентристы, то есть сторонники моноэтнического государства, оказались вовсе не в меньшинстве, а сами нововведения правительства якобы пользуются значительной поддержкой общественности.

При этом на реальных сторонников России, пытающихся поддержать СВО, организуются гонения как со стороны националистов, так и властей и работодателей, идут постоянные обвинения в сепаратизме, фабрикуются уголовные дела. Так, по разнарядке министерства информации все СМИ опубликовали в августе сообщение об осуждении на пять лет семейной пары в Петропавловске, усомнившейся в закрытой группе в принадлежности северных регионов Казахстану.

Чтобы как-то снизить градус полемики по вопросам языка и межнациональных отношений президент Токаев 1 сентября во время очередного послания народу на заседании парламента неожиданно заговорил о необходимости изучения школьниками одновременно двух языков. Но это напрямую связано с его желанием провести досрочные президентские выборы и еще 7 лет находиться на троне.

«В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками… Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов», — сказал Токаев.

Данное заявление по русскому языку и призыв не идти на поводу популистов, конечно, некий реверанс в отношении русских, коих сейчас 3,5 миллиона, и русскоязычных избирателей с целью получения их поддержки во время предстоящих внеочередных выборов, а также жест, призванный лишь успокоить Москву.

Ведь пока русский язык имеет только статус официального, а не второго государственного, у чиновников, националистов и неонацистов всех мастей всегда будет сохраняться возможность пересмотреть или дезавуировать любые решения или заявления, в том числе самого президента, тем более сделанные перед выборами.

Декларативность таких выступлений Касым-Жомарта Токаева очевидна на фоне того, что в числе тех самых популистов, разгонявших русофобскую волну, был как раз министр просвещения Асхат Аймагамбетов, который по-прежнему остаётся в своём кресле, продолжая реформы по внедрению американской и западной методик обучения.

Gov.kz Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов

Никого не должна обмануть и отставка с поста министра информации ярого русофоба Аскара Умарова, которого тут же назначили на другую ответственную должность главы службы коммуникаций при президенте, и он также определяет всю информационную повестку в государственных СМИ. То есть можно сделать вывод, что все эти телодвижения чисто формальные и проделаны для видимости.

Примером тому может послужить назначение бывшего депутата Мажилиса Берика Абдыгалиулы на пост акима новой Улытауской области. Он известен своей деятельностью в государственной комиссии по реабилитации басмачей, шпионов, террористов и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, который еще отличился и продвижением закона «О вывесках», полностью стирающий русские названия не только с ресторанов и магазинов, но и из топонимики республики.

Это говорит о том, что засилье националистов в правительстве, госаппарате и парламенте сохраняется, так как всю их деятельность направляет государственный советник Ерлан Карин, являющийся еще и правой рукой президента страны. Именно он определяет идеологическую линию на построение этнократии. При этом Карин не стесняется постоянно указывать в своих публикациях, что именно национализм является стержнем государственного строительства, фактически солидаризируясь с задачами «языковых патрулей».

Поэтому с новой силой в разных регионах Казахстана продолжилась кампания по тотальной дерусификации населенных пунктов и улиц. Так, еще 6 августа главный государственный телеканал «Хабар» сообщил о переименовании трёх сёл в Акмолинской (бывшей Целиноградской) области Красная поляна, Петраковка и Арбузинка. При этом указывается, что на смене названий настаивают всецело сами местные жители, среди которых большинство чеченцев и ингушей.

И призывали они якобы местные власти переименовать их не на чечено-ингушский лад, а дать им чисто казахские названия. Так, Красная поляна теперь будет называться Бирликом («единство»), Петраковку решили Тумаром назвать («оберег», «талисман»), а Арбузинка будет Аккентом («священное место»). Естественно, оказывается, что все эти названия, спущенные акиматом сверху, население единогласно поддержало.

И самое смешное, что уничтожение исконных русских наименований происходит под видом борьбы с советским прошлым, хотя те же Красная поляна, Петраковка и Арбузинка появились в области еще до 1917 года. И власти не скрывают своих планов по «окончательному решению русского вопроса», так как заявляют, что в регионе 240 из почти 600 сел носят идеологически устаревшие названия, которые вскоре получат новые.

И уже на прошлой неделе 6 сентября произошло скандальное переименование села Еленовка в той же Акмолинской области. «Общественные слушания» власти провели, предварительно сообщив о них лишь в одной казахскоязычной газете, а для массовки на собрание привезли жителей соседних населенных пунктов. При этом протестовавших против переименования русских граждан в официальном информационном агентстве КазТАГ назвали «скандалистами».

Это не скрывалось и на самих общественных слушаниях, где один из националистов на видеозаписи заявил следующее: «Переименовываем поселения и города на казахский лад. А почему? Потому что мы строим казахское государство. Не русское государство [бурные аплодисменты]. Павловка, Кутузовка, Еленовка, Викторовка — это говорит о том, что мы под русской головой. Мы зависим от Москвы».

Подобное еще раз со всей очевидностью показывает, что процессы «украинизации» Казахстана только усиливаются на фоне прославления основателя Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Шокая (Чокая) и признания «голодомора».

Мустафа Шокай (сс) D. V. Nazarov

Тем более нагнетание русофобии, как и проведение тотальной дерусификации, в стране имеет и прикладное экономическое значение для правящей элиты, так как таким образом демонстрируется лояльность и покорность Лондону и Вашингтону в целях сохранения своих активов на Западе.