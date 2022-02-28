Руководство Казахстана взяло курс на «украинизацию»
Несмотря на известные кровавые январские события в Казахстане с попыткой переворота, где были замешаны высокопоставленные офицеры спецслужб, когда помощь в стабилизации ситуации предоставили Россия и ОДКБ, «языковые патрули», националистические движения и партии, выступающие с русофобской повесткой, не только никуда не делись, но и усилились. Так и не была распущена государственная комиссия по окончательной реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Более того, мы видим вновь активизацию этой информационной и политической кампании по окончательной декоммунизации и, соответственно, дерусификации Казахстана. С поста главы государственной комиссии ушёл Крымбек Кушербаев, но его место автоматически занял новый госсекретарь Ерлан Карин. Проблема в том, что в отличие от бывшего комсомольского работника и чиновника на должность госсекретаря, отвечающего за идеологию страны, пришёл идейный сторонник европейских новых правых и покровитель всех местных националистических движений, в том числе и казахстанского филиала турецкой фашистской организации «Серые волки».
Это очень серьезный фактор, так как именно он теперь будет определять будущую линию на построение моноэтнического государства с стержнем в виде националистической идеологии. И это не шутки, так в ответ на заявление заместителя главы администрации президента Даурена Абаева, назвавшего скандальные «языковые патрули» «проявлением пещерного национализма», именно Карин фактически дезавуировал заявление Абаева. «Я думаю, что национализм у нас должен ассоциироваться с государственностью», — заявил тогда Карин.
Поэтому государственную комиссию по окончательной реабилитации будут сейчас использовать именно как инструмент для продолжения ползучей «украинизации», так как многие атрибуты и технологии напрямую позаимствованы у «незалежной» — как например, политическое и юридическое оправдание легионеров СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признание «голодомора», как и сами «мовные патрули».
Напомним, что самый важный пласт нынешних реабилитируемых — это участники коллаборационистских формирований, сражавшихся с оружием в руках против Красной Армии и партизан на стороне Гитлера. Причём власти Казахстана намерены оправдать именно тех военнослужащих Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кто совершил военные преступления, будучи карателями и активными сторонниками нацистов. Дело в том, что в 1955 году все живые на тот момент бывшие коллаборанты были амнистированы советской властью. А правящая элита в Нур-Султане желает сделать невинными жертвами «кровавого большевизма» как раз карателей, расстрелянных за «подвиги», совершённые в отношении народов Советского Союза, Польши, Югославии, Италии, Франции, Греции и Бельгии.
Ведь речь идёт не только о легионерах, но и о дивизии СС «Новый Туркестан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформированной в 1944 году для борьбы с партизанами в Белоруссии, а также о солдатах 1-го Восточно-мусульманского полка СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформированного в 1944 году и участвовавшего в подавлении Варшавского восстания. Это явно противоречит решениям Нюрнбергского процесса, признавшего СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступной организацией.
То есть руководство Казахстана стремится полностью перевернуть все представления об истории страны, превратив СССР в агрессора и организатора массовых репрессий и геноцида казахского народа. А тех, кто сражался против советской власти, убивая и сжигая — в борцов за «национальное освобождение». К ним инициаторы и члены государственной комиссии по реабилитации хотят для довеска приравнять еще и погибших от голода в 1932−33 годах, желая тоже представить их жертвами репрессий. Даже для их поминовения помимо «Дня памяти жертв политических репрессий» хотят сделать отдельный «День скорби».
Президент Касым-Жомарт Токаев в своих докладах и речах, а также в программной статье под названием «Самое дорогое — это независимость» в январском номере газеты «Егемен Қазақстан» за 2021 год вопреки всем научным данным утверждает, что от голода погибло три миллиона человек, а некоторые чиновники — что четыре или пять миллионов, хотя историки давно указали, что общее число умерших от голода по архивным данным и цифрам переписи не превышает отметку в 600 тысяч человек, и они связаны не только с ошибками при коллективизации, но и с природными явлениями типа джута (массового падежа скота) и откочевками баев с большими стадами в Китай. Более того, Москва оказывала помощь и продуктами, и зерном голодающим районам, но они не доходили до людей как раз по вине местных кадров, на 70% состоящих из представителей казахского этноса.
При этом праволиберальная парламентская партия «Ак жол» («Светлый путь») уже давно подготовила законопроект о признании «голодомора», где предусматривается уголовная ответственность за отрицание преднамеренного уничтожения казахов советской властью. Такую же уголовную ответственность предложил внести в проект указа президента член комиссии по реабилитации и депутат парламента от правящей партии «Нур Отан» БерикАбдыгалиулы, только уже в отношении тех, кто будет порочить Мустафу Шокая, идейного вдохновителя создания Туркестанского легиона, а также всех реабилитируемых.
Кстати, этот же депутат в конце прошлого года инициировал поправки в закон «О вывесках», предусматривающие не просто смену вывесок ресторанов и магазинов, но и ликвидацию всей русской топонимики, так как все переименования будут вестись на латинице. Кроме этого, в регионы были отправлены группы подготовленных «ономастов» со своими списками рекомендованных исторических личностей для переименований устаревших советских и русских названий улиц и населенных пунктов.
Сам же процесс окончательной реабилитации превращён в настоящую кампанейщину. Смешно, но, чтобы увеличить количество заявок на реабилитацию от самих граждан, местные акиматы запустили кампанию с призывом обратиться и потребовать реабилитировать родственников, «невинно пострадавших от советской власти». Можно даже сейчас зарегистрироваться на портале «Центр государственных услуг» с данными о своих родных и близких. Чиновники открыто говорят, что, таким образом, они якобы готовят электронную базу под массовую реабилитацию, лихорадочно пытаясь найти тех, кого еще не записали в жертвы большевизма.
Вносит свою лепту в дело окончательной реабилитации предателей, басмачей и нацистских карателей также и местное мусульманское духовенство. Так, 24 сентября прошлого года на XXXI заседании Совета улемов при ДУМК в Алма-Аты Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что Духовное управление мусульман Казахстана совместно с исследовательской рабочей группой Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий приступило к проведению республиканской конференции по вопросу о реабилитации религиозных деятелей.
Опять же реабилитировать хотят тех, кто не попал под хрущёвскую амнистию 50-х, горбачёвскую реабилитацию и под последний закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», подписанный Назарбаевым в 1993 году. А реабилитации, как известно, не подлежали только те (в том числе муллы и духовные деятели), кто непосредственно участвовал в массовых убийствах и зверствах, организовал антисоветские басмаческие отряды или работал на иностранные разведки.
То есть речь идет о политическом оправдании тогдашних ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или деятелей «Шура-и-Улема» (Совет духовенства), созданного кадимистами — движением исламских традиционалистов из числа мулл и феодалов, являвшихся сторонниками и защитниками патриархальных устоев жизни, проводивших активную борьбу против религиозного реформаторства в виде джадидизма и придерживавшихся схоластической системы в области образования и воспитания. Именно они подняли знамя военно-религиозной войны против советской власти в 1918 году при поддержке турецких эмиссаров, а затем агентов Великобритании. Реабилитация духовных вождей басмачества фактически ведёт к укреплению позиций панисламизма и пантюркизма, главных орудий в руках Анкары и Лондона в деле дестабилизации ситуации в Центральной Азии.
При этом депутаты, являющиеся членами госкомиссии, предлагают отменить вообще все юридические акты советской власти и решения судов в отношении басмачей 20—30-х годов, признав их борцами против сталинской диктатуры и за национальные интересы казахского народа. Подобные перлы не рождаются сами по себе и являются тезисами, подброшенными руководству Казахстана со стороны американских «историков», а в действительности настоящих идеологических диверсантов.
И это не пустые слова, так как в июне прошлого года казахстанское посольство в США провело акцию «Память о голоде 1930-х годов в Казахстане» конференцию в рамках и на средства программы изучения Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона (GWU). На данном круглом столе выступили профессор Мэрилендского университета Сара Кэмерон, декан Факультета международных отношений GWU Питер Роллберг, казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, а также директор Института европейских, российских и евразийских исследований GWU Марлен Ларуэль.
И данной кампании по реабилитации и признанию «голодомора» предшествовала активная издательская деятельность в Казахстане псевдоисторика Сары Кэмерон, осуществлявшаяся при поддержке местных американских фондов и прозападных либералов, таких, как Досым Сатпаев. В изданных на казахском и русском языках книгах американских «историков» цивилизаторская миссия советской власти и России представляется в качестве негативного образа, приведшего к «голодомору», а появление городов, заводов, медицины и образования подается как «агрессия» в отношении казахской культуры. То есть полностью происходит переоценка прошлого именно с подачи Вашингтона.
Примечательно, что аналогичный законопроект «об окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий» в соседней Киргизии в 2020-м году продвигало «Открытое правительство», финансируемое USAID и местным филиалом фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной). Поэтому лекала заметны невооруженным взглядом. Очевидно также, что власти сделали это также под влиянием резолюции Европарламента, уравнявшей СССР с нацистской Германией.
Самое главное, что эти потуги казахстанских властей были замечены за рубежом. Поднялась волна протестов со стороны европейских коммунистических партий и ветеранских организаций. Речь идёт о компартии Греции, Коммунистическом фронте Италии, компартии Польши, соцпартии Латвии, Революционной компартии Франции, компартии Грузии и других.
Особенно резко выступили коммунисты и еще живые деятели сопротивления Греции. Так, помимо двух депутатов Европарламента, мэров крупных городов, руководителей профсоюзов и национальных депутатов петицию на имя Токаева в июне 2021 года к 80-летию нападения на СССР подписали генеральный секретарь Всегреческого объединения борцов национального сопротивления Демократической армии Греции (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ) и член Исполкома Международной федерации борцов Сопротивления (FIR) Митцеа Панайота, первый вице-президент Демократической Армии Греции (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ) и вице-президент Исполкома Международной федерации борцов Сопротивления (FIR) Туглидис Григорис, а также бывший президент Ассоциации заключенных и ссыльных борцов Халвадзис Спирос.
Дело в том, что они как раз воевали против различных подобных «легионов СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и с батальоном Туркестанского легиона, участвовавшим в массовых облавах, расстрелах мирных жителей и в поджогах партизанских деревень. О «художествах» туркестанских карателей хорошо помнят общественные деятели и историки тех стран, где эти каратели действовали. Речь идет о поляках и французах. Примечательно, что сейчас компартия Франции также рассматривает вопрос подготовки аналогичного заявления.
На этом неприглядном фоне Касым-Жомарт Токаев как опытный дипломат должен понимать, что вся эта кампания с латинизацией, признанием «голодомора» и реабилитацией затеяна Нурсултаном Назарбаевым с целью идеологического обоснования геополитического поворота Казахстана в сторону Запада через Турцию. Ведь союз с Анкарой являлся аналогом украинской «евроинтеграции», а так как заговор тех, кто тянул республику в объятия неоосманистов, провалился в январе, то стоит ли ему продолжать начатое?
Подобный местный вариант «украинизации» уже приводит к печальным последствиям в виде погромов дунган, уйгуров и других национальных меньшинств, а январские события с участием тех же бандитов-националистов могут вновь повториться, если не поменяются идеологические установки. Неужели заигрывание с националистами, русофобские кампании и обливание грязью собственной истории могут привести к процветанию и стабильности?
С учетом того, что олигархические группировки не собираются отдавать свои активы и сдавать позиции, следует ожидать использования той же националистической риторики, направленной уже и против самого Токаева. Поэтому не стоит ли президенту отказаться от этой ошибочной политической линии переосмысления истории, ведущей страну и новые поколения её граждан в тупик?