Артём Бондарев
Последние публикации
Население Юга России ожидает войны с Украиной – Dagens Nyheter
На Юге России, на границе с Украиной, все чаще российские граждане говорят о войне. О войне, в которой виноваты все остальные — Запад, США, Украина, — но не Россия. Кремль заявляет, что прекращает военные учения, в то время как среди населения резко возросло недоверие к Западу. Об этом в своей...
23 апреля 2021
Кто и что угрожает демократии в Швеции?
На прошлой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен создал настоящую шумиху. «Лёвен предупреждает: демократия в опасности», «Лёвен: шведская демократия в опасности» и «Лёвен: демократия под угрозой» — лишь некоторые из заголовков в газете Expressen, на телеканале SVT и газете SvD. То, что эти...
2 апреля 2021
SVT: как бюджет Швеции на 2021 год повлияет на благосостояние граждан?
Представленный правительством Швеции 21 сентября проект бюджета на 2021 год окажет влияние на многие группы граждан. О том, кто сможет выиграть от увеличенных субсидий, 22 сентября рассказали журналисты новостного агентства SVT Nyheter, которые ознакомились с инициативами правительства. Следите за...
22 сентября 2020
Колониальное наследие Швеции продолжает жить — Dagens Nyheter
27 июля специальный представитель правительства Швеции, занимающийся вопросами и продвижением политики в отношении малых народов страны, Леннарт Рохдин опубликовал статью в престижной шведской газете Dagens Nyheter. Новостной материал Рохдин представил под броским заголовком «Колониальное наследие...
28 июля 2020