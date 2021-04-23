На Юге России, на границе с Украиной, все чаще российские граждане говорят о войне. О войне, в которой виноваты все остальные — Запад, США, Украина, — но не Россия. Кремль заявляет, что прекращает военные учения, в то время как среди населения резко возросло недоверие к Западу. Об этом в своей авторской статье написала российский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

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Едва мы проехали дальше нескольких километров от Воронежа, расположенного на Юге России, как нас остановили на блокпосту. Сотрудник полиции требует показать наши паспорта. Узнав, что в машине находится иностранец, сразу звонит в спецслужбу ФСБ.

«Разве вы не знаете, что будет война?» — говорит наш водитель, возвращаясь к машине.

Воронеж находится менее чем в 300 км от ближайшего пограничного перехода с Украиной. Отсюда примерно за семь часов можно добраться до украинского Луганска, который сегодня контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами. По обе стороны границы стоят такие же побеленные дома, такие же православные церкви. А жители говорят на одном и том же суржике — помеси украинского и русского.

Мы ждем. Водитель отчаянно ищет регистрацию машины, которую требует проверить полиция.

ИА Красная Весна На линии фронта. ДНР

В конце марта российская армия начала перебрасывать войска на юг. По словам министра иностранных дел ЕС Жозепа Борреля, более 100 000 российских военнослужащих сконцентрировались у границы с Украиной и в аннексированном Крыму.

В четверг (22 апреля) Россия объявила о прекращении военных учений 23 апреля. Но важно то, что реально делает Россия, а не то, что находится на ее устах. Это было сделано с целью создания большой неопределенности.

Московская группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщает, что спутниковые снимки показывают увеличение количества танков на полигоне Погоново. Кроме того, публикуются фотографии грузовиков для роботов «Искандер», проезжающих по дороге под Воронежем 8 апреля.

https://twitter.com/CITeam_en/status/1380203538870116352

Война на востоке Украины продолжается с 2014 года, в последние годы это была позиционная война низкой интенсивности, о которой забыл внешний мир. Но в последние месяцы дороги в этих приграничных регионах Юга России были забиты грузовиками, танками и машинами, перевозящими артиллерийское вооружение.

В Воронежской области есть несколько учебных баз российской армии. В том, что здесь на дорогах используется военная техника, нет ничего нового. Новость — такое необычное количество.

«Их давно не было так много. И они стреляют все больше. Вчера ночью стреляли из гаубиц посреди ночи. Слышно до самого города», — говорит наш водитель.

Пока мы ждем приезда ФСБ, проезжают пять крытых грузовиков «Урал». В нескольких километрах солдаты разбили новый полевой лагерь.

После сорока минут ожидания полиция говорит, что мы можем ехать. ФСБ даже не хочет приезжать и проверять нас.

То, что происходило в последний месяц на Юге России в направлении границы с Украиной, не похоже на подготовку к нападению. Скорее, это похоже на попытку запугать. Внешне наращивание войск было связано с военными учениями, которые, по словам России, будут завершены. Но это не объясняет, почему так много войск концентрируется в течение такого большого количества времени. Некоторые российские эксперты говорят, что когда Россия действительно переходит в наступление, она обычно не дает так просто другой стороне несколько недель для укрепления своих позиций.

ИА Красная Весна Гильзы на полу. ДНР

«Россия ни на кого не нападала. Мы мирные люди. Ну, кто они есть на самом деле, хохлы? Они такие же русские, как мы», — говорит Татьяна Щукина.

Слово хохлы — русское прозвище украинцев, на которое сами украинцы обижаются. Но для Татьяны Щукиной это способ показать непринужденное отношение к конфликту, в существование которого она действительно не верит.

Мы находимся в Масловке под Воронежем. Дороги из песка, побеленные дома. В центре села стоит мятно-зеленая церковь, где Татьяна Щукина и Валентина Серикова продают восковые свечи и небольшие иконы в рамах.

«Все в этой местности принадлежат к одному и тому же народу. Мы думаем по-русски по обе стороны границы. Но теперь руководство Украины продалось вашим хозяевам», — констатирует Татьяна Щукина.

Она бухгалтер на пенсии, которая до войны часто бывала на Украине.

«У всех здесь есть родственники и друзья с украинской стороны. Мы часто ездили туда до войны. Совершали паломничество к старинным церквям, побывали в Киеве. Есть на что посмотреть! В советское время мы покупали Лермонтова и Гоголя в украинском переводе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Дверь тесной лавочки открывается, и входит священник в черном кафтане. Он торжественно цитирует русского средневекового героя Александра Невского: «Кто с мечом придет, от него и погибнет!»

«Пусть хоть попробуют приехать сюда. Тогда мы будем сопротивляться до конца. Как мы воевали во время Великой Отечественной войны», — говорит Валентина Серикова, стоящая за прилавком.

Все полностью согласны с тем, что угроза исходит не из России. А из Украины. Сравнение с нападением Германии на Советский Союз в 1941 году кажется похожим, несмотря на то, что именно Россия напала на Украину в 2014 году и аннексировала Крымский полуостров.

Именно Россия перебрасывала войска через границу в украинский Донбасс и в 2014, и в 2015 годах. Доказано, например, что профессиональные российские бронетанковые части участвовали в кровопролитных боях под Иловайском в 2014 году и в Дебальцево в 2015 году. И Россия продолжает поддерживать сепаратистов в Донбассе и в военном, и в экономическом отношениях.

«Интересно, как можно бояться нападения Украины, страны гораздо меньшей, чем Россия?»

«Мы не боимся! Нам их жалко!» — все отвечают хором.

«Но почему они должны на вас напасть?»

«Они уже едут в Донецк на своих танках. Мы должны просто сидеть сложа руки? Должен ли Путин сидеть смирно, когда бомбят Донбасс? У нас есть друзья и родственники в Донецке, речь идет о наших людях!»

Татьяна Щукина во всем винит США.

«Зачем американцы натравливают Украину? Зачем США прислали свои военные корабли и заявили, что поддержат Украину? Почему Европа поддерживает Зеленского?»