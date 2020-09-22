Представленный правительством Швеции 21 сентября проект бюджета на 2021 год окажет влияние на многие группы граждан. О том, кто сможет выиграть от увеличенных субсидий, 22 сентября рассказали журналисты новостного агентстваSVTNyheter, которые ознакомились с инициативами правительства.

Шведская крона

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Пенсионеры

Девять из десяти пенсионеров получат больше денегблагодаря новым бюджетнымассигнованиям. Главной мерой поддержки окажется снижениеналогов на пенсию. Напомним, что шведские пенсии облагаются налогом, так как считаются источником заработка. Для человека с пенсионным доходом 21 000 шведских крон (€2 000) в месяц, налоговая льгота оценивается в 800 крон (€76) ежегодно.

Налогоплательщики в целом

Подоходный налог снижен для более чем семи миллионовжителей Швеции. Впервую очередьизменения коснутсялиц с низким и средним доходом, но такжеипенсионеров и лиц, получающих пособия по социальному страхованию. С 1 января 2021 года налог будет снижен до 1500 крон (€144) в год. Наибольшиеналоги будут выплачивать те, чейгодовойдоходсоставляет более240 000 крон(€23 000).

Стокгольм. Швеция

Поддержка семей

С 1 июня 2021 года родитель-одиночкасможет получитьдополнительнуюподдержкуот государства. Размер пособия надетей младше 15 летувеличитсяна 100 крон(€9,6) в месяц, анадетей старше 15 лет — на 150крон (€14,4). Любой, кто будет нуждаться в помощи посборке мебели или транспортировке белья, вскоре сможетрассчитывать на налоговый вычет, предел которогобудетповышен с 50 000 до 75 000крон (с€4 800 до 7200) в год.

Лица, заботящиеся о сохранении окружающей среды

Максимальный размер налогового вычета завнедрение «зеленых» технологий составит50 000 крон в год. Сюдавойдут, например, затраты на установку солнечных батарейв домеипокупкузарядных устройств для электромобилей. Любой, ктокупитэкологичныйавтомобиль, сможет получить компенсацию в размере до 70 000 крон(€6 700).

Ildar Sagdejev Зараядка электромобиля

Молодёжь

С целью большего привлечения молодых людей на рынок труда, ставки налоговых отчислений работодателей, нанимающих лиц в возрасте 19−23 лет, будут сниженыпримерно на треть — с 31,42% до 19,76%. Данная мера является временной ибудет действоватьв периодс 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2023 года.

Безработные

Правительство сохранит высокий уровень пособий по безработицев течение ближайших двух лет. Власти увеличилимаксимальную сумму базовойвыплатыбезработнымс 365 до 510крон в день (с€35 до 49).