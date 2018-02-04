Антон Симачков
Последние публикации
Как и зачем Пётр Великий свой народ заметил и посчитал
истории с целью податного — налогового — обложения. Проводились они и во время татаро-монгольского ига по требованию татарских ханов для определения размеров дани, а единицей обложения стали дома, или «дымы». Две общие переписи населения России состоялись при Романовых: в 1646 и в 1678 годах. За...
4 февраля 2018
American Conservative: США становятся «мальчиком на побегушках» у Эр-Рияда?
США, прельщенные обещаниями выгодных сделок и противостояния Ирану, встали на одну сторону с Саудовской Аравией, которую теперь воспринимают в качестве своего друга. Такое развитие событий может негативно сказаться на США, которые в будущем рискуют быть втянутыми в очередной конфликт — на этот раз...
15 января 2018
Как угодно, лишь бы против Трампа? Для Washington Post Пиночет уже демократ
Журналисты авторитетного американского издания The Washington Post в очередной раз решили уколоть действующего главу Белого дома Дональда Трампа, использовав для этого «горячую» тему — волну арестов высокопоставленных официальных лиц, предпринимателей и представителей правящей династии Саудовской...
10 ноября 2017
Западные СМИ: «В России так и не определились с оценками Октября»
Через столетие после Великой Октябрьский революции этому событию российской и мировой истории. Даваемые в них оценки могут быть совершенно различны: от надежды на то, что опыт 1917 года может послужить примером для борьбы с нынешним капитализмом, до знакомых уже всем строк о «преступлениях»...
7 ноября 2017
«Украинство», угрожающее России. Война на пороге?
феномена «украинства» было изучение идентичности украинских националистов, философских и исторических оснований, на которых была основана их деятельность. Исследователи также провели параллели между радикалами, которые действуют на Украине сегодня, с их идеологическими предшественниками. Так...
13 октября 2017
На севере Франции эвакуирован лагерь мигрантов
сообщает Le Figaro. По словам мэра коммуны Даньема Карема, в нем проживало от 350 до 400 человек, из которых 56 дети и около сорока женщин. Эвакуированных разместят в центрах размещения и ориентации. Для проведения операции задействовано приблизительно 200 сотрудников различных служб обеспечения...
19 сентября 2017
Как один человек может спасти целую цивилизацию от полной гибели
Кто построил египетские пирамиды, каким богам были посвящены огромные храмовые комплексы и почему древние египтяне сохраняли своих мертвых в виде мумий, погребая с ними несметные сокровища, завесу над этими и многими другими тайнами помог приподнять труд французского ученого Жана Шампольона...
27 сентября 2016