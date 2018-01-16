США, прельщенные обещаниями выгодных сделок и противостояния Ирану, встали на одну сторону с Саудовской Аравией, которую теперь воспринимают в качестве своего друга. Такое развитие событий может негативно сказаться на США, которые в будущем рискуют быть втянутыми в очередной конфликт — на этот раз с Тегераном. Вашингтон должен понять, что у него на Ближнем Востоке нет друзей, а есть только интересы, которые заключаются в обеспечении стабильности, пишет Эндрю Басевич в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Автор подчеркивает, что США оказались втянуты в эту ситуацию в результате долгой истории, полной просчетов, безумия и гонора. Так, королевство считается другом и союзником Вашингтона в том же смысле, как и Израиль, — оба государства строят свои отношения с США на основе холодного расчета, а не расположения к стране. Перед обеими странами стоит целый ряд вызовов в сфере национальной безопасности, самостоятельно с которыми ни Тель-Авив, ни Эр-Рияд справиться не могут.

Тем не менее в отношениях Вашингтона с Саудовской Аравией и Израилем есть и отличия. Так, еврейскому государству США поставляют оружие безвозмездно, не ожидая платы. Щедрость США является подтверждением давней приверженности Белого дома сохранению Израиля. Эр-Рияду США, напротив, оружие продают, чем еще больше привязываются к королевству. Если Израиль США защищают из моральных и исторически обусловленных соображений, то обоснование защиты Саудовской Аравии носит менее возвышенный характер, будучи неотделимым от вопросов нефти и продажи военного оборудования.

Скульптура Самсона в Ашдоде. Израиль

Безусловно, у отношений США и Израиля есть и еще одна причина: у двух народов общее мировоззрение и ценности, в связи с чем они являются составной частью Запада. Для граждан США и Израиля слова личная свобода, принципы либеральной демократии, права человека и главенство права значат одно и то же. Ничего подобного нельзя сказать об отношениях США и Саудовской Аравией, поскольку королевство не является никоим образом частью Запада, даже если применять этот термин довольно широко.

Так, если приверженность Израиля личной свободе, правам человека и принципам либеральной демократии несовершенна и избирательна, то даже этого нельзя сказать о королевстве, которое на протяжении многих десятилетий демонстрировало пренебрежение ценностями, проповедуемыми в США и на Западе вообще.

Более того, средства, накопленные на продаже нефти, оказываются в руках антизападных террористов, но, несмотря на то, что поддержка радикализма с помощью средств королевства хорошо известна, многие по-прежнему спорят, принимает ли в этом активное участие руководство страны. И факт того, что 15 из 19 угонщиков, стоявших за терактами 11 сентября 2001 года, были родом из Саудовской Аравии, как и Усама бен Ладен, хорошо известен, но воспринимается как случайность.

На этом фоне странным, даже крайне невероятным кажется то, что США во время правления президента, у которого «Америка прежде всего!», должны вставать на сторону Эр-Рияда в мусульманской версии «Большой игры», в рамках которой идет противостояние арабов и персов, суннитов и шиитов. Для двух основных противников ставки в этой «Большой игре» монументальные: контроль над Персидским заливом, а может быть, и будущее самого ислама.

И аргументы, которые приводятся в поддержку того, чтобы США выступали на той или иной стороне в этом противостоянии, нельзя назвать прочными. В любом случае такой шаг станет лишь очередным в целый серии просчетов США, сделанных Вашингтоном в этой части света после окончания холодной войны. Так, после вторжения иракского лидера Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году США пытались разрешать конфликты в регионе Персидского залива исключительно с помощью военной мощи.

Подожженная нефтяная скважина при отступления иракских сил из Кувейта

Под предлогом борьбы с терроризмом и продвижения свободы Вашингтон заполонил значительные части исламского мира войсками, создал или арендовал десятки баз, создал связи со всевозможными — и по большей части некомпетентными — подконтрольными силами и стал поставлять свою военное оборудование в целый ряд стран от Западной Африки до Филиппин.

Достигнутые за четверть века результаты однозначны: США посеяли хаос и поспособствовали распространению вируса исламизма, который якобы страна пытается сдержать. Были убиты многие тысячи граждан Афганистана, Ирака и других стран, в том числе и мирные жители, не обошлось без значительных жертв и с американской стороны, и все без толку. Затраченных на это денег более чем хватило бы для восстановления каждого моста в континентальной части США. И такая склонность к войнам, которые никогда не заканчиваются, привела к избранию Дональда Трампа, который, будучи кандидатом в президенты, нашел смелость назвать военные операции США безответственностью.

Трамп, тем не менее, не пробыв на своем посту и года и обратив свое внимание на более важные вопросы, переложил ответственность за них на военачальников, которые, кажется, нисколько не озабоченны отсутствием перспективы их завершения. Именно благодаря этой ситуации, когда главнокомандующий передал решение проблемы с войнами генералам, у которых не хватает воображения, Эр-Рияд и оказался в выигрышном положении. С помощью шика и обещаний новых контрактов на покупку оружия руководство королевства не теряло и минуты на то, чтобы снискать расположение главы Белого дома, плохо представляющего себе искусство государственного управления, но падкого на похвалы.

Для описания произошедшего нужно искать формулировки за пределами сферы дипломатии. И лучше всего для этого, отмечает автор, подходит слово «соблазнение». Эр-Рияд, заявив о себе как о противнике стремления Ирана к региональной гегемонии, продемонстрировал свое намерение стать гегемоном в этой части света, взяв США себе в помощники в этом деле. Тем не менее, как показали Йемен, Катар и другие ситуации, ни дипломатия, ни вооруженные силы королевства особых результатов достигнуть не смогли.

И, несмотря на это, настроенные решительным образом против Ирана американские генералы и Трамп позволили Вашингтону стать мальчиком на побегушках у Эр-Рияда, как активно, так тихой сапой поддержав амбиции его руководства. Какими бы ни были намерения администрации, такой шаг лишь в еще большей мере обострит хаос, созданный в регионе прошлыми командами. Вполне возможно, что США будут втянуты в очередной конфликт — на этот раз с Ираном. Более того, следуя этим курсом, Вашингтон потерял всякое понимание своих национальных интересов в Персидском заливе, которые можно суммировать одним словом — стабильность.

Целью политики США в регионе должно стать сокращение насилия и нестабильности, восстановление порядка и, таким образом, исправление того ущерба, которому США за прошедшие годы поспособствовали в столь значительной мере. В том же, что касается противостояния Эр-Рияда и Тегерана, у США нет интересов в поддержке ни того, ни другого. То же самое можно сказать и о противостоянии между суннитами и шиитами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хищник

Безусловно, не только Саудовская Аравия не является другом США, к этой категории нельзя относить и Иран, однако восстановление даже подобия спокойствия в регионе Персидского залива будет невозможно, если США будут считать Иран вечным изгоем. И именно этого, по всей видимости, и хочет Трамп, когда ставит крест на инициативе его предшественника. Включение администрации Трампа в антииранскую коалицию, без сомнений, будет горячо встречено руководством Саудовской Аравии, не говоря уже о правительстве Израиля и американского ВПК. Тем не менее такой курс не отвечает долгосрочным интересам США.

Задачей, за которую должны браться США, является принуждение Ирана дипломатическими методами к тому, чтобы сделать свое поведение более умеренным. Для этого необходима готовность идти на взаимодействие с элементами в иранском обществе, готовыми принять современные принципы существования. Определенно, любые шаги к тому, чтобы превратить Иран в государство, обладающее статусом, потребуют терпения и аккуратности. Однако начинать надо с того, чтобы понять, что у США нет на Большом Ближнем Востоке «друзей», есть только интересы, о которых нужно вспомнить.