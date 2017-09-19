Париж, 19 сентября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции начали 19 сентября эвакуацию лагеря мигрантов, незаконно возведенного в коммуне Гранд-Сент, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Lavoixdunord.fr Лагерь мигрантов

По словам мэра коммуны Даньема Карема, в нем проживало от 350 до 400 человек, из которых 56 дети и около сорока женщин. Эвакуированных разместят в центрах размещения и ориентации.

Diarioonline.com.br Лагерь мигрантов

Для проведения операции задействовано приблизительно 200 сотрудников различных служб обеспечения правопорядка, а также до дюжины автобусов. Из-за проведения операции по эвакуации частично перекрыто движение на шоссе А16.

Операция началась на следующий день после встречи главы МВД страны Жерара Коллона и мэра Гранд-Сент, в ходе которой было принято решение эвакуировать все лагеря мигрантов на этой территории.