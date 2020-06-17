Анна Шевченко
Последние публикации
«РЖДизм» — в сети обсуждают судьбу тоннеля в Сыромятническом проезде Москвы
В Москве активно обсуждают планы РЖД на тоннель в Сыромятническом проезде. Горожане убеждены, что компания хочет переделать тоннель под себя, убив городскую достопримечательность. В сети шутят: «Должно быть название для того, что делает РЖД, когда берется за архитектуру. — РЖДизм?». Стиль проекта...
17 июня 2020
Как Британия борется с коронавирусом: рассказ студентки из России
Студентка крупного британского университета Алевтина 18 марта рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как ко вспышке коронавируса отнеслись в Великобритании. Девушка прилетела в Россию и сейчас находится на двухнедельном карантине. По словам студентки, до последних дней массовые мероприятия...
18 марта 2020
В Москве прошел парад Дедов Морозов — фоторепортаж
В центре Москвы прошло шествие Дедов Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM. 27 декабря по Тверской улице под бразильскую музыку в исполнении оркестра барабанщиков Samba de Primeira прошла колонна жителей и гостей столицы, одетых в костюмы Дедов Морозов, снегурочек и сказочных персонажей...
28 декабря 2019
В Москве открылся сезон политических хотелок
В Москве после месячного перерыва возобновились акции протеста оппозиции. 29 сентября массовое публичное мероприятие состоялось на проспекте Академика Сахарова. Его организатором выступила Либертарианская партия России. Митинг прошёл под требовательным лозунгом «Отпускай!», который призывал к...
29 сентября 2019
Парад городской техники прошёл в Москве — фоторепортаж
В Москве состоялся парад городской техники, в котором приняли участие свыше 600 машин. В мероприятии участвовала коммунальная, медицинская, спасательная техника, а также общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По Садовому кольцу, где прошла акция, проехали не только современные...
14 сентября 2019