В Москве состоялся парад городской техники, в котором приняли участие свыше 600 машин. В мероприятии участвовала коммунальная, медицинская, спасательная техника, а также общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Дарья Антонова ИА REGNUM Колонна коммунальной техники

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины для уборки тротуаров

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины для уборки тротуаров

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобиль ГАИ

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили ГАИ

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр МЧС России

По Садовому кольцу, где прошла акция, проехали не только современные машины, но и ретро-автомобили. В параде приняли участие также экспонаты музея «Московский транспорт».

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Движение колонны стартовало в 11:00 с проспекта Академика Сахарова. Здесь же состоялась выставка под открытым небом, в которой приняли участие около двух сотен машин городских служб.

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр пожарной части

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Дарья Антонова ИА REGNUM Поливомоечная техника

Дарья Антонова ИА REGNUM ADR4481

Также для зрителей было представлено шоу на воде: по Москве-реке от Крымского моста до Нескучного сада проследовали пожарно-спасательные корабли и техника команды «Аквабайкспас» ГУ МЧС по Москве, показавшая свою работу во время ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины для уборки тротуаров

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад городской техники на Садовом кольце