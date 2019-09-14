В Москве состоялся парад городской техники, в котором приняли участие свыше 600 машин. В мероприятии участвовала коммунальная, медицинская, спасательная техника, а также общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова ИА REGNUM
Колонна коммунальной техники
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова ИА REGNUM
Автомобиль ГАИ
Дарья Антонова ИА REGNUM
Автомобили ГАИ
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оркестр МЧС России

По Садовому кольцу, где прошла акция, проехали не только современные машины, но и ретро-автомобили. В параде приняли участие также экспонаты музея «Московский транспорт».

Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце

Движение колонны стартовало в 11:00 с проспекта Академика Сахарова. Здесь же состоялась выставка под открытым небом, в которой приняли участие около двух сотен машин городских служб.

Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оркестр пожарной части
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поливомоечная техника
Дарья Антонова ИА REGNUM
ADR4481

Также для зрителей было представлено шоу на воде: по Москве-реке от Крымского моста до Нескучного сада проследовали пожарно-спасательные корабли и техника команды «Аквабайкспас» ГУ МЧС по Москве, показавшая свою работу во время ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце