В центре Москвы прошло шествие Дедов Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад Дед Морозов в центре Москвы

27 декабря по Тверской улице под бразильскую музыку в исполнении оркестра барабанщиков Samba de Primeira прошла колонна жителей и гостей столицы, одетых в костюмы Дедов Морозов, снегурочек и сказочных персонажей.

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад Дед Морозов в центре Москвы

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад Дед Морозов в центре Москвы

Анна Шевченко ИА REGNUM Парад Дед Морозов в центре Москвы

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». После шествия прошел конкурс на самый оригинальный костюм, победители получили в подарок теплые призы: шапки-ушанки, шарфы, варежки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове прошел рекордный по количеству участников парад Дедов Морозов.