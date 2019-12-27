В Москве прошел парад Дедов Морозов — фоторепортаж
28 декабря 2019
В центре Москвы прошло шествие Дедов Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад Дед Морозов в центре Москвы
27 декабря по Тверской улице под бразильскую музыку в исполнении оркестра барабанщиков Samba de Primeira прошла колонна жителей и гостей столицы, одетых в костюмы Дедов Морозов, снегурочек и сказочных персонажей.
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад Дед Морозов в центре Москвы
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад Дед Морозов в центре Москвы
Анна Шевченко ИА REGNUM
Парад Дед Морозов в центре Москвы
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». После шествия прошел конкурс на самый оригинальный костюм, победители получили в подарок теплые призы: шапки-ушанки, шарфы, варежки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове прошел рекордный по количеству участников парад Дедов Морозов.