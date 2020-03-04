Анна Апресян
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Чем наполнена «Пустота» Владимира Мигачева — фоторепортаж
В Москве в галерее ARTSTORY открылась выставка «Пустота», на которой демонстрируются работы Владимира Мигачева, краснодарского художника с уникальным стилем. Владимир Мигачев родился в 1959 году в деревне Кучеряево Орловской области, в детстве с родителями переехал в Краснодар. Там он окончил...
4 марта 2020
Моисей Фейгин: никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом…
В галерее ARTSTORY в Москве проходит выставка работ Моисея Фейгина «И смеюсь, и плачу». Экспозиция приурочена к 115-ой годовщине со дня рождения художника. Мастера историки искусства называют последним «бубнововалетовцем», наследником традиций русского авангарда, но творчество его гораздо глубже и...
30 ноября 2019